Harga live Skate hari ini adalah 0.03049 USD. Lacak informasi harga aktual SKATE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SKATE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Skate hari ini adalah 0.03049 USD. Lacak informasi harga aktual SKATE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SKATE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Skate(SKATE)

Harga Live 1 SKATE ke USD:

$0.03049
+5.90%1D
USD
Grafik Harga Live Skate (SKATE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:14:35 (UTC+8)

Informasi Harga Skate (SKATE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02853
Low 24 Jam
$ 0.03193
High 24 Jam

$ 0.02853
$ 0.03193
$ 0.15302029519787702
$ 0.011426263091647666
-0.59%

+5.90%

-7.30%

-7.30%

Harga aktual Skate (SKATE) adalah $ 0.03049. Selama 24 jam terakhir, SKATE diperdagangkan antara low $ 0.02853 dan high $ 0.03193, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSKATE adalah $ 0.15302029519787702, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.011426263091647666.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SKATE telah berubah sebesar -0.59% selama 1 jam terakhir, +5.90% selama 24 jam, dan -7.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Skate (SKATE)

No.1273

$ 6.53M
$ 142.52K
$ 30.49M
214.08M
1,000,000,000
999,999,978.403358
21.40%

BSC

Kapitalisasi Pasar Skate saat ini adalah $ 6.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 142.52K. Suplai beredar SKATE adalah 214.08M, dan total suplainya sebesar 999999978.403358. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.49M.

Riwayat Harga Skate (SKATE) USD

Pantau perubahan harga Skate untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0016987+5.90%
30 Days$ -0.0228-42.79%
60 Hari$ -0.01289-29.72%
90 Hari$ -0.02463-44.69%
Perubahan Harga Skate Hari Ini

Hari ini, SKATE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0016987 (+5.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Skate 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0228 (-42.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Skate 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SKATE terlihat mengalami perubahan $ -0.01289 (-29.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Skate 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02463 (-44.69%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Skate (SKATE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Skate sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Skate (SKATE)

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Skate tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Skate Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SKATE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Skate di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Skate dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Skate (USD)

Berapa nilai Skate (SKATE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Skate (SKATE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Skate.

Cek prediksi harga Skate sekarang!

Tokenomi Skate (SKATE)

Memahami tokenomi Skate (SKATE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SKATE sekarang!

Cara membeli Skate (SKATE)

Ingin mengetahui cara membeli Skate? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Skate di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SKATE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Skate

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Skate, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Skate
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Skate

Berapa nilai Skate (SKATE) hari ini?
Harga live SKATE dalam USD adalah 0.03049 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SKATE ke USD saat ini?
Harga SKATE ke USD saat ini adalah $ 0.03049. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Skate?
Kapitalisasi pasar SKATE adalah $ 6.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SKATE?
Suplai beredar SKATE adalah 214.08M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SKATE?
SKATE mencapai harga ATH sebesar 0.15302029519787702 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SKATE?
SKATE mencapai harga ATL 0.011426263091647666 USD.
Berapa volume perdagangan SKATE?
Volume perdagangan 24 jam live SKATE adalah $ 142.52K USD.
Akankah harga SKATE naik lebih tinggi tahun ini?
SKATE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SKATE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:14:35 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

