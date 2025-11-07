BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Sunrise Layer hari ini adalah 0.00795 USD. Lacak informasi harga aktual RISE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RISE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Sunrise Layer hari ini adalah 0.00795 USD. Lacak informasi harga aktual RISE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RISE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RISE

Info Harga RISE

Penjelasan RISE

Whitepaper RISE

Situs Web Resmi RISE

Tokenomi RISE

Prakiraan Harga RISE

Riwayat RISE

Panduan Membeli RISE

Konverter RISE ke Mata Uang Fiat

Spot RISE

Futures USDT-M RISE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sunrise Layer

Harga Sunrise Layer(RISE)

Harga Live 1 RISE ke USD:

$0.007955
$0.007955$0.007955
-0.55%1D
USD
Grafik Harga Live Sunrise Layer (RISE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:29:57 (UTC+8)

Informasi Harga Sunrise Layer (RISE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007874
$ 0.007874$ 0.007874
Low 24 Jam
$ 0.008164
$ 0.008164$ 0.008164
High 24 Jam

$ 0.007874
$ 0.007874$ 0.007874

$ 0.008164
$ 0.008164$ 0.008164

--
----

--
----

+0.48%

-0.54%

-10.66%

-10.66%

Harga aktual Sunrise Layer (RISE) adalah $ 0.00795. Selama 24 jam terakhir, RISE diperdagangkan antara low $ 0.007874 dan high $ 0.008164, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRISE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RISE telah berubah sebesar +0.48% selama 1 jam terakhir, -0.54% selama 24 jam, dan -10.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sunrise Layer (RISE)

--
----

$ 114.83K
$ 114.83K$ 114.83K

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SUNRISE

Kapitalisasi Pasar Sunrise Layer saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 114.83K. Suplai beredar RISE adalah --, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.98M.

Riwayat Harga Sunrise Layer (RISE) USD

Pantau perubahan harga Sunrise Layer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004399-0.54%
30 Days$ -0.002368-22.96%
60 Hari$ -0.001703-17.65%
90 Hari$ -0.03205-80.13%
Perubahan Harga Sunrise Layer Hari Ini

Hari ini, RISE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00004399 (-0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sunrise Layer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002368 (-22.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sunrise Layer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RISE terlihat mengalami perubahan $ -0.001703 (-17.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sunrise Layer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03205 (-80.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sunrise Layer (RISE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sunrise Layer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sunrise Layer (RISE)

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sunrise Layer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RISE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sunrise Layer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sunrise Layer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sunrise Layer (USD)

Berapa nilai Sunrise Layer (RISE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sunrise Layer (RISE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sunrise Layer.

Cek prediksi harga Sunrise Layer sekarang!

Tokenomi Sunrise Layer (RISE)

Memahami tokenomi Sunrise Layer (RISE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RISE sekarang!

Cara membeli Sunrise Layer (RISE)

Ingin mengetahui cara membeli Sunrise Layer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sunrise Layer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RISE ke Mata Uang Lokal

1 Sunrise Layer(RISE) ke VND
209.20425
1 Sunrise Layer(RISE) ke AUD
A$0.012243
1 Sunrise Layer(RISE) ke GBP
0.006042
1 Sunrise Layer(RISE) ke EUR
0.006837
1 Sunrise Layer(RISE) ke USD
$0.00795
1 Sunrise Layer(RISE) ke MYR
RM0.033231
1 Sunrise Layer(RISE) ke TRY
0.335331
1 Sunrise Layer(RISE) ke JPY
¥1.21635
1 Sunrise Layer(RISE) ke ARS
ARS$11.5383915
1 Sunrise Layer(RISE) ke RUB
0.645858
1 Sunrise Layer(RISE) ke INR
0.7049265
1 Sunrise Layer(RISE) ke IDR
Rp132.499947
1 Sunrise Layer(RISE) ke PHP
0.469209
1 Sunrise Layer(RISE) ke EGP
￡E.0.3759555
1 Sunrise Layer(RISE) ke BRL
R$0.0425325
1 Sunrise Layer(RISE) ke CAD
C$0.0112095
1 Sunrise Layer(RISE) ke BDT
0.9699795
1 Sunrise Layer(RISE) ke NGN
11.438778
1 Sunrise Layer(RISE) ke COP
$30.4597095
1 Sunrise Layer(RISE) ke ZAR
R.0.138171
1 Sunrise Layer(RISE) ke UAH
0.334377
1 Sunrise Layer(RISE) ke TZS
T.Sh.19.53315
1 Sunrise Layer(RISE) ke VES
Bs1.80465
1 Sunrise Layer(RISE) ke CLP
$7.49685
1 Sunrise Layer(RISE) ke PKR
Rs2.246988
1 Sunrise Layer(RISE) ke KZT
4.1819385
1 Sunrise Layer(RISE) ke THB
฿0.25758
1 Sunrise Layer(RISE) ke TWD
NT$0.2463705
1 Sunrise Layer(RISE) ke AED
د.إ0.0291765
1 Sunrise Layer(RISE) ke CHF
Fr0.00636
1 Sunrise Layer(RISE) ke HKD
HK$0.0617715
1 Sunrise Layer(RISE) ke AMD
֏3.04008
1 Sunrise Layer(RISE) ke MAD
.د.م0.073935
1 Sunrise Layer(RISE) ke MXN
$0.147711
1 Sunrise Layer(RISE) ke SAR
ريال0.0298125
1 Sunrise Layer(RISE) ke ETB
Br1.2234255
1 Sunrise Layer(RISE) ke KES
KSh1.026822
1 Sunrise Layer(RISE) ke JOD
د.أ0.00563655
1 Sunrise Layer(RISE) ke PLN
0.029256
1 Sunrise Layer(RISE) ke RON
лв0.03498
1 Sunrise Layer(RISE) ke SEK
kr0.076002
1 Sunrise Layer(RISE) ke BGN
лв0.0134355
1 Sunrise Layer(RISE) ke HUF
Ft2.6579235
1 Sunrise Layer(RISE) ke CZK
0.167586
1 Sunrise Layer(RISE) ke KWD
د.ك0.0024327
1 Sunrise Layer(RISE) ke ILS
0.0259965
1 Sunrise Layer(RISE) ke BOB
Bs0.054855
1 Sunrise Layer(RISE) ke AZN
0.013515
1 Sunrise Layer(RISE) ke TJS
SM0.073299
1 Sunrise Layer(RISE) ke GEL
0.0215445
1 Sunrise Layer(RISE) ke AOA
Kz7.25358
1 Sunrise Layer(RISE) ke BHD
.د.ب0.0029892
1 Sunrise Layer(RISE) ke BMD
$0.00795
1 Sunrise Layer(RISE) ke DKK
kr0.051357
1 Sunrise Layer(RISE) ke HNL
L0.208926
1 Sunrise Layer(RISE) ke MUR
0.3657
1 Sunrise Layer(RISE) ke NAD
$0.1380915
1 Sunrise Layer(RISE) ke NOK
kr0.08109
1 Sunrise Layer(RISE) ke NZD
$0.0140715
1 Sunrise Layer(RISE) ke PAB
B/.0.00795
1 Sunrise Layer(RISE) ke PGK
K0.0339465
1 Sunrise Layer(RISE) ke QAR
ر.ق0.028938
1 Sunrise Layer(RISE) ke RSD
дин.0.8071635
1 Sunrise Layer(RISE) ke UZS
soʻm94.642842
1 Sunrise Layer(RISE) ke ALL
L0.6667665
1 Sunrise Layer(RISE) ke ANG
ƒ0.0142305
1 Sunrise Layer(RISE) ke AWG
ƒ0.01431
1 Sunrise Layer(RISE) ke BBD
$0.0159
1 Sunrise Layer(RISE) ke BAM
KM0.0134355
1 Sunrise Layer(RISE) ke BIF
Fr23.44455
1 Sunrise Layer(RISE) ke BND
$0.010335
1 Sunrise Layer(RISE) ke BSD
$0.00795
1 Sunrise Layer(RISE) ke JMD
$1.2747825
1 Sunrise Layer(RISE) ke KHR
31.927677
1 Sunrise Layer(RISE) ke KMF
Fr3.339
1 Sunrise Layer(RISE) ke LAK
172.8260835
1 Sunrise Layer(RISE) ke LKR
රු2.4237165
1 Sunrise Layer(RISE) ke MDL
L0.1360245
1 Sunrise Layer(RISE) ke MGA
Ar35.810775
1 Sunrise Layer(RISE) ke MOP
P0.0636
1 Sunrise Layer(RISE) ke MVR
0.12243
1 Sunrise Layer(RISE) ke MWK
MK13.778145
1 Sunrise Layer(RISE) ke MZN
MT0.5084025
1 Sunrise Layer(RISE) ke NPR
रु1.126515
1 Sunrise Layer(RISE) ke PYG
56.3814
1 Sunrise Layer(RISE) ke RWF
Fr11.53545
1 Sunrise Layer(RISE) ke SBD
$0.065349
1 Sunrise Layer(RISE) ke SCR
0.1196475
1 Sunrise Layer(RISE) ke SRD
$0.306075
1 Sunrise Layer(RISE) ke SVC
$0.069483
1 Sunrise Layer(RISE) ke SZL
L0.138012
1 Sunrise Layer(RISE) ke TMT
m0.027825
1 Sunrise Layer(RISE) ke TND
د.ت0.02352405
1 Sunrise Layer(RISE) ke TTD
$0.0538215
1 Sunrise Layer(RISE) ke UGX
Sh27.7932
1 Sunrise Layer(RISE) ke XAF
Fr4.5156
1 Sunrise Layer(RISE) ke XCD
$0.021465
1 Sunrise Layer(RISE) ke XOF
Fr4.5156
1 Sunrise Layer(RISE) ke XPF
Fr0.81885
1 Sunrise Layer(RISE) ke BWP
P0.1069275
1 Sunrise Layer(RISE) ke BZD
$0.0159795
1 Sunrise Layer(RISE) ke CVE
$0.761928
1 Sunrise Layer(RISE) ke DJF
Fr1.40715
1 Sunrise Layer(RISE) ke DOP
$0.5112645
1 Sunrise Layer(RISE) ke DZD
د.ج1.037952
1 Sunrise Layer(RISE) ke FJD
$0.018126
1 Sunrise Layer(RISE) ke GNF
Fr69.12525
1 Sunrise Layer(RISE) ke GTQ
Q0.060897
1 Sunrise Layer(RISE) ke GYD
$1.662822
1 Sunrise Layer(RISE) ke ISK
kr1.0017

Sumber Daya Sunrise Layer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sunrise Layer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sunrise Layer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sunrise Layer

Berapa nilai Sunrise Layer (RISE) hari ini?
Harga live RISE dalam USD adalah 0.00795 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RISE ke USD saat ini?
Harga RISE ke USD saat ini adalah $ 0.00795. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sunrise Layer?
Kapitalisasi pasar RISE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RISE?
Suplai beredar RISE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RISE?
RISE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RISE?
RISE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan RISE?
Volume perdagangan 24 jam live RISE adalah $ 114.83K USD.
Akankah harga RISE naik lebih tinggi tahun ini?
RISE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RISE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:29:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sunrise Layer (RISE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RISE ke USD

Jumlah

RISE
RISE
USD
USD

1 RISE = 0.00795 USD

Perdagangkan RISE

RISE/USDT
$0.007955
$0.007955$0.007955
-0.54%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,130.98
$101,130.98$101,130.98

-0.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.49
$3,312.49$3,312.49

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-0.48%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1273
$1.1273$1.1273

+31.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,130.98
$101,130.98$101,130.98

-0.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.49
$3,312.49$3,312.49

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-0.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2173
$2.2173$2.2173

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0250
$1.0250$1.0250

+0.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1121
$0.1121$0.1121

+124.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004013
$0.0004013$0.0004013

+167.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013999
$0.013999$0.013999

+1,299.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.583
$4.583$4.583

+358.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008012
$0.008012$0.008012

+275.44%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1121
$0.1121$0.1121

+124.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002287
$0.0000002287$0.0000002287

+52.46%