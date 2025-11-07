Apa yang dimaksud dengan PUP (PUP)

PUP adalah koin meme yang berpusat pada asosiasi visual anjing dan Binance, membalikkan BNB untuk membentuk PUP.

PUP tersedia di MEXC.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PUP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang PUP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.



Prediksi Harga PUP (USD)

Berapa nilai PUP (PUP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PUP (PUP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PUP.

Tokenomi PUP (PUP)

Memahami tokenomi PUP (PUP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUP sekarang!

Cara membeli PUP (PUP)

Anda dapat dengan mudah membeli PUP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli.

PUP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya PUP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PUP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PUP Berapa nilai PUP (PUP) hari ini? Harga live PUP dalam USD adalah 0.005161 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PUP ke USD saat ini? $ 0.005161 . Cobalah Harga PUP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PUP? Kapitalisasi pasar PUP adalah $ 5.16M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PUP? Suplai beredar PUP adalah 1.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PUP? PUP mencapai harga ATH sebesar 0.031040685718077 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PUP? PUP mencapai harga ATL 0.000095540290490576 USD . Berapa volume perdagangan PUP? Volume perdagangan 24 jam live PUP adalah $ 149.54K USD . Akankah harga PUP naik lebih tinggi tahun ini? PUP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting PUP (PUP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

