BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Puffer hari ini adalah 0.0811 USD. Lacak informasi harga aktual PUFFER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUFFER dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Puffer hari ini adalah 0.0811 USD. Lacak informasi harga aktual PUFFER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUFFER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PUFFER

Info Harga PUFFER

Penjelasan PUFFER

Whitepaper PUFFER

Situs Web Resmi PUFFER

Tokenomi PUFFER

Prakiraan Harga PUFFER

Riwayat PUFFER

Panduan Membeli PUFFER

Konverter PUFFER ke Mata Uang Fiat

Spot PUFFER

Futures USDT-M PUFFER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Puffer

Harga Puffer(PUFFER)

Harga Live 1 PUFFER ke USD:

$0.0811
$0.0811$0.0811
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Puffer (PUFFER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:58 (UTC+8)

Informasi Harga Puffer (PUFFER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0791
$ 0.0791$ 0.0791
Low 24 Jam
$ 0.089
$ 0.089$ 0.089
High 24 Jam

$ 0.0791
$ 0.0791$ 0.0791

$ 0.089
$ 0.089$ 0.089

$ 0.9974820750431335
$ 0.9974820750431335$ 0.9974820750431335

$ 0.06770659910201406
$ 0.06770659910201406$ 0.06770659910201406

+0.62%

0.00%

-15.96%

-15.96%

Harga aktual Puffer (PUFFER) adalah $ 0.0811. Selama 24 jam terakhir, PUFFER diperdagangkan antara low $ 0.0791 dan high $ 0.089, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPUFFER adalah $ 0.9974820750431335, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06770659910201406.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PUFFER telah berubah sebesar +0.62% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -15.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Puffer (PUFFER)

No.931

$ 14.27M
$ 14.27M$ 14.27M

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 81.10M
$ 81.10M$ 81.10M

175.95M
175.95M 175.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.59%

ETH

Kapitalisasi Pasar Puffer saat ini adalah $ 14.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.34M. Suplai beredar PUFFER adalah 175.95M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.10M.

Riwayat Harga Puffer (PUFFER) USD

Pantau perubahan harga Puffer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.076-48.38%
60 Hari$ -0.1273-61.09%
90 Hari$ -0.1389-63.14%
Perubahan Harga Puffer Hari Ini

Hari ini, PUFFER tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Puffer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.076 (-48.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Puffer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PUFFER terlihat mengalami perubahan $ -0.1273 (-61.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Puffer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1389 (-63.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Puffer (PUFFER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Puffer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Puffer (PUFFER)

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Puffer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Puffer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PUFFER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Puffer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Puffer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Puffer (USD)

Berapa nilai Puffer (PUFFER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Puffer (PUFFER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Puffer.

Cek prediksi harga Puffer sekarang!

Tokenomi Puffer (PUFFER)

Memahami tokenomi Puffer (PUFFER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUFFER sekarang!

Cara membeli Puffer (PUFFER)

Ingin mengetahui cara membeli Puffer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Puffer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PUFFER ke Mata Uang Lokal

1 Puffer(PUFFER) ke VND
2,134.1465
1 Puffer(PUFFER) ke AUD
A$0.124894
1 Puffer(PUFFER) ke GBP
0.061636
1 Puffer(PUFFER) ke EUR
0.069746
1 Puffer(PUFFER) ke USD
$0.0811
1 Puffer(PUFFER) ke MYR
RM0.338998
1 Puffer(PUFFER) ke TRY
3.421609
1 Puffer(PUFFER) ke JPY
¥12.4083
1 Puffer(PUFFER) ke ARS
ARS$117.706107
1 Puffer(PUFFER) ke RUB
6.588564
1 Puffer(PUFFER) ke INR
7.191137
1 Puffer(PUFFER) ke IDR
Rp1,351.666126
1 Puffer(PUFFER) ke PHP
4.783278
1 Puffer(PUFFER) ke EGP
￡E.3.83603
1 Puffer(PUFFER) ke BRL
R$0.433885
1 Puffer(PUFFER) ke CAD
C$0.114351
1 Puffer(PUFFER) ke BDT
9.895011
1 Puffer(PUFFER) ke NGN
116.689924
1 Puffer(PUFFER) ke COP
$310.727351
1 Puffer(PUFFER) ke ZAR
R.1.408707
1 Puffer(PUFFER) ke UAH
3.411066
1 Puffer(PUFFER) ke TZS
T.Sh.199.2627
1 Puffer(PUFFER) ke VES
Bs18.4097
1 Puffer(PUFFER) ke CLP
$76.4773
1 Puffer(PUFFER) ke PKR
Rs22.922104
1 Puffer(PUFFER) ke KZT
42.661033
1 Puffer(PUFFER) ke THB
฿2.626018
1 Puffer(PUFFER) ke TWD
NT$2.511667
1 Puffer(PUFFER) ke AED
د.إ0.297637
1 Puffer(PUFFER) ke CHF
Fr0.06488
1 Puffer(PUFFER) ke HKD
HK$0.630147
1 Puffer(PUFFER) ke AMD
֏31.01264
1 Puffer(PUFFER) ke MAD
.د.م0.75423
1 Puffer(PUFFER) ke MXN
$1.506027
1 Puffer(PUFFER) ke SAR
ريال0.304125
1 Puffer(PUFFER) ke ETB
Br12.480479
1 Puffer(PUFFER) ke KES
KSh10.473254
1 Puffer(PUFFER) ke JOD
د.أ0.0574999
1 Puffer(PUFFER) ke PLN
0.298448
1 Puffer(PUFFER) ke RON
лв0.35684
1 Puffer(PUFFER) ke SEK
kr0.776127
1 Puffer(PUFFER) ke BGN
лв0.137059
1 Puffer(PUFFER) ke HUF
Ft27.150658
1 Puffer(PUFFER) ke CZK
1.710399
1 Puffer(PUFFER) ke KWD
د.ك0.0248166
1 Puffer(PUFFER) ke ILS
0.265197
1 Puffer(PUFFER) ke BOB
Bs0.55959
1 Puffer(PUFFER) ke AZN
0.13787
1 Puffer(PUFFER) ke TJS
SM0.747742
1 Puffer(PUFFER) ke GEL
0.219781
1 Puffer(PUFFER) ke AOA
Kz74.335449
1 Puffer(PUFFER) ke BHD
.د.ب0.0305747
1 Puffer(PUFFER) ke BMD
$0.0811
1 Puffer(PUFFER) ke DKK
kr0.524717
1 Puffer(PUFFER) ke HNL
L2.136174
1 Puffer(PUFFER) ke MUR
3.728167
1 Puffer(PUFFER) ke NAD
$1.408707
1 Puffer(PUFFER) ke NOK
kr0.82722
1 Puffer(PUFFER) ke NZD
$0.143547
1 Puffer(PUFFER) ke PAB
B/.0.0811
1 Puffer(PUFFER) ke PGK
K0.34062
1 Puffer(PUFFER) ke QAR
ر.ق0.295204
1 Puffer(PUFFER) ke RSD
дин.8.238138
1 Puffer(PUFFER) ke UZS
soʻm977.108209
1 Puffer(PUFFER) ke ALL
L6.800235
1 Puffer(PUFFER) ke ANG
ƒ0.145169
1 Puffer(PUFFER) ke AWG
ƒ0.14598
1 Puffer(PUFFER) ke BBD
$0.1622
1 Puffer(PUFFER) ke BAM
KM0.137059
1 Puffer(PUFFER) ke BIF
Fr239.1639
1 Puffer(PUFFER) ke BND
$0.10543
1 Puffer(PUFFER) ke BSD
$0.0811
1 Puffer(PUFFER) ke JMD
$13.004385
1 Puffer(PUFFER) ke KHR
325.702466
1 Puffer(PUFFER) ke KMF
Fr34.062
1 Puffer(PUFFER) ke LAK
1,763.043443
1 Puffer(PUFFER) ke LKR
රු24.724957
1 Puffer(PUFFER) ke MDL
L1.3787
1 Puffer(PUFFER) ke MGA
Ar365.31495
1 Puffer(PUFFER) ke MOP
P0.6488
1 Puffer(PUFFER) ke MVR
1.24894
1 Puffer(PUFFER) ke MWK
MK140.798521
1 Puffer(PUFFER) ke MZN
MT5.186345
1 Puffer(PUFFER) ke NPR
रु11.49187
1 Puffer(PUFFER) ke PYG
575.1612
1 Puffer(PUFFER) ke RWF
Fr117.6761
1 Puffer(PUFFER) ke SBD
$0.667453
1 Puffer(PUFFER) ke SCR
1.170273
1 Puffer(PUFFER) ke SRD
$3.12235
1 Puffer(PUFFER) ke SVC
$0.708814
1 Puffer(PUFFER) ke SZL
L1.407896
1 Puffer(PUFFER) ke TMT
m0.28385
1 Puffer(PUFFER) ke TND
د.ت0.2399749
1 Puffer(PUFFER) ke TTD
$0.549047
1 Puffer(PUFFER) ke UGX
Sh283.5256
1 Puffer(PUFFER) ke XAF
Fr46.0648
1 Puffer(PUFFER) ke XCD
$0.21897
1 Puffer(PUFFER) ke XOF
Fr46.0648
1 Puffer(PUFFER) ke XPF
Fr8.3533
1 Puffer(PUFFER) ke BWP
P1.090795
1 Puffer(PUFFER) ke BZD
$0.163011
1 Puffer(PUFFER) ke CVE
$7.772624
1 Puffer(PUFFER) ke DJF
Fr14.3547
1 Puffer(PUFFER) ke DOP
$5.215541
1 Puffer(PUFFER) ke DZD
د.ج10.590849
1 Puffer(PUFFER) ke FJD
$0.184908
1 Puffer(PUFFER) ke GNF
Fr705.1645
1 Puffer(PUFFER) ke GTQ
Q0.621226
1 Puffer(PUFFER) ke GYD
$16.962876
1 Puffer(PUFFER) ke ISK
kr10.2186

Sumber Daya Puffer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Puffer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Puffer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Puffer

Berapa nilai Puffer (PUFFER) hari ini?
Harga live PUFFER dalam USD adalah 0.0811 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PUFFER ke USD saat ini?
Harga PUFFER ke USD saat ini adalah $ 0.0811. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Puffer?
Kapitalisasi pasar PUFFER adalah $ 14.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PUFFER?
Suplai beredar PUFFER adalah 175.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PUFFER?
PUFFER mencapai harga ATH sebesar 0.9974820750431335 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PUFFER?
PUFFER mencapai harga ATL 0.06770659910201406 USD.
Berapa volume perdagangan PUFFER?
Volume perdagangan 24 jam live PUFFER adalah $ 1.34M USD.
Akankah harga PUFFER naik lebih tinggi tahun ini?
PUFFER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUFFER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Puffer (PUFFER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PUFFER ke USD

Jumlah

PUFFER
PUFFER
USD
USD

1 PUFFER = 0.0811 USD

Perdagangkan PUFFER

PUFFER/USDT
$0.0811
$0.0811$0.0811
-0.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,478.48
$101,478.48$101,478.48

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.65
$3,325.65$3,325.65

+0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

+0.55%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0296
$1.0296$1.0296

+20.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,478.48
$101,478.48$101,478.48

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.65
$3,325.65$3,325.65

+0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

+0.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2204
$2.2204$2.2204

-0.63%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0383
$1.0383$1.0383

+2.18%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0773
$0.0773$0.0773

+54.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015000
$0.015000$0.015000

+1,400.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009676
$0.009676$0.009676

+353.42%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.418
$4.418$4.418

+341.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001753
$0.001753$0.001753

+61.12%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001689
$0.00001689$0.00001689

+56.82%