Harga live REI Network hari ini adalah 0.009809 USD. Lacak informasi harga aktual REI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang REI

Info Harga REI

Penjelasan REI

Situs Web Resmi REI

Tokenomi REI

Prakiraan Harga REI

Riwayat REI

Panduan Membeli REI

Harga Live 1 REI ke USD:

$0.009819
$0.009819
+4.20%1D
Grafik Harga Live REI Network (REI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:02:25 (UTC+8)

Informasi Harga REI Network (REI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.009318
$ 0.009318
Low 24 Jam
$ 0.00983
$ 0.00983
High 24 Jam

$ 0.009318
$ 0.009318

$ 0.00983
$ 0.00983

$ 0.3574708591914533
$ 0.3574708591914533

$ 0.003333141946928801
$ 0.003333141946928801

+0.72%

+4.20%

-3.74%

-3.74%

Harga aktual REI Network (REI) adalah $ 0.009809. Selama 24 jam terakhir, REI diperdagangkan antara low $ 0.009318 dan high $ 0.00983, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highREI adalah $ 0.3574708591914533, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003333141946928801.

Dalam hal kinerja jangka pendek, REI telah berubah sebesar +0.72% selama 1 jam terakhir, +4.20% selama 24 jam, dan -3.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar REI Network (REI)

No.1140

$ 9.32M
$ 9.32M

$ 122.36K
$ 122.36K

$ 9.81M
$ 9.81M

950.00M
950.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

Kapitalisasi Pasar REI Network saat ini adalah $ 9.32M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 122.36K. Suplai beredar REI adalah 950.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.81M.

Riwayat Harga REI Network (REI) USD

Pantau perubahan harga REI Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00039578+4.20%
30 Days$ -0.005491-35.89%
60 Hari$ -0.006681-40.52%
90 Hari$ -0.008801-47.30%
Perubahan Harga REI Network Hari Ini

Hari ini, REI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00039578 (+4.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga REI Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.005491 (-35.89%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga REI Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, REI terlihat mengalami perubahan $ -0.006681 (-40.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga REI Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.008801 (-47.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari REI Network (REI)?

Lihat halaman Riwayat Harga REI Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan REI Network (REI)

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

REI Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi REI Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa REI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang REI Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli REI Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga REI Network (USD)

Berapa nilai REI Network (REI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda REI Network (REI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk REI Network.

Cek prediksi harga REI Network sekarang!

Tokenomi REI Network (REI)

Memahami tokenomi REI Network (REI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token REI sekarang!

Cara membeli REI Network (REI)

Ingin mengetahui cara membeli REI Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli REI Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

REI ke Mata Uang Lokal

1 REI Network(REI) ke VND
258.123835
1 REI Network(REI) ke AUD
A$0.01510586
1 REI Network(REI) ke GBP
0.00745484
1 REI Network(REI) ke EUR
0.00843574
1 REI Network(REI) ke USD
$0.009809
1 REI Network(REI) ke MYR
RM0.04100162
1 REI Network(REI) ke TRY
0.41384171
1 REI Network(REI) ke JPY
¥1.500777
1 REI Network(REI) ke ARS
ARS$14.23648833
1 REI Network(REI) ke RUB
0.79688316
1 REI Network(REI) ke INR
0.86976403
1 REI Network(REI) ke IDR
Rp163.48326794
1 REI Network(REI) ke PHP
0.57853482
1 REI Network(REI) ke EGP
￡E.0.4639657
1 REI Network(REI) ke BRL
R$0.05247815
1 REI Network(REI) ke CAD
C$0.01383069
1 REI Network(REI) ke BDT
1.19679609
1 REI Network(REI) ke NGN
14.11358156
1 REI Network(REI) ke COP
$37.58230069
1 REI Network(REI) ke ZAR
R.0.17038233
1 REI Network(REI) ke UAH
0.41256654
1 REI Network(REI) ke TZS
T.Sh.24.100713
1 REI Network(REI) ke VES
Bs2.226643
1 REI Network(REI) ke CLP
$9.249887
1 REI Network(REI) ke PKR
Rs2.77241576
1 REI Network(REI) ke KZT
5.15982827
1 REI Network(REI) ke THB
฿0.31761542
1 REI Network(REI) ke TWD
NT$0.30378473
1 REI Network(REI) ke AED
د.إ0.03599903
1 REI Network(REI) ke CHF
Fr0.0078472
1 REI Network(REI) ke HKD
HK$0.07621593
1 REI Network(REI) ke AMD
֏3.7509616
1 REI Network(REI) ke MAD
.د.م0.0912237
1 REI Network(REI) ke MXN
$0.18215313
1 REI Network(REI) ke SAR
ريال0.03678375
1 REI Network(REI) ke ETB
Br1.50950701
1 REI Network(REI) ke KES
KSh1.26673426
1 REI Network(REI) ke JOD
د.أ0.006954581
1 REI Network(REI) ke PLN
0.03609712
1 REI Network(REI) ke RON
лв0.0431596
1 REI Network(REI) ke SEK
kr0.09387213
1 REI Network(REI) ke BGN
лв0.01657721
1 REI Network(REI) ke HUF
Ft3.28385702
1 REI Network(REI) ke CZK
0.20687181
1 REI Network(REI) ke KWD
د.ك0.003001554
1 REI Network(REI) ke ILS
0.03207543
1 REI Network(REI) ke BOB
Bs0.0676821
1 REI Network(REI) ke AZN
0.0166753
1 REI Network(REI) ke TJS
SM0.09043898
1 REI Network(REI) ke GEL
0.02658239
1 REI Network(REI) ke AOA
Kz8.99083131
1 REI Network(REI) ke BHD
.د.ب0.003697993
1 REI Network(REI) ke BMD
$0.009809
1 REI Network(REI) ke DKK
kr0.06346423
1 REI Network(REI) ke HNL
L0.25836906
1 REI Network(REI) ke MUR
0.45091973
1 REI Network(REI) ke NAD
$0.17038233
1 REI Network(REI) ke NOK
kr0.1000518
1 REI Network(REI) ke NZD
$0.01736193
1 REI Network(REI) ke PAB
B/.0.009809
1 REI Network(REI) ke PGK
K0.0411978
1 REI Network(REI) ke QAR
ر.ق0.03570476
1 REI Network(REI) ke RSD
дин.0.99639822
1 REI Network(REI) ke UZS
soʻm118.18069571
1 REI Network(REI) ke ALL
L0.82248465
1 REI Network(REI) ke ANG
ƒ0.01755811
1 REI Network(REI) ke AWG
ƒ0.0176562
1 REI Network(REI) ke BBD
$0.019618
1 REI Network(REI) ke BAM
KM0.01657721
1 REI Network(REI) ke BIF
Fr28.926741
1 REI Network(REI) ke BND
$0.0127517
1 REI Network(REI) ke BSD
$0.009809
1 REI Network(REI) ke JMD
$1.57287315
1 REI Network(REI) ke KHR
39.39353254
1 REI Network(REI) ke KMF
Fr4.11978
1 REI Network(REI) ke LAK
213.23912617
1 REI Network(REI) ke LKR
රු2.99046983
1 REI Network(REI) ke MDL
L0.166753
1 REI Network(REI) ke MGA
Ar44.1846405
1 REI Network(REI) ke MOP
P0.078472
1 REI Network(REI) ke MVR
0.1510586
1 REI Network(REI) ke MWK
MK17.02950299
1 REI Network(REI) ke MZN
MT0.62728555
1 REI Network(REI) ke NPR
रु1.3899353
1 REI Network(REI) ke PYG
69.565428
1 REI Network(REI) ke RWF
Fr14.232859
1 REI Network(REI) ke SBD
$0.08072807
1 REI Network(REI) ke SCR
0.14154387
1 REI Network(REI) ke SRD
$0.3776465
1 REI Network(REI) ke SVC
$0.08573066
1 REI Network(REI) ke SZL
L0.17028424
1 REI Network(REI) ke TMT
m0.0343315
1 REI Network(REI) ke TND
د.ت0.029024831
1 REI Network(REI) ke TTD
$0.06640693
1 REI Network(REI) ke UGX
Sh34.292264
1 REI Network(REI) ke XAF
Fr5.571512
1 REI Network(REI) ke XCD
$0.0264843
1 REI Network(REI) ke XOF
Fr5.571512
1 REI Network(REI) ke XPF
Fr1.010327
1 REI Network(REI) ke BWP
P0.13193105
1 REI Network(REI) ke BZD
$0.01971609
1 REI Network(REI) ke CVE
$0.94009456
1 REI Network(REI) ke DJF
Fr1.736193
1 REI Network(REI) ke DOP
$0.63081679
1 REI Network(REI) ke DZD
د.ج1.28095731
1 REI Network(REI) ke FJD
$0.02236452
1 REI Network(REI) ke GNF
Fr85.289255
1 REI Network(REI) ke GTQ
Q0.07513694
1 REI Network(REI) ke GYD
$2.05165044
1 REI Network(REI) ke ISK
kr1.235934

Sumber Daya REI Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai REI Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi REI Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang REI Network

Berapa nilai REI Network (REI) hari ini?
Harga live REI dalam USD adalah 0.009809 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga REI ke USD saat ini?
Harga REI ke USD saat ini adalah $ 0.009809. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar REI Network?
Kapitalisasi pasar REI adalah $ 9.32M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar REI?
Suplai beredar REI adalah 950.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) REI?
REI mencapai harga ATH sebesar 0.3574708591914533 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) REI?
REI mencapai harga ATL 0.003333141946928801 USD.
Berapa volume perdagangan REI?
Volume perdagangan 24 jam live REI adalah $ 122.36K USD.
Akankah harga REI naik lebih tinggi tahun ini?
REI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga REI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:02:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting REI Network (REI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 REI = 0.009809 USD

$0.009819
