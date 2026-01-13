Harga Ralph Wiggum Hari Ini

Harga live Ralph Wiggum (RALPH) hari ini adalah $ 0.005985, dengan perubahan 25.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RALPH ke USD saat ini adalah $ 0.005985 per RALPH.

Ralph Wiggum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- RALPH. Selama 24 jam terakhir, RALPH diperdagangkan antara $ 0.004122 (low) dan $ 0.009475 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, RALPH bergerak -8.06% dalam satu jam terakhir dan +498.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 60.74K.

Informasi Pasar Ralph Wiggum (RALPH)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 60.74K$ 60.74K $ 60.74K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

