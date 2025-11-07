BursaDEX+
Harga live SongbirdFinanceToken hari ini adalah 227.87 USD. Lacak informasi harga aktual SFIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga SongbirdFinanceToken(SFIN)

Harga Live 1 SFIN ke USD:

$227.87
+1.96%1D
USD
Grafik Harga Live SongbirdFinanceToken (SFIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:13:30 (UTC+8)

Informasi Harga SongbirdFinanceToken (SFIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 205.92
Low 24 Jam
$ 243.78
High 24 Jam

$ 205.92
$ 243.78
$ 994.457762214083
$ 99.75607582034051
-0.14%

+1.96%

+7.81%

+7.81%

Harga aktual SongbirdFinanceToken (SFIN) adalah $ 227.87. Selama 24 jam terakhir, SFIN diperdagangkan antara low $ 205.92 dan high $ 243.78, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSFIN adalah $ 994.457762214083, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 99.75607582034051.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SFIN telah berubah sebesar -0.14% selama 1 jam terakhir, +1.96% selama 24 jam, dan +7.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SongbirdFinanceToken (SFIN)

No.7304

$ 0.00
$ 21.13K
$ 2.51M
0.00
11,000
10,999.999976432919
0.00%

SGB

Kapitalisasi Pasar SongbirdFinanceToken saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.13K. Suplai beredar SFIN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10999.999976432919. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.51M.

Riwayat Harga SongbirdFinanceToken (SFIN) USD

Pantau perubahan harga SongbirdFinanceToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +4.3804+1.96%
30 Days$ +24.4+11.99%
60 Hari$ +26.17+12.97%
90 Hari$ -8.82-3.73%
Perubahan Harga SongbirdFinanceToken Hari Ini

Hari ini, SFIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +4.3804 (+1.96%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SongbirdFinanceToken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +24.4 (+11.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SongbirdFinanceToken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SFIN terlihat mengalami perubahan $ +26.17 (+12.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SongbirdFinanceToken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -8.82 (-3.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SongbirdFinanceToken (SFIN)?

Apa yang dimaksud dengan SongbirdFinanceToken (SFIN)

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

SongbirdFinanceToken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SongbirdFinanceToken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SFIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SongbirdFinanceToken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SongbirdFinanceToken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SongbirdFinanceToken (USD)

Berapa nilai SongbirdFinanceToken (SFIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SongbirdFinanceToken (SFIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SongbirdFinanceToken.

Tokenomi SongbirdFinanceToken (SFIN)

Memahami tokenomi SongbirdFinanceToken (SFIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SFIN sekarang!

Cara membeli SongbirdFinanceToken (SFIN)

Ingin mengetahui cara membeli SongbirdFinanceToken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SongbirdFinanceToken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SFIN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SongbirdFinanceToken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SongbirdFinanceToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SongbirdFinanceToken
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SongbirdFinanceToken

Berapa nilai SongbirdFinanceToken (SFIN) hari ini?
Harga live SFIN dalam USD adalah 227.87 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SFIN ke USD saat ini?
Harga SFIN ke USD saat ini adalah $ 227.87. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SongbirdFinanceToken?
Kapitalisasi pasar SFIN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SFIN?
Suplai beredar SFIN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SFIN?
SFIN mencapai harga ATH sebesar 994.457762214083 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SFIN?
SFIN mencapai harga ATL 99.75607582034051 USD.
Berapa volume perdagangan SFIN?
Volume perdagangan 24 jam live SFIN adalah $ 21.13K USD.
Akankah harga SFIN naik lebih tinggi tahun ini?
SFIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SFIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

