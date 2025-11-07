BursaDEX+
Harga live RICE AI hari ini adalah 0.04684 USD. Lacak informasi harga aktual RICE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RICE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga RICE AI(RICE)

Harga Live 1 RICE ke USD:

$0.0468
$0.0468$0.0468
+11.26%1D
USD
Grafik Harga Live RICE AI (RICE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:29:28 (UTC+8)

Informasi Harga RICE AI (RICE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0278
$ 0.0278$ 0.0278
Low 24 Jam
$ 0.062
$ 0.062$ 0.062
High 24 Jam

$ 0.0278
$ 0.0278$ 0.0278

$ 0.062
$ 0.062$ 0.062

--
----

--
----

+5.78%

+11.26%

-11.53%

-11.53%

Harga aktual RICE AI (RICE) adalah $ 0.04684. Selama 24 jam terakhir, RICE diperdagangkan antara low $ 0.0278 dan high $ 0.062, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRICE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RICE telah berubah sebesar +5.78% selama 1 jam terakhir, +11.26% selama 24 jam, dan -11.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RICE AI (RICE)

--
----

$ 171.35K
$ 171.35K$ 171.35K

$ 46.84M
$ 46.84M$ 46.84M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar RICE AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 171.35K. Suplai beredar RICE adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.84M.

Riwayat Harga RICE AI (RICE) USD

Pantau perubahan harga RICE AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0047364+11.26%
30 Days$ -0.04312-47.94%
60 Hari$ -0.07316-60.97%
90 Hari$ +0.04184+836.80%
Perubahan Harga RICE AI Hari Ini

Hari ini, RICE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0047364 (+11.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RICE AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04312 (-47.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RICE AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RICE terlihat mengalami perubahan $ -0.07316 (-60.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RICE AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.04184 (+836.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RICE AI (RICE)?

Lihat halaman Riwayat Harga RICE AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan RICE AI (RICE)

RICE AI adalah platform untuk pengumpulan data robotika berbasis crowdsourced. Platform ini memungkinkan teleoperator mengendalikan robot dari jarak jauh dan mengumpulkan data dari penglihatan robot, pergerakan sendi, dan pengukuran gaya. Teleoperator dapat menggunakan webcam dengan deteksi kerangka, joystick, pengontrol VR, atau rig teleoperasi, dan mendapatkan hadiah token berdasarkan ketangkasan perangkat.

RICE AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RICE AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RICE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang RICE AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RICE AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RICE AI (USD)

Berapa nilai RICE AI (RICE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RICE AI (RICE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RICE AI.

Cek prediksi harga RICE AI sekarang!

Tokenomi RICE AI (RICE)

Memahami tokenomi RICE AI (RICE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RICE sekarang!

Cara membeli RICE AI (RICE)

Ingin mengetahui cara membeli RICE AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RICE AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RICE AI

Berapa nilai RICE AI (RICE) hari ini?
Harga live RICE dalam USD adalah 0.04684 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RICE ke USD saat ini?
Harga RICE ke USD saat ini adalah $ 0.04684. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RICE AI?
Kapitalisasi pasar RICE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RICE?
Suplai beredar RICE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RICE?
RICE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RICE?
RICE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan RICE?
Volume perdagangan 24 jam live RICE adalah $ 171.35K USD.
Akankah harga RICE naik lebih tinggi tahun ini?
RICE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RICE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:29:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting RICE AI (RICE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 RICE = 0.04684 USD

