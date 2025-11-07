BursaDEX+
Harga live Recall hari ini adalah 0.2047 USD. Lacak informasi harga aktual RECALL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RECALL dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live Recall (RECALL)
Informasi Harga Recall (RECALL) (USD)

Harga aktual Recall (RECALL) adalah $ 0.2047. Selama 24 jam terakhir, RECALL diperdagangkan antara low $ 0.1966 dan high $ 0.2127, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRECALL adalah $ 0.8448301237691339, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.20533816592265058.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RECALL telah berubah sebesar -0.35% selama 1 jam terakhir, +0.68% selama 24 jam, dan -36.79% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Recall (RECALL)

BASE

Kapitalisasi Pasar Recall saat ini adalah $ 41.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 112.83K. Suplai beredar RECALL adalah 201.07M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 204.70M.

Riwayat Harga Recall (RECALL) USD

Pantau perubahan harga Recall untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001386+0.68%
30 Days$ +0.0547+36.46%
60 Hari$ +0.0547+36.46%
90 Hari$ +0.0547+36.46%
Perubahan Harga Recall Hari Ini

Hari ini, RECALL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001386 (+0.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Recall 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0547 (+36.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Recall 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RECALL terlihat mengalami perubahan $ +0.0547 (+36.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Recall 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0547 (+36.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Recall (RECALL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Recall sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Recall Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RECALL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Recall di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Recall dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Recall (USD)

Berapa nilai Recall (RECALL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Recall (RECALL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Recall.

Cek prediksi harga Recall sekarang!

Tokenomi Recall (RECALL)

Memahami tokenomi Recall (RECALL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RECALL sekarang!

Cara membeli Recall (RECALL)

Ingin mengetahui cara membeli Recall? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Recall di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RECALL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Recall

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Recall, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Recall
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Recall

Berapa nilai Recall (RECALL) hari ini?
Harga live RECALL dalam USD adalah 0.2047 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RECALL ke USD saat ini?
Harga RECALL ke USD saat ini adalah $ 0.2047. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Recall?
Kapitalisasi pasar RECALL adalah $ 41.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RECALL?
Suplai beredar RECALL adalah 201.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RECALL?
RECALL mencapai harga ATH sebesar 0.8448301237691339 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RECALL?
RECALL mencapai harga ATL 0.20533816592265058 USD.
Berapa volume perdagangan RECALL?
Volume perdagangan 24 jam live RECALL adalah $ 112.83K USD.
Akankah harga RECALL naik lebih tinggi tahun ini?
RECALL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RECALL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Recall (RECALL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.

1 RECALL = 0.2047 USD

