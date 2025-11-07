BursaDEX+
Harga live pumpBTC hari ini adalah 0.04029 USD. Lacak informasi harga aktual PUMPBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUMPBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga pumpBTC(PUMPBTC)

Harga Live 1 PUMPBTC ke USD:

$0.04029
+3.57%1D
USD
Grafik Harga Live pumpBTC (PUMPBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:25:04 (UTC+8)

Informasi Harga pumpBTC (PUMPBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03763
Low 24 Jam
$ 0.04179
High 24 Jam

$ 0.03763
$ 0.04179
$ 0.6234053844238546
$ 0.005963806888961928
+0.80%

+3.57%

-8.02%

-8.02%

Harga aktual pumpBTC (PUMPBTC) adalah $ 0.04029. Selama 24 jam terakhir, PUMPBTC diperdagangkan antara low $ 0.03763 dan high $ 0.04179, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPUMPBTC adalah $ 0.6234053844238546, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005963806888961928.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PUMPBTC telah berubah sebesar +0.80% selama 1 jam terakhir, +3.57% selama 24 jam, dan -8.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar pumpBTC (PUMPBTC)

No.1044

$ 11.48M
$ 61.22K
$ 40.29M
285.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
28.50%

ETH

Kapitalisasi Pasar pumpBTC saat ini adalah $ 11.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.22K. Suplai beredar PUMPBTC adalah 285.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.29M.

Riwayat Harga pumpBTC (PUMPBTC) USD

Pantau perubahan harga pumpBTC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0013888+3.57%
30 Days$ -0.01693-29.59%
60 Hari$ -0.0009-2.19%
90 Hari$ +0.00239+6.30%
Perubahan Harga pumpBTC Hari Ini

Hari ini, PUMPBTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0013888 (+3.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga pumpBTC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01693 (-29.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga pumpBTC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PUMPBTC terlihat mengalami perubahan $ -0.0009 (-2.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga pumpBTC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00239 (+6.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari pumpBTC (PUMPBTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga pumpBTC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan pumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

pumpBTC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi pumpBTC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PUMPBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang pumpBTC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli pumpBTC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga pumpBTC (USD)

Berapa nilai pumpBTC (PUMPBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda pumpBTC (PUMPBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk pumpBTC.

Cek prediksi harga pumpBTC sekarang!

Tokenomi pumpBTC (PUMPBTC)

Memahami tokenomi pumpBTC (PUMPBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUMPBTC sekarang!

Cara membeli pumpBTC (PUMPBTC)

Ingin mengetahui cara membeli pumpBTC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli pumpBTC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PUMPBTC ke Mata Uang Lokal

1 pumpBTC(PUMPBTC) ke VND
1,060.23135
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke AUD
A$0.0620466
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke GBP
0.0306204
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke EUR
0.0346494
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke USD
$0.04029
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MYR
RM0.1684122
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke TRY
1.696209
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke JPY
¥6.16437
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke ARS
ARS$58.4756973
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke RUB
3.2731596
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke INR
3.5725143
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke IDR
Rp671.4997314
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke PHP
2.3779158
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke EGP
￡E.1.9053141
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BRL
R$0.2155515
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke CAD
C$0.0568089
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BDT
4.9157829
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke NGN
57.9708636
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke COP
$154.3675089
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke ZAR
R.0.7002402
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke UAH
1.6945974
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke TZS
T.Sh.98.99253
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke VES
Bs9.14583
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke CLP
$37.99347
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke PKR
Rs11.3875656
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke KZT
21.1937487
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke THB
฿1.3057989
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke TWD
NT$1.2485871
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke AED
د.إ0.1478643
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke CHF
Fr0.032232
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke HKD
HK$0.3130533
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke AMD
֏15.406896
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MAD
.د.م0.374697
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MXN
$0.7485882
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke SAR
ريال0.1510875
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke ETB
Br6.1841121
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke KES
KSh5.2038564
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke JOD
د.أ0.02856561
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke PLN
0.1482672
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke RON
лв0.177276
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke SEK
kr0.3851724
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BGN
лв0.0680901
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke HUF
Ft13.4701557
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke CZK
0.8493132
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke KWD
د.ك0.01232874
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke ILS
0.1317483
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BOB
Bs0.278001
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke AZN
0.068493
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke TJS
SM0.3714738
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke GEL
0.1091859
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke AOA
Kz36.760596
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BHD
.د.ب0.01514904
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BMD
$0.04029
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke DKK
kr0.2602734
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke HNL
L1.0588212
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MUR
1.85334
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke NAD
$0.6998373
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke NOK
kr0.410958
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke NZD
$0.0713133
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke PAB
B/.0.04029
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke PGK
K0.1720383
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke QAR
ر.ق0.1466556
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke RSD
дин.4.0910466
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke UZS
soʻm479.6427804
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke ALL
L3.3791223
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke ANG
ƒ0.0721191
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke AWG
ƒ0.072522
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BBD
$0.08058
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BAM
KM0.0680901
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BIF
Fr118.81521
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BND
$0.052377
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BSD
$0.04029
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke JMD
$6.4605015
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke KHR
161.8070574
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke KMF
Fr16.9218
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke LAK
875.8695477
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke LKR
රු12.2832123
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MDL
L0.6893619
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MGA
Ar181.486305
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MOP
P0.32232
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MVR
0.620466
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MWK
MK69.826599
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke MZN
MT2.5765455
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke NPR
रु5.709093
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke PYG
285.73668
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke RWF
Fr58.46079
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke SBD
$0.3311838
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke SCR
0.6063645
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke SRD
$1.551165
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke SVC
$0.3521346
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke SZL
L0.6994344
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke TMT
m0.141015
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke TND
د.ت0.11921811
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke TTD
$0.2727633
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke UGX
Sh140.85384
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke XAF
Fr22.88472
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke XCD
$0.108783
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke XOF
Fr22.88472
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke XPF
Fr4.14987
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BWP
P0.5419005
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke BZD
$0.0809829
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke CVE
$3.8613936
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke DJF
Fr7.13133
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke DOP
$2.5910499
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke DZD
د.ج5.2594566
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke FJD
$0.0918612
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke GNF
Fr350.32155
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke GTQ
Q0.3086214
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke GYD
$8.4270564
1 pumpBTC(PUMPBTC) ke ISK
kr5.07654

Sumber Daya pumpBTC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pumpBTC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang pumpBTC

Berapa nilai pumpBTC (PUMPBTC) hari ini?
Harga live PUMPBTC dalam USD adalah 0.04029 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PUMPBTC ke USD saat ini?
Harga PUMPBTC ke USD saat ini adalah $ 0.04029. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar pumpBTC?
Kapitalisasi pasar PUMPBTC adalah $ 11.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PUMPBTC?
Suplai beredar PUMPBTC adalah 285.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PUMPBTC?
PUMPBTC mencapai harga ATH sebesar 0.6234053844238546 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PUMPBTC?
PUMPBTC mencapai harga ATL 0.005963806888961928 USD.
Berapa volume perdagangan PUMPBTC?
Volume perdagangan 24 jam live PUMPBTC adalah $ 61.22K USD.
Akankah harga PUMPBTC naik lebih tinggi tahun ini?
PUMPBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUMPBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting pumpBTC (PUMPBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

