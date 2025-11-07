BursaDEX+
Harga live Santos FC Fan Token hari ini adalah 1.264 USD. Lacak informasi harga aktual SANTOS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SANTOS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Santos FC Fan Token(SANTOS)

$1.264
+2.34%1D
Grafik Harga Live Santos FC Fan Token (SANTOS)
Informasi Harga Santos FC Fan Token (SANTOS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.191
Low 24 Jam
$ 1.294
High 24 Jam

$ 1.191
$ 1.294
$ 28.60482421951988
$ 0.6297419668223232
+0.63%

+2.34%

-4.17%

-4.17%

Harga aktual Santos FC Fan Token (SANTOS) adalah $ 1.264. Selama 24 jam terakhir, SANTOS diperdagangkan antara low $ 1.191 dan high $ 1.294, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSANTOS adalah $ 28.60482421951988, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6297419668223232.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SANTOS telah berubah sebesar +0.63% selama 1 jam terakhir, +2.34% selama 24 jam, dan -4.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Santos FC Fan Token (SANTOS)

No.905

$ 16.93M
$ 669.31K
$ 37.92M
13.39M
30,000,000
30,000,000
44.64%

BSC

Kapitalisasi Pasar Santos FC Fan Token saat ini adalah $ 16.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 669.31K. Suplai beredar SANTOS adalah 13.39M, dan total suplainya sebesar 30000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.92M.

Riwayat Harga Santos FC Fan Token (SANTOS) USD

Pantau perubahan harga Santos FC Fan Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0289+2.34%
30 Days$ -0.708-35.91%
60 Hari$ -0.544-30.09%
90 Hari$ -1.454-53.50%
Perubahan Harga Santos FC Fan Token Hari Ini

Hari ini, SANTOS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0289 (+2.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Santos FC Fan Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.708 (-35.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Santos FC Fan Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SANTOS terlihat mengalami perubahan $ -0.544 (-30.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Santos FC Fan Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.454 (-53.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Santos FC Fan Token (SANTOS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Santos FC Fan Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Santos FC Fan Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SANTOS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Santos FC Fan Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Santos FC Fan Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Santos FC Fan Token (USD)

Berapa nilai Santos FC Fan Token (SANTOS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Santos FC Fan Token (SANTOS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Santos FC Fan Token.

Cek prediksi harga Santos FC Fan Token sekarang!

Tokenomi Santos FC Fan Token (SANTOS)

Memahami tokenomi Santos FC Fan Token (SANTOS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SANTOS sekarang!

Cara membeli Santos FC Fan Token (SANTOS)

Ingin mengetahui cara membeli Santos FC Fan Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Santos FC Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SANTOS ke Mata Uang Lokal

1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke VND
33,262.16
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke AUD
A$1.94656
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke GBP
0.96064
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke EUR
1.08704
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke USD
$1.264
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MYR
RM5.28352
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke TRY
53.31552
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke JPY
¥193.392
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke ARS
ARS$1,834.53168
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke RUB
102.68736
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke INR
112.07888
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke IDR
Rp21,066.65824
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke PHP
74.60128
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke EGP
￡E.59.77456
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BRL
R$6.7624
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke CAD
C$1.78224
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BDT
154.22064
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke NGN
1,818.69376
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke COP
$4,842.90224
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke ZAR
R.21.96832
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke UAH
53.16384
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke TZS
T.Sh.3,105.648
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke VES
Bs286.928
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke CLP
$1,191.952
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke PKR
Rs357.25696
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke KZT
664.90192
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke THB
฿40.9536
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke TWD
NT$39.17136
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke AED
د.إ4.63888
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke CHF
Fr1.0112
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke HKD
HK$9.82128
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke AMD
֏483.3536
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MAD
.د.م11.7552
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MXN
$23.48512
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke SAR
ريال4.74
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke ETB
Br194.51696
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke KES
KSh163.25824
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke JOD
د.أ0.896176
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke PLN
4.65152
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke RON
лв5.5616
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke SEK
kr12.08384
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BGN
лв2.13616
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke HUF
Ft422.59312
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke CZK
26.64512
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke KWD
د.ك0.386784
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke ILS
4.13328
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BOB
Bs8.7216
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke AZN
2.1488
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke TJS
SM11.65408
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke GEL
3.42544
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke AOA
Kz1,153.2736
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BHD
.د.ب0.475264
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BMD
$1.264
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke DKK
kr8.16544
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke HNL
L33.21792
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MUR
58.144
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke NAD
$21.95568
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke NOK
kr12.8928
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke NZD
$2.23728
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke PAB
B/.1.264
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke PGK
K5.39728
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke QAR
ر.ق4.60096
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke RSD
дин.128.33392
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke UZS
soʻm15,047.61664
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke ALL
L106.01168
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke ANG
ƒ2.26256
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke AWG
ƒ2.2752
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BBD
$2.528
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BAM
KM2.13616
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BIF
Fr3,727.536
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BND
$1.6432
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BSD
$1.264
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke JMD
$202.6824
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke KHR
5,076.29984
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke KMF
Fr530.88
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke LAK
27,478.26032
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke LKR
රු385.35568
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MDL
L21.62704
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MGA
Ar5,693.688
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MOP
P10.112
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MVR
19.4656
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MWK
MK2,190.6384
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke MZN
MT80.8328
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke NPR
रु179.1088
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke PYG
8,964.288
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke RWF
Fr1,834.064
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke SBD
$10.39008
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke SCR
19.0232
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke SRD
$48.664
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke SVC
$11.04736
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke SZL
L21.94304
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke TMT
m4.424
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke TND
د.ت3.740176
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke TTD
$8.55728
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke UGX
Sh4,418.944
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke XAF
Fr717.952
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke XCD
$3.4128
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke XOF
Fr717.952
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke XPF
Fr130.192
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BWP
P17.0008
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke BZD
$2.54064
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke CVE
$121.14176
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke DJF
Fr223.728
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke DOP
$81.28784
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke DZD
د.ج165.02784
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke FJD
$2.88192
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke GNF
Fr10,990.48
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke GTQ
Q9.68224
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke GYD
$264.37824
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ke ISK
kr159.264

Sumber Daya Santos FC Fan Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Santos FC Fan Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Santos FC Fan Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Santos FC Fan Token

Berapa nilai Santos FC Fan Token (SANTOS) hari ini?
Harga live SANTOS dalam USD adalah 1.264 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SANTOS ke USD saat ini?
Harga SANTOS ke USD saat ini adalah $ 1.264. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Santos FC Fan Token?
Kapitalisasi pasar SANTOS adalah $ 16.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SANTOS?
Suplai beredar SANTOS adalah 13.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SANTOS?
SANTOS mencapai harga ATH sebesar 28.60482421951988 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SANTOS?
SANTOS mencapai harga ATL 0.6297419668223232 USD.
Berapa volume perdagangan SANTOS?
Volume perdagangan 24 jam live SANTOS adalah $ 669.31K USD.
Akankah harga SANTOS naik lebih tinggi tahun ini?
SANTOS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SANTOS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Santos FC Fan Token (SANTOS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

