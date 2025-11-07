BursaDEX+
Harga live Pre-Retogeum hari ini adalah 3.4 USD. Lacak informasi harga aktual PRTG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRTG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PRTG

Info Harga PRTG

Penjelasan PRTG

Whitepaper PRTG

Situs Web Resmi PRTG

Tokenomi PRTG

Prakiraan Harga PRTG

Riwayat PRTG

Panduan Membeli PRTG

Konverter PRTG ke Mata Uang Fiat

Spot PRTG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pre-Retogeum

Harga Pre-Retogeum(PRTG)

Harga Live 1 PRTG ke USD:

$3.4
-5.23%1D
USD
Grafik Harga Live Pre-Retogeum (PRTG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:51 (UTC+8)

Informasi Harga Pre-Retogeum (PRTG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.3991
Low 24 Jam
$ 3.816
High 24 Jam

$ 3.3991
$ 3.816
$ 70.02229836886762
$ 0.31744360961715085
-1.20%

-5.22%

-20.94%

-20.94%

Harga aktual Pre-Retogeum (PRTG) adalah $ 3.4. Selama 24 jam terakhir, PRTG diperdagangkan antara low $ 3.3991 dan high $ 3.816, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPRTG adalah $ 70.02229836886762, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.31744360961715085.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PRTG telah berubah sebesar -1.20% selama 1 jam terakhir, -5.22% selama 24 jam, dan -20.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pre-Retogeum (PRTG)

No.4535

$ 0.00
$ 3.87K
$ 34.00M
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Pre-Retogeum saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.87K. Suplai beredar PRTG adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.00M.

Riwayat Harga Pre-Retogeum (PRTG) USD

Pantau perubahan harga Pre-Retogeum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.187633-5.22%
30 Days$ -1.3578-28.54%
60 Hari$ -1.6644-32.87%
90 Hari$ -2.2165-39.47%
Perubahan Harga Pre-Retogeum Hari Ini

Hari ini, PRTG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.187633 (-5.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pre-Retogeum 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.3578 (-28.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pre-Retogeum 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PRTG terlihat mengalami perubahan $ -1.6644 (-32.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pre-Retogeum 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.2165 (-39.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pre-Retogeum (PRTG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pre-Retogeum sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pre-Retogeum (PRTG)

The PRTG project has built-in ESG for sustainable management and is responsible for leading many users and businesses to co-operate with the environment and growth.

Pre-Retogeum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pre-Retogeum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PRTG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pre-Retogeum di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pre-Retogeum dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pre-Retogeum (USD)

Berapa nilai Pre-Retogeum (PRTG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pre-Retogeum (PRTG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pre-Retogeum.

Cek prediksi harga Pre-Retogeum sekarang!

Tokenomi Pre-Retogeum (PRTG)

Memahami tokenomi Pre-Retogeum (PRTG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PRTG sekarang!

Cara membeli Pre-Retogeum (PRTG)

Ingin mengetahui cara membeli Pre-Retogeum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pre-Retogeum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PRTG ke Mata Uang Lokal

1 Pre-Retogeum(PRTG) ke VND
89,471
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke AUD
A$5.236
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke GBP
2.584
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke EUR
2.924
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke USD
$3.4
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MYR
RM14.212
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke TRY
143.446
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke JPY
¥520.2
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke ARS
ARS$4,934.658
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke RUB
276.216
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke INR
301.478
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke IDR
Rp56,666.644
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke PHP
200.532
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke EGP
￡E.160.82
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BRL
R$18.19
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke CAD
C$4.794
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BDT
414.834
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke NGN
4,892.056
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke COP
$13,026.794
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke ZAR
R.59.058
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke UAH
143.004
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke TZS
T.Sh.8,353.8
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke VES
Bs771.8
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke CLP
$3,206.2
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke PKR
Rs960.976
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke KZT
1,788.502
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke THB
฿110.092
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke TWD
NT$105.298
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke AED
د.إ12.478
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke CHF
Fr2.72
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke HKD
HK$26.418
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke AMD
֏1,300.16
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MAD
.د.م31.62
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MXN
$63.138
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke SAR
ريال12.75
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke ETB
Br523.226
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke KES
KSh439.076
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke JOD
د.أ2.4106
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke PLN
12.512
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke RON
лв14.96
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke SEK
kr32.538
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BGN
лв5.746
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke HUF
Ft1,138.252
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke CZK
71.706
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke KWD
د.ك1.0404
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke ILS
11.118
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BOB
Bs23.46
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke AZN
5.78
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke TJS
SM31.348
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke GEL
9.214
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke AOA
Kz3,116.406
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BHD
.د.ب1.2818
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BMD
$3.4
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke DKK
kr21.998
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke HNL
L89.556
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MUR
156.298
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke NAD
$59.058
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke NOK
kr34.68
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke NZD
$6.018
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke PAB
B/.3.4
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke PGK
K14.28
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke QAR
ر.ق12.376
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke RSD
дин.345.372
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke UZS
soʻm40,963.846
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke ALL
L285.09
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke ANG
ƒ6.086
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke AWG
ƒ6.12
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BBD
$6.8
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BAM
KM5.746
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BIF
Fr10,026.6
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BND
$4.42
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BSD
$3.4
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke JMD
$545.19
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke KHR
13,654.604
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke KMF
Fr1,428
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke LAK
73,913.042
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke LKR
රු1,036.558
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MDL
L57.8
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MGA
Ar15,315.3
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MOP
P27.2
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MVR
52.36
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MWK
MK5,902.774
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke MZN
MT217.43
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke NPR
रु481.78
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke PYG
24,112.8
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke RWF
Fr4,933.4
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke SBD
$27.982
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke SCR
49.062
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke SRD
$130.9
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke SVC
$29.716
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke SZL
L59.024
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke TMT
m11.9
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke TND
د.ت10.0606
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke TTD
$23.018
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke UGX
Sh11,886.4
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke XAF
Fr1,931.2
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke XCD
$9.18
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke XOF
Fr1,931.2
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke XPF
Fr350.2
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BWP
P45.73
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke BZD
$6.834
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke CVE
$325.856
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke DJF
Fr601.8
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke DOP
$218.654
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke DZD
د.ج444.006
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke FJD
$7.752
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke GNF
Fr29,563
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke GTQ
Q26.044
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke GYD
$711.144
1 Pre-Retogeum(PRTG) ke ISK
kr428.4

Sumber Daya Pre-Retogeum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pre-Retogeum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pre-Retogeum
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pre-Retogeum

Berapa nilai Pre-Retogeum (PRTG) hari ini?
Harga live PRTG dalam USD adalah 3.4 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PRTG ke USD saat ini?
Harga PRTG ke USD saat ini adalah $ 3.4. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pre-Retogeum?
Kapitalisasi pasar PRTG adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PRTG?
Suplai beredar PRTG adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PRTG?
PRTG mencapai harga ATH sebesar 70.02229836886762 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PRTG?
PRTG mencapai harga ATL 0.31744360961715085 USD.
Berapa volume perdagangan PRTG?
Volume perdagangan 24 jam live PRTG adalah $ 3.87K USD.
Akankah harga PRTG naik lebih tinggi tahun ini?
PRTG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PRTG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Pre-Retogeum (PRTG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PRTG ke USD

Jumlah

PRTG
PRTG
USD
USD

1 PRTG = 3.4 USD

Perdagangkan PRTG

PRTG/USDT
$3.4
-5.22%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

