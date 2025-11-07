Apa yang dimaksud dengan SongbirdFinanceToken (SFIN)

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI. Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

Berapa nilai SongbirdFinanceToken (SFIN) hari ini? Harga live SFIN dalam USD adalah 227.87 USD . Berapa harga SFIN ke USD saat ini? $ 227.87 . Berapa kapitalisasi pasar SongbirdFinanceToken? Kapitalisasi pasar SFIN adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar SFIN? Suplai beredar SFIN adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SFIN? SFIN mencapai harga ATH sebesar 994.457762214083 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SFIN? SFIN mencapai harga ATL 99.75607582034051 USD . Berapa volume perdagangan SFIN? Volume perdagangan 24 jam live SFIN adalah $ 21.13K USD .

