Harga live Smooth Love Potion hari ini adalah 0.001006 USD. Lacak informasi harga aktual SLP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SLP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Smooth Love Potion hari ini adalah 0.001006 USD. Lacak informasi harga aktual SLP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SLP dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Smooth Love Potion

Harga Smooth Love Potion(SLP)

Harga Live 1 SLP ke USD:

$0.001006
+1.41%1D
USD
Grafik Harga Live Smooth Love Potion (SLP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:37:53 (UTC+8)

Informasi Harga Smooth Love Potion (SLP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000977
Low 24 Jam
$ 0.001034
High 24 Jam

$ 0.000977
$ 0.001034
$ 0.41907081
$ 0.00083546860145265
-0.30%

+1.41%

-3.83%

-3.83%

Harga aktual Smooth Love Potion (SLP) adalah $ 0.001006. Selama 24 jam terakhir, SLP diperdagangkan antara low $ 0.000977 dan high $ 0.001034, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSLP adalah $ 0.41907081, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00083546860145265.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SLP telah berubah sebesar -0.30% selama 1 jam terakhir, +1.41% selama 24 jam, dan -3.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Smooth Love Potion (SLP)

No.584

$ 36.31M
$ 170.49K
$ 36.31M
36.10B
--
36,097,138,956
2021-07-12 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Smooth Love Potion saat ini adalah $ 36.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 170.49K. Suplai beredar SLP adalah 36.10B, dan total suplainya sebesar 36097138956. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.31M.

Riwayat Harga Smooth Love Potion (SLP) USD

Pantau perubahan harga Smooth Love Potion untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001399+1.41%
30 Days$ -0.00055-35.35%
60 Hari$ -0.000727-41.96%
90 Hari$ -0.000884-46.78%
Perubahan Harga Smooth Love Potion Hari Ini

Hari ini, SLP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001399 (+1.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Smooth Love Potion 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00055 (-35.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Smooth Love Potion 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SLP terlihat mengalami perubahan $ -0.000727 (-41.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Smooth Love Potion 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000884 (-46.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Smooth Love Potion (SLP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Smooth Love Potion sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Smooth Love Potion Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SLP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Smooth Love Potion di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Smooth Love Potion dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Smooth Love Potion (USD)

Berapa nilai Smooth Love Potion (SLP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Smooth Love Potion (SLP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smooth Love Potion.

Cek prediksi harga Smooth Love Potion sekarang!

Tokenomi Smooth Love Potion (SLP)

Memahami tokenomi Smooth Love Potion (SLP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SLP sekarang!

Cara membeli Smooth Love Potion (SLP)

Ingin mengetahui cara membeli Smooth Love Potion? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Smooth Love Potion di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SLP ke Mata Uang Lokal

1 Smooth Love Potion(SLP) ke VND
26.47289
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AUD
A$0.00154924
1 Smooth Love Potion(SLP) ke GBP
0.00076456
1 Smooth Love Potion(SLP) ke EUR
0.00086516
1 Smooth Love Potion(SLP) ke USD
$0.001006
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MYR
RM0.00420508
1 Smooth Love Potion(SLP) ke TRY
0.04243308
1 Smooth Love Potion(SLP) ke JPY
¥0.153918
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ARS
ARS$1.46007822
1 Smooth Love Potion(SLP) ke RUB
0.08172744
1 Smooth Love Potion(SLP) ke INR
0.08920202
1 Smooth Love Potion(SLP) ke IDR
Rp16.76665996
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PHP
0.05937412
1 Smooth Love Potion(SLP) ke EGP
￡E.0.04757374
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BRL
R$0.0053821
1 Smooth Love Potion(SLP) ke CAD
C$0.00141846
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BDT
0.12274206
1 Smooth Love Potion(SLP) ke NGN
1.44747304
1 Smooth Love Potion(SLP) ke COP
$3.85439846
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ZAR
R.0.01748428
1 Smooth Love Potion(SLP) ke UAH
0.04231236
1 Smooth Love Potion(SLP) ke TZS
T.Sh.2.471742
1 Smooth Love Potion(SLP) ke VES
Bs0.228362
1 Smooth Love Potion(SLP) ke CLP
$0.948658
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PKR
Rs0.28433584
1 Smooth Love Potion(SLP) ke KZT
0.52918618
1 Smooth Love Potion(SLP) ke THB
฿0.0325944
1 Smooth Love Potion(SLP) ke TWD
NT$0.03117594
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AED
د.إ0.00369202
1 Smooth Love Potion(SLP) ke CHF
Fr0.0008048
1 Smooth Love Potion(SLP) ke HKD
HK$0.00781662
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AMD
֏0.3846944
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MAD
.د.م0.0093558
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MXN
$0.01869148
1 Smooth Love Potion(SLP) ke SAR
ريال0.0037725
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ETB
Br0.15481334
1 Smooth Love Potion(SLP) ke KES
KSh0.12993496
1 Smooth Love Potion(SLP) ke JOD
د.أ0.000713254
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PLN
0.00370208
1 Smooth Love Potion(SLP) ke RON
лв0.0044264
1 Smooth Love Potion(SLP) ke SEK
kr0.00961736
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BGN
лв0.00170014
1 Smooth Love Potion(SLP) ke HUF
Ft0.33633598
1 Smooth Love Potion(SLP) ke CZK
0.02120648
1 Smooth Love Potion(SLP) ke KWD
د.ك0.000307836
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ILS
0.00328962
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BOB
Bs0.0069414
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AZN
0.0017102
1 Smooth Love Potion(SLP) ke TJS
SM0.00927532
1 Smooth Love Potion(SLP) ke GEL
0.00272626
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AOA
Kz0.9178744
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BHD
.د.ب0.000378256
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BMD
$0.001006
1 Smooth Love Potion(SLP) ke DKK
kr0.00649876
1 Smooth Love Potion(SLP) ke HNL
L0.02643768
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MUR
0.046276
1 Smooth Love Potion(SLP) ke NAD
$0.01747422
1 Smooth Love Potion(SLP) ke NOK
kr0.0102612
1 Smooth Love Potion(SLP) ke NZD
$0.00178062
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PAB
B/.0.001006
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PGK
K0.00429562
1 Smooth Love Potion(SLP) ke QAR
ر.ق0.00366184
1 Smooth Love Potion(SLP) ke RSD
дин.0.10213918
1 Smooth Love Potion(SLP) ke UZS
soʻm11.97618856
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ALL
L0.08437322
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ANG
ƒ0.00180074
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AWG
ƒ0.0018108
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BBD
$0.002012
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BAM
KM0.00170014
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BIF
Fr2.966694
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BND
$0.0013078
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BSD
$0.001006
1 Smooth Love Potion(SLP) ke JMD
$0.1613121
1 Smooth Love Potion(SLP) ke KHR
4.04015636
1 Smooth Love Potion(SLP) ke KMF
Fr0.42252
1 Smooth Love Potion(SLP) ke LAK
21.86956478
1 Smooth Love Potion(SLP) ke LKR
රු0.30669922
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MDL
L0.01721266
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MGA
Ar4.531527
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MOP
P0.008048
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MVR
0.0154924
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MWK
MK1.7434986
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MZN
MT0.0643337
1 Smooth Love Potion(SLP) ke NPR
रु0.1425502
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PYG
7.134552
1 Smooth Love Potion(SLP) ke RWF
Fr1.459706
1 Smooth Love Potion(SLP) ke SBD
$0.00826932
1 Smooth Love Potion(SLP) ke SCR
0.0151403
1 Smooth Love Potion(SLP) ke SRD
$0.038731
1 Smooth Love Potion(SLP) ke SVC
$0.00879244
1 Smooth Love Potion(SLP) ke SZL
L0.01746416
1 Smooth Love Potion(SLP) ke TMT
m0.003521
1 Smooth Love Potion(SLP) ke TND
د.ت0.002976754
1 Smooth Love Potion(SLP) ke TTD
$0.00681062
1 Smooth Love Potion(SLP) ke UGX
Sh3.516976
1 Smooth Love Potion(SLP) ke XAF
Fr0.571408
1 Smooth Love Potion(SLP) ke XCD
$0.0027162
1 Smooth Love Potion(SLP) ke XOF
Fr0.571408
1 Smooth Love Potion(SLP) ke XPF
Fr0.103618
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BWP
P0.0135307
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BZD
$0.00202206
1 Smooth Love Potion(SLP) ke CVE
$0.09641504
1 Smooth Love Potion(SLP) ke DJF
Fr0.178062
1 Smooth Love Potion(SLP) ke DOP
$0.06469586
1 Smooth Love Potion(SLP) ke DZD
د.ج0.13134336
1 Smooth Love Potion(SLP) ke FJD
$0.00229368
1 Smooth Love Potion(SLP) ke GNF
Fr8.74717
1 Smooth Love Potion(SLP) ke GTQ
Q0.00770596
1 Smooth Love Potion(SLP) ke GYD
$0.21041496
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ISK
kr0.126756

Sumber Daya Smooth Love Potion

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Smooth Love Potion, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Smooth Love Potion
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Smooth Love Potion

Berapa nilai Smooth Love Potion (SLP) hari ini?
Harga live SLP dalam USD adalah 0.001006 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SLP ke USD saat ini?
Harga SLP ke USD saat ini adalah $ 0.001006. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Smooth Love Potion?
Kapitalisasi pasar SLP adalah $ 36.31M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SLP?
Suplai beredar SLP adalah 36.10B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SLP?
SLP mencapai harga ATH sebesar 0.41907081 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SLP?
SLP mencapai harga ATL 0.00083546860145265 USD.
Berapa volume perdagangan SLP?
Volume perdagangan 24 jam live SLP adalah $ 170.49K USD.
Akankah harga SLP naik lebih tinggi tahun ini?
SLP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SLP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:37:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

