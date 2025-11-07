Apa yang dimaksud dengan SmarDex (SDEX)

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

SmarDex tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SmarDex Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SDEX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang SmarDex di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SmarDex dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SmarDex (USD)

Berapa nilai SmarDex (SDEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SmarDex (SDEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SmarDex.

Cek prediksi harga SmarDex sekarang!

Tokenomi SmarDex (SDEX)

Memahami tokenomi SmarDex (SDEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SDEX sekarang!

Cara membeli SmarDex (SDEX)

Ingin mengetahui cara membeli SmarDex? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SmarDex di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SDEX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya SmarDex

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SmarDex, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SmarDex Berapa nilai SmarDex (SDEX) hari ini? Harga live SDEX dalam USD adalah 0.002981 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SDEX ke USD saat ini? $ 0.002981 . Cobalah Harga SDEX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SmarDex? Kapitalisasi pasar SDEX adalah $ 27.78M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SDEX? Suplai beredar SDEX adalah 9.32B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SDEX? SDEX mencapai harga ATH sebesar 0.026128646698240266 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SDEX? SDEX mencapai harga ATL 0.002610586990749239 USD . Berapa volume perdagangan SDEX? Volume perdagangan 24 jam live SDEX adalah $ 135.77K USD . Akankah harga SDEX naik lebih tinggi tahun ini? SDEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SDEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting SmarDex (SDEX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

