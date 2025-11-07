Apa yang dimaksud dengan Puffer (PUFFER)

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer's suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Prediksi Harga Puffer (USD)

Berapa nilai Puffer (PUFFER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Puffer (PUFFER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Puffer.

Cek prediksi harga Puffer sekarang!

Tokenomi Puffer (PUFFER)

Memahami tokenomi Puffer (PUFFER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUFFER sekarang!

Sumber Daya Puffer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Puffer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Puffer Berapa nilai Puffer (PUFFER) hari ini? Harga live PUFFER dalam USD adalah 0.0811 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PUFFER ke USD saat ini? $ 0.0811 . Cobalah Harga PUFFER ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Puffer? Kapitalisasi pasar PUFFER adalah $ 14.27M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PUFFER? Suplai beredar PUFFER adalah 175.95M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PUFFER? PUFFER mencapai harga ATH sebesar 0.9974820750431335 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PUFFER? PUFFER mencapai harga ATL 0.06770659910201406 USD . Berapa volume perdagangan PUFFER? Volume perdagangan 24 jam live PUFFER adalah $ 1.34M USD . Akankah harga PUFFER naik lebih tinggi tahun ini? PUFFER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUFFER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

