Apa yang dimaksud dengan pumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC. PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

pumpBTC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi pumpBTC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PUMPBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang pumpBTC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli pumpBTC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga pumpBTC (USD)

Berapa nilai pumpBTC (PUMPBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda pumpBTC (PUMPBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk pumpBTC.

Cek prediksi harga pumpBTC sekarang!

Tokenomi pumpBTC (PUMPBTC)

Memahami tokenomi pumpBTC (PUMPBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUMPBTC sekarang!

Cara membeli pumpBTC (PUMPBTC)

Ingin mengetahui cara membeli pumpBTC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli pumpBTC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PUMPBTC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya pumpBTC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pumpBTC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang pumpBTC Berapa nilai pumpBTC (PUMPBTC) hari ini? Harga live PUMPBTC dalam USD adalah 0.04029 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PUMPBTC ke USD saat ini? $ 0.04029 . Cobalah Harga PUMPBTC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar pumpBTC? Kapitalisasi pasar PUMPBTC adalah $ 11.48M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PUMPBTC? Suplai beredar PUMPBTC adalah 285.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PUMPBTC? PUMPBTC mencapai harga ATH sebesar 0.6234053844238546 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PUMPBTC? PUMPBTC mencapai harga ATL 0.005963806888961928 USD . Berapa volume perdagangan PUMPBTC? Volume perdagangan 24 jam live PUMPBTC adalah $ 61.22K USD . Akankah harga PUMPBTC naik lebih tinggi tahun ini? PUMPBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUMPBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting pumpBTC (PUMPBTC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi