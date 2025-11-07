Apa yang dimaksud dengan Scroll (SCR)

Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup.

Tokenomi Scroll (SCR)

Memahami tokenomi Scroll (SCR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Scroll Berapa nilai Scroll (SCR) hari ini? Harga live SCR dalam USD adalah 0.155 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SCR ke USD saat ini? $ 0.155 . Cobalah Harga SCR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Scroll? Kapitalisasi pasar SCR adalah $ 29.45M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SCR? Suplai beredar SCR adalah 190.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SCR? SCR mencapai harga ATH sebesar 1.4486612282516773 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SCR? SCR mencapai harga ATL 0.1016648616231963 USD . Berapa volume perdagangan SCR? Volume perdagangan 24 jam live SCR adalah $ 1.02M USD . Akankah harga SCR naik lebih tinggi tahun ini? SCR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Scroll (SCR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

