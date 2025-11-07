BursaDEX+
Harga live Quant hari ini adalah 81.82 USD. Lacak informasi harga aktual QNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QNT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Quant(QNT)

$81.77
-1.71%1D
Grafik Harga Live Quant (QNT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:00:43 (UTC+8)

Informasi Harga Quant (QNT) (USD)

Harga aktual Quant (QNT) adalah $ 81.82. Selama 24 jam terakhir, QNT diperdagangkan antara low $ 80.73 dan high $ 89.24, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQNT adalah $ 428.38470116, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.163629.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QNT telah berubah sebesar +0.35% selama 1 jam terakhir, -1.71% selama 24 jam, dan +3.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Quant (QNT)

$ 987.79M
$ 987.79M$ 987.79M

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B

12.07M
12.07M 12.07M

14,881,364
14,881,364 14,881,364

14,881,364
14,881,364 14,881,364

81.12%

0.02%

ETH

Kapitalisasi Pasar Quant saat ini adalah $ 987.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.08M. Suplai beredar QNT adalah 12.07M, dan total suplainya sebesar 14881364. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.22B.

Riwayat Harga Quant (QNT) USD

Pantau perubahan harga Quant untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.4226-1.71%
30 Days$ -19.6-19.33%
60 Hari$ -21.12-20.52%
90 Hari$ -32.14-28.21%
Perubahan Harga Quant Hari Ini

Hari ini, QNT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.4226 (-1.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Quant 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -19.6 (-19.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Quant 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, QNT terlihat mengalami perubahan $ -21.12 (-20.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Quant 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -32.14 (-28.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Quant (QNT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Quant sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Quant (QNT)

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Quant tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Quant Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa QNT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Quant di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Quant dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Quant (USD)

Berapa nilai Quant (QNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Quant (QNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quant.

Cek prediksi harga Quant sekarang!

Tokenomi Quant (QNT)

Memahami tokenomi Quant (QNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QNT sekarang!

Cara membeli Quant (QNT)

Ingin mengetahui cara membeli Quant? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Quant di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

QNT ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Quant, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Quant
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Quant

Berapa nilai Quant (QNT) hari ini?
Harga live QNT dalam USD adalah 81.82 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QNT ke USD saat ini?
Harga QNT ke USD saat ini adalah $ 81.82. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Quant?
Kapitalisasi pasar QNT adalah $ 987.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QNT?
Suplai beredar QNT adalah 12.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QNT?
QNT mencapai harga ATH sebesar 428.38470116 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QNT?
QNT mencapai harga ATL 0.163629 USD.
Berapa volume perdagangan QNT?
Volume perdagangan 24 jam live QNT adalah $ 2.08M USD.
Akankah harga QNT naik lebih tinggi tahun ini?
QNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

