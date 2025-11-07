BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Rizenet Token hari ini adalah 0.01078 USD. Lacak informasi harga aktual RIZE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RIZE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Rizenet Token hari ini adalah 0.01078 USD. Lacak informasi harga aktual RIZE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RIZE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RIZE

Info Harga RIZE

Penjelasan RIZE

Whitepaper RIZE

Situs Web Resmi RIZE

Tokenomi RIZE

Prakiraan Harga RIZE

Riwayat RIZE

Panduan Membeli RIZE

Konverter RIZE ke Mata Uang Fiat

Spot RIZE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Rizenet Token

Harga Rizenet Token(RIZE)

Harga Live 1 RIZE ke USD:

$0.01078
$0.01078$0.01078
+0.37%1D
USD
Grafik Harga Live Rizenet Token (RIZE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:30:11 (UTC+8)

Informasi Harga Rizenet Token (RIZE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01043
$ 0.01043$ 0.01043
Low 24 Jam
$ 0.01139
$ 0.01139$ 0.01139
High 24 Jam

$ 0.01043
$ 0.01043$ 0.01043

$ 0.01139
$ 0.01139$ 0.01139

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

-0.83%

+0.37%

-13.63%

-13.63%

Harga aktual Rizenet Token (RIZE) adalah $ 0.01078. Selama 24 jam terakhir, RIZE diperdagangkan antara low $ 0.01043 dan high $ 0.01139, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRIZE adalah $ 0.10217127339481945, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.010133475714606262.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RIZE telah berubah sebesar -0.83% selama 1 jam terakhir, +0.37% selama 24 jam, dan -13.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rizenet Token (RIZE)

No.1073

$ 10.47M
$ 10.47M$ 10.47M

$ 24.58K
$ 24.58K$ 24.58K

$ 53.90M
$ 53.90M$ 53.90M

971.09M
971.09M 971.09M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,312,561.795562
4,998,312,561.795562 4,998,312,561.795562

19.42%

BASE

Kapitalisasi Pasar Rizenet Token saat ini adalah $ 10.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 24.58K. Suplai beredar RIZE adalah 971.09M, dan total suplainya sebesar 4998312561.795562. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 53.90M.

Riwayat Harga Rizenet Token (RIZE) USD

Pantau perubahan harga Rizenet Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000397+0.37%
30 Days$ -0.01631-60.21%
60 Hari$ -0.00931-46.35%
90 Hari$ -0.02075-65.82%
Perubahan Harga Rizenet Token Hari Ini

Hari ini, RIZE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000397 (+0.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Rizenet Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01631 (-60.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Rizenet Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RIZE terlihat mengalami perubahan $ -0.00931 (-46.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Rizenet Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02075 (-65.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Rizenet Token (RIZE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Rizenet Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE adalah platform berkelas institusional untuk tokenisasi aset dunia nyata (RWA). Platform ini mendukung akses ke aset berkualitas tinggi dengan terhubung dengan distributor teregulasi dan menggabungkan pembelajaran mesin terdesentralisasi yang menjaga privasi untuk membantu uji tuntas, analisis risiko, dan valuasi.

Rizenet Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Rizenet Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RIZE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Rizenet Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Rizenet Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Rizenet Token (USD)

Berapa nilai Rizenet Token (RIZE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rizenet Token (RIZE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rizenet Token.

Cek prediksi harga Rizenet Token sekarang!

Tokenomi Rizenet Token (RIZE)

Memahami tokenomi Rizenet Token (RIZE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RIZE sekarang!

Cara membeli Rizenet Token (RIZE)

Ingin mengetahui cara membeli Rizenet Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Rizenet Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RIZE ke Mata Uang Lokal

1 Rizenet Token(RIZE) ke VND
283.6757
1 Rizenet Token(RIZE) ke AUD
A$0.0166012
1 Rizenet Token(RIZE) ke GBP
0.0081928
1 Rizenet Token(RIZE) ke EUR
0.0092708
1 Rizenet Token(RIZE) ke USD
$0.01078
1 Rizenet Token(RIZE) ke MYR
RM0.0450604
1 Rizenet Token(RIZE) ke TRY
0.4547004
1 Rizenet Token(RIZE) ke JPY
¥1.64934
1 Rizenet Token(RIZE) ke ARS
ARS$15.6457686
1 Rizenet Token(RIZE) ke RUB
0.8757672
1 Rizenet Token(RIZE) ke INR
0.9558626
1 Rizenet Token(RIZE) ke IDR
Rp179.6665948
1 Rizenet Token(RIZE) ke PHP
0.6362356
1 Rizenet Token(RIZE) ke EGP
￡E.0.5097862
1 Rizenet Token(RIZE) ke BRL
R$0.057673
1 Rizenet Token(RIZE) ke CAD
C$0.0151998
1 Rizenet Token(RIZE) ke BDT
1.3152678
1 Rizenet Token(RIZE) ke NGN
15.5106952
1 Rizenet Token(RIZE) ke COP
$41.3025998
1 Rizenet Token(RIZE) ke ZAR
R.0.1873564
1 Rizenet Token(RIZE) ke UAH
0.4534068
1 Rizenet Token(RIZE) ke TZS
T.Sh.26.48646
1 Rizenet Token(RIZE) ke VES
Bs2.44706
1 Rizenet Token(RIZE) ke CLP
$10.16554
1 Rizenet Token(RIZE) ke PKR
Rs3.0468592
1 Rizenet Token(RIZE) ke KZT
5.6706034
1 Rizenet Token(RIZE) ke THB
฿0.349272
1 Rizenet Token(RIZE) ke TWD
NT$0.3340722
1 Rizenet Token(RIZE) ke AED
د.إ0.0395626
1 Rizenet Token(RIZE) ke CHF
Fr0.008624
1 Rizenet Token(RIZE) ke HKD
HK$0.0837606
1 Rizenet Token(RIZE) ke AMD
֏4.122272
1 Rizenet Token(RIZE) ke MAD
.د.م0.100254
1 Rizenet Token(RIZE) ke MXN
$0.2002924
1 Rizenet Token(RIZE) ke SAR
ريال0.040425
1 Rizenet Token(RIZE) ke ETB
Br1.6589342
1 Rizenet Token(RIZE) ke KES
KSh1.3923448
1 Rizenet Token(RIZE) ke JOD
د.أ0.00764302
1 Rizenet Token(RIZE) ke PLN
0.0396704
1 Rizenet Token(RIZE) ke RON
лв0.047432
1 Rizenet Token(RIZE) ke SEK
kr0.1030568
1 Rizenet Token(RIZE) ke BGN
лв0.0182182
1 Rizenet Token(RIZE) ke HUF
Ft3.6040774
1 Rizenet Token(RIZE) ke CZK
0.2272424
1 Rizenet Token(RIZE) ke KWD
د.ك0.00329868
1 Rizenet Token(RIZE) ke ILS
0.0352506
1 Rizenet Token(RIZE) ke BOB
Bs0.074382
1 Rizenet Token(RIZE) ke AZN
0.018326
1 Rizenet Token(RIZE) ke TJS
SM0.0993916
1 Rizenet Token(RIZE) ke GEL
0.0292138
1 Rizenet Token(RIZE) ke AOA
Kz9.835672
1 Rizenet Token(RIZE) ke BHD
.د.ب0.00405328
1 Rizenet Token(RIZE) ke BMD
$0.01078
1 Rizenet Token(RIZE) ke DKK
kr0.0696388
1 Rizenet Token(RIZE) ke HNL
L0.2832984
1 Rizenet Token(RIZE) ke MUR
0.49588
1 Rizenet Token(RIZE) ke NAD
$0.1872486
1 Rizenet Token(RIZE) ke NOK
kr0.109956
1 Rizenet Token(RIZE) ke NZD
$0.0190806
1 Rizenet Token(RIZE) ke PAB
B/.0.01078
1 Rizenet Token(RIZE) ke PGK
K0.0460306
1 Rizenet Token(RIZE) ke QAR
ر.ق0.0392392
1 Rizenet Token(RIZE) ke RSD
дин.1.0944934
1 Rizenet Token(RIZE) ke UZS
soʻm128.3333128
1 Rizenet Token(RIZE) ke ALL
L0.9041186
1 Rizenet Token(RIZE) ke ANG
ƒ0.0192962
1 Rizenet Token(RIZE) ke AWG
ƒ0.019404
1 Rizenet Token(RIZE) ke BBD
$0.02156
1 Rizenet Token(RIZE) ke BAM
KM0.0182182
1 Rizenet Token(RIZE) ke BIF
Fr31.79022
1 Rizenet Token(RIZE) ke BND
$0.014014
1 Rizenet Token(RIZE) ke BSD
$0.01078
1 Rizenet Token(RIZE) ke JMD
$1.728573
1 Rizenet Token(RIZE) ke KHR
43.2931268
1 Rizenet Token(RIZE) ke KMF
Fr4.5276
1 Rizenet Token(RIZE) ke LAK
234.3478214
1 Rizenet Token(RIZE) ke LKR
රු3.2864986
1 Rizenet Token(RIZE) ke MDL
L0.1844458
1 Rizenet Token(RIZE) ke MGA
Ar48.55851
1 Rizenet Token(RIZE) ke MOP
P0.08624
1 Rizenet Token(RIZE) ke MVR
0.166012
1 Rizenet Token(RIZE) ke MWK
MK18.682818
1 Rizenet Token(RIZE) ke MZN
MT0.689381
1 Rizenet Token(RIZE) ke NPR
रु1.527526
1 Rizenet Token(RIZE) ke PYG
76.45176
1 Rizenet Token(RIZE) ke RWF
Fr15.64178
1 Rizenet Token(RIZE) ke SBD
$0.0886116
1 Rizenet Token(RIZE) ke SCR
0.162239
1 Rizenet Token(RIZE) ke SRD
$0.41503
1 Rizenet Token(RIZE) ke SVC
$0.0942172
1 Rizenet Token(RIZE) ke SZL
L0.1871408
1 Rizenet Token(RIZE) ke TMT
m0.03773
1 Rizenet Token(RIZE) ke TND
د.ت0.03189802
1 Rizenet Token(RIZE) ke TTD
$0.0729806
1 Rizenet Token(RIZE) ke UGX
Sh37.68688
1 Rizenet Token(RIZE) ke XAF
Fr6.12304
1 Rizenet Token(RIZE) ke XCD
$0.029106
1 Rizenet Token(RIZE) ke XOF
Fr6.12304
1 Rizenet Token(RIZE) ke XPF
Fr1.11034
1 Rizenet Token(RIZE) ke BWP
P0.144991
1 Rizenet Token(RIZE) ke BZD
$0.0216678
1 Rizenet Token(RIZE) ke CVE
$1.0331552
1 Rizenet Token(RIZE) ke DJF
Fr1.90806
1 Rizenet Token(RIZE) ke DOP
$0.6932618
1 Rizenet Token(RIZE) ke DZD
د.ج1.4074368
1 Rizenet Token(RIZE) ke FJD
$0.0245784
1 Rizenet Token(RIZE) ke GNF
Fr93.7321
1 Rizenet Token(RIZE) ke GTQ
Q0.0825748
1 Rizenet Token(RIZE) ke GYD
$2.2547448
1 Rizenet Token(RIZE) ke ISK
kr1.35828

Sumber Daya Rizenet Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Rizenet Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Rizenet Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Rizenet Token

Berapa nilai Rizenet Token (RIZE) hari ini?
Harga live RIZE dalam USD adalah 0.01078 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RIZE ke USD saat ini?
Harga RIZE ke USD saat ini adalah $ 0.01078. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rizenet Token?
Kapitalisasi pasar RIZE adalah $ 10.47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RIZE?
Suplai beredar RIZE adalah 971.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RIZE?
RIZE mencapai harga ATH sebesar 0.10217127339481945 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RIZE?
RIZE mencapai harga ATL 0.010133475714606262 USD.
Berapa volume perdagangan RIZE?
Volume perdagangan 24 jam live RIZE adalah $ 24.58K USD.
Akankah harga RIZE naik lebih tinggi tahun ini?
RIZE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RIZE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:30:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Rizenet Token (RIZE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RIZE ke USD

Jumlah

RIZE
RIZE
USD
USD

1 RIZE = 0.01078 USD

Perdagangkan RIZE

RIZE/USDT
$0.01078
$0.01078$0.01078
+0.55%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,130.90
$101,130.90$101,130.90

-0.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.50
$3,312.50$3,312.50

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.12
$155.12$155.12

-0.51%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1273
$1.1273$1.1273

+31.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,130.90
$101,130.90$101,130.90

-0.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.50
$3,312.50$3,312.50

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.12
$155.12$155.12

-0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2164
$2.2164$2.2164

-0.81%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0250
$1.0250$1.0250

+0.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1116
$0.1116$0.1116

+123.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004008
$0.0004008$0.0004008

+167.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013999
$0.013999$0.013999

+1,299.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.583
$4.583$4.583

+358.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008071
$0.008071$0.008071

+278.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1116
$0.1116$0.1116

+123.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002287
$0.0000002287$0.0000002287

+52.46%