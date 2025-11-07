Apa yang dimaksud dengan Parex (PRX)

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Parex tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Parex Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PRX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Parex di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Parex dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Tokenomi Parex (PRX)

Memahami tokenomi Parex (PRX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PRX sekarang!

Cara membeli Parex (PRX)

Ingin mengetahui cara membeli Parex? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Parex di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Parex

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Parex, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Parex Berapa nilai Parex (PRX) hari ini? Harga live PRX dalam USD adalah 0.0075 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PRX ke USD saat ini? $ 0.0075 . Cobalah Harga PRX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Parex? Kapitalisasi pasar PRX adalah $ 102.45K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PRX? Suplai beredar PRX adalah 13.66M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PRX? PRX mencapai harga ATH sebesar 5.014024983935393 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PRX? PRX mencapai harga ATL 0.007766294173616285 USD . Berapa volume perdagangan PRX? Volume perdagangan 24 jam live PRX adalah $ 37.86K USD . Akankah harga PRX naik lebih tinggi tahun ini? PRX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PRX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Parex (PRX)

