Harga live Invesco QQQ hari ini adalah 613.63 USD. Lacak informasi harga aktual QQQON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QQQON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 QQQON ke USD:

Grafik Harga Live Invesco QQQ (QQQON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:00:50 (UTC+8)

Informasi Harga Invesco QQQ (QQQON) (USD)

Harga aktual Invesco QQQ (QQQON) adalah $ 613.63. Selama 24 jam terakhir, QQQON diperdagangkan antara low $ 611.3 dan high $ 627.02, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQQQON adalah $ 639.163267863106, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 566.7159774974706.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QQQON telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.08% selama 24 jam, dan -3.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Invesco QQQ (QQQON)

No.787

$ 20.18M
$ 20.18M$ 20.18M

$ 55.41K
$ 55.41K$ 55.41K

$ 20.18M
$ 20.18M$ 20.18M

32.89K
32.89K 32.89K

32,889.16587292
32,889.16587292 32,889.16587292

ETH

Kapitalisasi Pasar Invesco QQQ saat ini adalah $ 20.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.41K. Suplai beredar QQQON adalah 32.89K, dan total suplainya sebesar 32889.16587292. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.18M.

Riwayat Harga Invesco QQQ (QQQON) USD

Pantau perubahan harga Invesco QQQ untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.4913-0.08%
30 Days$ +8.37+1.38%
60 Hari$ +93.63+18.00%
90 Hari$ +93.63+18.00%
Perubahan Harga Invesco QQQ Hari Ini

Hari ini, QQQON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.4913 (-0.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Invesco QQQ 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +8.37 (+1.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Invesco QQQ 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, QQQON terlihat mengalami perubahan $ +93.63 (+18.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Invesco QQQ 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +93.63 (+18.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Invesco QQQ (QQQON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Invesco QQQ sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Invesco QQQ (QQQON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Invesco QQQ tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Invesco QQQ Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa QQQON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Invesco QQQ di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Invesco QQQ dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Invesco QQQ (USD)

Berapa nilai Invesco QQQ (QQQON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Invesco QQQ (QQQON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Invesco QQQ.

Cek prediksi harga Invesco QQQ sekarang!

Tokenomi Invesco QQQ (QQQON)

Memahami tokenomi Invesco QQQ (QQQON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QQQON sekarang!

Cara membeli Invesco QQQ (QQQON)

Ingin mengetahui cara membeli Invesco QQQ? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Invesco QQQ di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

QQQON ke Mata Uang Lokal

1 Invesco QQQ(QQQON) ke VND
16,147,673.45
1 Invesco QQQ(QQQON) ke AUD
A$944.9902
1 Invesco QQQ(QQQON) ke GBP
466.3588
1 Invesco QQQ(QQQON) ke EUR
527.7218
1 Invesco QQQ(QQQON) ke USD
$613.63
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MYR
RM2,564.9734
1 Invesco QQQ(QQQON) ke TRY
25,889.0497
1 Invesco QQQ(QQQON) ke JPY
¥93,885.39
1 Invesco QQQ(QQQON) ke ARS
ARS$890,604.1731
1 Invesco QQQ(QQQON) ke RUB
49,851.3012
1 Invesco QQQ(QQQON) ke INR
54,410.5721
1 Invesco QQQ(QQQON) ke IDR
Rp10,227,162.5758
1 Invesco QQQ(QQQON) ke PHP
36,191.8974
1 Invesco QQQ(QQQON) ke EGP
￡E.29,024.699
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BRL
R$3,282.9205
1 Invesco QQQ(QQQON) ke CAD
C$865.2183
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BDT
74,868.9963
1 Invesco QQQ(QQQON) ke NGN
882,915.3892
1 Invesco QQQ(QQQON) ke COP
$2,351,068.1183
1 Invesco QQQ(QQQON) ke ZAR
R.10,658.7531
1 Invesco QQQ(QQQON) ke UAH
25,809.2778
1 Invesco QQQ(QQQON) ke TZS
T.Sh.1,507,688.91
1 Invesco QQQ(QQQON) ke VES
Bs139,294.01
1 Invesco QQQ(QQQON) ke CLP
$578,653.09
1 Invesco QQQ(QQQON) ke PKR
Rs173,436.3832
1 Invesco QQQ(QQQON) ke KZT
322,787.7889
1 Invesco QQQ(QQQON) ke THB
฿19,869.3394
1 Invesco QQQ(QQQON) ke TWD
NT$19,004.1211
1 Invesco QQQ(QQQON) ke AED
د.إ2,252.0221
1 Invesco QQQ(QQQON) ke CHF
Fr490.904
1 Invesco QQQ(QQQON) ke HKD
HK$4,767.9051
1 Invesco QQQ(QQQON) ke AMD
֏234,652.112
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MAD
.د.م5,706.759
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MXN
$11,395.1091
1 Invesco QQQ(QQQON) ke SAR
ريال2,301.1125
1 Invesco QQQ(QQQON) ke ETB
Br94,431.5207
1 Invesco QQQ(QQQON) ke KES
KSh79,244.1782
1 Invesco QQQ(QQQON) ke JOD
د.أ435.06367
1 Invesco QQQ(QQQON) ke PLN
2,258.1584
1 Invesco QQQ(QQQON) ke RON
лв2,699.972
1 Invesco QQQ(QQQON) ke SEK
kr5,872.4391
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BGN
лв1,037.0347
1 Invesco QQQ(QQQON) ke HUF
Ft205,431.0514
1 Invesco QQQ(QQQON) ke CZK
12,941.4567
1 Invesco QQQ(QQQON) ke KWD
د.ك187.77078
1 Invesco QQQ(QQQON) ke ILS
2,006.5701
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BOB
Bs4,234.047
1 Invesco QQQ(QQQON) ke AZN
1,043.171
1 Invesco QQQ(QQQON) ke TJS
SM5,657.6686
1 Invesco QQQ(QQQON) ke GEL
1,662.9373
1 Invesco QQQ(QQQON) ke AOA
Kz562,447.1217
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BHD
.د.ب231.33851
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BMD
$613.63
1 Invesco QQQ(QQQON) ke DKK
kr3,970.1861
1 Invesco QQQ(QQQON) ke HNL
L16,163.0142
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MUR
28,208.5711
1 Invesco QQQ(QQQON) ke NAD
$10,658.7531
1 Invesco QQQ(QQQON) ke NOK
kr6,259.026
1 Invesco QQQ(QQQON) ke NZD
$1,086.1251
1 Invesco QQQ(QQQON) ke PAB
B/.613.63
1 Invesco QQQ(QQQON) ke PGK
K2,577.246
1 Invesco QQQ(QQQON) ke QAR
ر.ق2,233.6132
1 Invesco QQQ(QQQON) ke RSD
дин.62,332.5354
1 Invesco QQQ(QQQON) ke UZS
soʻm7,393,130.8297
1 Invesco QQQ(QQQON) ke ALL
L51,452.8755
1 Invesco QQQ(QQQON) ke ANG
ƒ1,098.3977
1 Invesco QQQ(QQQON) ke AWG
ƒ1,104.534
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BBD
$1,227.26
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BAM
KM1,037.0347
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BIF
Fr1,809,594.87
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BND
$797.719
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BSD
$613.63
1 Invesco QQQ(QQQON) ke JMD
$98,395.5705
1 Invesco QQQ(QQQON) ke KHR
2,464,374.8978
1 Invesco QQQ(QQQON) ke KMF
Fr257,724.6
1 Invesco QQQ(QQQON) ke LAK
13,339,782.3419
1 Invesco QQQ(QQQON) ke LKR
රු187,077.3781
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MDL
L10,431.71
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MGA
Ar2,764,096.335
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MOP
P4,909.04
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MVR
9,449.902
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MWK
MK1,065,329.1793
1 Invesco QQQ(QQQON) ke MZN
MT39,241.6385
1 Invesco QQQ(QQQON) ke NPR
रु86,951.371
1 Invesco QQQ(QQQON) ke PYG
4,351,863.96
1 Invesco QQQ(QQQON) ke RWF
Fr890,377.13
1 Invesco QQQ(QQQON) ke SBD
$5,050.1749
1 Invesco QQQ(QQQON) ke SCR
8,854.6809
1 Invesco QQQ(QQQON) ke SRD
$23,624.755
1 Invesco QQQ(QQQON) ke SVC
$5,363.1262
1 Invesco QQQ(QQQON) ke SZL
L10,652.6168
1 Invesco QQQ(QQQON) ke TMT
m2,147.705
1 Invesco QQQ(QQQON) ke TND
د.ت1,815.73117
1 Invesco QQQ(QQQON) ke TTD
$4,154.2751
1 Invesco QQQ(QQQON) ke UGX
Sh2,145,250.48
1 Invesco QQQ(QQQON) ke XAF
Fr348,541.84
1 Invesco QQQ(QQQON) ke XCD
$1,656.801
1 Invesco QQQ(QQQON) ke XOF
Fr348,541.84
1 Invesco QQQ(QQQON) ke XPF
Fr63,203.89
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BWP
P8,253.3235
1 Invesco QQQ(QQQON) ke BZD
$1,233.3963
1 Invesco QQQ(QQQON) ke CVE
$58,810.2992
1 Invesco QQQ(QQQON) ke DJF
Fr108,612.51
1 Invesco QQQ(QQQON) ke DOP
$39,462.5453
1 Invesco QQQ(QQQON) ke DZD
د.ج80,133.9417
1 Invesco QQQ(QQQON) ke FJD
$1,399.0764
1 Invesco QQQ(QQQON) ke GNF
Fr5,335,512.85
1 Invesco QQQ(QQQON) ke GTQ
Q4,700.4058
1 Invesco QQQ(QQQON) ke GYD
$128,346.8508
1 Invesco QQQ(QQQON) ke ISK
kr77,317.38

Sumber Daya Invesco QQQ

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Invesco QQQ, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Invesco QQQ
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Invesco QQQ

Berapa nilai Invesco QQQ (QQQON) hari ini?
Harga live QQQON dalam USD adalah 613.63 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QQQON ke USD saat ini?
Harga QQQON ke USD saat ini adalah $ 613.63. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Invesco QQQ?
Kapitalisasi pasar QQQON adalah $ 20.18M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QQQON?
Suplai beredar QQQON adalah 32.89K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QQQON?
QQQON mencapai harga ATH sebesar 639.163267863106 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QQQON?
QQQON mencapai harga ATL 566.7159774974706 USD.
Berapa volume perdagangan QQQON?
Volume perdagangan 24 jam live QQQON adalah $ 55.41K USD.
Akankah harga QQQON naik lebih tinggi tahun ini?
QQQON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QQQON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:00:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Invesco QQQ (QQQON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

