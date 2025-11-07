Apa yang dimaksud dengan SedraCoin (SDR)

SedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project. SedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project.

SedraCoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SDR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang SedraCoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SedraCoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SedraCoin (USD)

Berapa nilai SedraCoin (SDR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SedraCoin (SDR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SedraCoin.

Cek prediksi harga SedraCoin sekarang!

Tokenomi SedraCoin (SDR)

Memahami tokenomi SedraCoin (SDR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SDR sekarang!

Cara membeli SedraCoin (SDR)

Ingin mengetahui cara membeli SedraCoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SedraCoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SDR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya SedraCoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SedraCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SedraCoin Berapa nilai SedraCoin (SDR) hari ini? Harga live SDR dalam USD adalah 0.0000005 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SDR ke USD saat ini? $ 0.0000005 . Cobalah Harga SDR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SedraCoin? Kapitalisasi pasar SDR adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SDR? Suplai beredar SDR adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SDR? SDR mencapai harga ATH sebesar 0.001503010929479085 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SDR? SDR mencapai harga ATL 0.000001880091969479 USD . Berapa volume perdagangan SDR? Volume perdagangan 24 jam live SDR adalah $ 75.40 USD . Akankah harga SDR naik lebih tinggi tahun ini? SDR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SDR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting SedraCoin (SDR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

