Harga live Republic Protocol hari ini adalah 0.006602 USD. Lacak informasi harga aktual REN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REN dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Republic Protocol

Harga Republic Protocol(REN)

Harga aktual Republic Protocol (REN) adalah $ 0.006602. Selama 24 jam terakhir, REN diperdagangkan antara low $ 0.006597 dan high $ 0.007353, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highREN adalah $ 1.82718691, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00525396032562477.

Dalam hal kinerja jangka pendek, REN telah berubah sebesar -1.89% selama 1 jam terakhir, -3.76% selama 24 jam, dan +15.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Republic Protocol (REN)

No.1246

$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M

$ 61.13K
$ 61.13K$ 61.13K

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

994.95M
994.95M 994.95M

999,999,632.80375
999,999,632.80375 999,999,632.80375

ETH

Kapitalisasi Pasar Republic Protocol saat ini adalah $ 6.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.13K. Suplai beredar REN adalah 994.95M, dan total suplainya sebesar 999999632.80375. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.60M.

Riwayat Harga Republic Protocol (REN) USD

Pantau perubahan harga Republic Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00025865-3.76%
30 Days$ -0.00085-11.41%
60 Hari$ -0.001141-14.74%
90 Hari$ -0.002875-30.34%
Perubahan Harga Republic Protocol Hari Ini

Hari ini, REN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00025865 (-3.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Republic Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00085 (-11.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Republic Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, REN terlihat mengalami perubahan $ -0.001141 (-14.74%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Republic Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002875 (-30.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Republic Protocol (REN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Republic Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Republic Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa REN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Republic Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Republic Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Republic Protocol (USD)

Berapa nilai Republic Protocol (REN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Republic Protocol (REN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Republic Protocol.

Cek prediksi harga Republic Protocol sekarang!

Tokenomi Republic Protocol (REN)

Memahami tokenomi Republic Protocol (REN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token REN sekarang!

Cara membeli Republic Protocol (REN)

Ingin mengetahui cara membeli Republic Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Republic Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

REN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Republic Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Republic Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Republic Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Republic Protocol

Berapa nilai Republic Protocol (REN) hari ini?
Harga live REN dalam USD adalah 0.006602 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga REN ke USD saat ini?
Harga REN ke USD saat ini adalah $ 0.006602. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Republic Protocol?
Kapitalisasi pasar REN adalah $ 6.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar REN?
Suplai beredar REN adalah 994.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) REN?
REN mencapai harga ATH sebesar 1.82718691 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) REN?
REN mencapai harga ATL 0.00525396032562477 USD.
Berapa volume perdagangan REN?
Volume perdagangan 24 jam live REN adalah $ 61.13K USD.
Akankah harga REN naik lebih tinggi tahun ini?
REN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga REN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:54:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

