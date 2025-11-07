BursaDEX+
Harga live Snowflake hari ini adalah 264.27 USD. Lacak informasi harga aktual SNOWON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SNOWON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Snowflake(SNOWON)

Harga Live 1 SNOWON ke USD:

$264.2
$264.2$264.2
+0.07%1D
USD
Grafik Harga Live Snowflake (SNOWON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:14:49 (UTC+8)

Informasi Harga Snowflake (SNOWON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 261.53
$ 261.53$ 261.53
Low 24 Jam
$ 277.14
$ 277.14$ 277.14
High 24 Jam

$ 261.53
$ 261.53$ 261.53

$ 277.14
$ 277.14$ 277.14

$ 282.0801309185048
$ 282.0801309185048$ 282.0801309185048

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774$ 214.69891424490774

-0.48%

+0.07%

-4.47%

-4.47%

Harga aktual Snowflake (SNOWON) adalah $ 264.27. Selama 24 jam terakhir, SNOWON diperdagangkan antara low $ 261.53 dan high $ 277.14, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSNOWON adalah $ 282.0801309185048, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 214.69891424490774.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SNOWON telah berubah sebesar -0.48% selama 1 jam terakhir, +0.07% selama 24 jam, dan -4.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Snowflake (SNOWON)

No.2194

$ 870.45K
$ 870.45K$ 870.45K

$ 61.82K
$ 61.82K$ 61.82K

$ 870.45K
$ 870.45K$ 870.45K

3.29K
3.29K 3.29K

3,293.80565518
3,293.80565518 3,293.80565518

ETH

Kapitalisasi Pasar Snowflake saat ini adalah $ 870.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.82K. Suplai beredar SNOWON adalah 3.29K, dan total suplainya sebesar 3293.80565518. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 870.45K.

Riwayat Harga Snowflake (SNOWON) USD

Pantau perubahan harga Snowflake untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1848+0.07%
30 Days$ +28.61+12.14%
60 Hari$ +84.27+46.81%
90 Hari$ +84.27+46.81%
Perubahan Harga Snowflake Hari Ini

Hari ini, SNOWON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.1848 (+0.07%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Snowflake 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +28.61 (+12.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Snowflake 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SNOWON terlihat mengalami perubahan $ +84.27 (+46.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Snowflake 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +84.27 (+46.81%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Snowflake (SNOWON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Snowflake sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Snowflake (SNOWON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Snowflake tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Snowflake Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SNOWON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Snowflake di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Snowflake dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Snowflake (USD)

Berapa nilai Snowflake (SNOWON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Snowflake (SNOWON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Snowflake.

Cek prediksi harga Snowflake sekarang!

Tokenomi Snowflake (SNOWON)

Memahami tokenomi Snowflake (SNOWON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SNOWON sekarang!

Cara membeli Snowflake (SNOWON)

Ingin mengetahui cara membeli Snowflake? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Snowflake di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SNOWON ke Mata Uang Lokal

1 Snowflake(SNOWON) ke VND
6,954,265.05
1 Snowflake(SNOWON) ke AUD
A$406.9758
1 Snowflake(SNOWON) ke GBP
200.8452
1 Snowflake(SNOWON) ke EUR
227.2722
1 Snowflake(SNOWON) ke USD
$264.27
1 Snowflake(SNOWON) ke MYR
RM1,102.0059
1 Snowflake(SNOWON) ke TRY
11,149.5513
1 Snowflake(SNOWON) ke JPY
¥40,433.31
1 Snowflake(SNOWON) ke ARS
ARS$383,553.5499
1 Snowflake(SNOWON) ke RUB
21,469.2948
1 Snowflake(SNOWON) ke INR
23,424.8928
1 Snowflake(SNOWON) ke IDR
Rp4,404,498.2382
1 Snowflake(SNOWON) ke PHP
15,623.6424
1 Snowflake(SNOWON) ke EGP
￡E.12,497.3283
1 Snowflake(SNOWON) ke BRL
R$1,413.8445
1 Snowflake(SNOWON) ke CAD
C$372.6207
1 Snowflake(SNOWON) ke BDT
32,198.6568
1 Snowflake(SNOWON) ke NGN
379,697.8506
1 Snowflake(SNOWON) ke COP
$1,012,526.7207
1 Snowflake(SNOWON) ke ZAR
R.4,593.0126
1 Snowflake(SNOWON) ke UAH
11,101.9827
1 Snowflake(SNOWON) ke TZS
T.Sh.649,311.39
1 Snowflake(SNOWON) ke VES
Bs59,989.29
1 Snowflake(SNOWON) ke CLP
$249,206.61
1 Snowflake(SNOWON) ke PKR
Rs74,608.7064
1 Snowflake(SNOWON) ke KZT
138,868.5996
1 Snowflake(SNOWON) ke THB
฿8,554.4199
1 Snowflake(SNOWON) ke TWD
NT$8,181.7992
1 Snowflake(SNOWON) ke AED
د.إ969.8709
1 Snowflake(SNOWON) ke CHF
Fr211.416
1 Snowflake(SNOWON) ke HKD
HK$2,053.3779
1 Snowflake(SNOWON) ke AMD
֏101,056.848
1 Snowflake(SNOWON) ke MAD
.د.م2,457.711
1 Snowflake(SNOWON) ke MXN
$4,907.4939
1 Snowflake(SNOWON) ke SAR
ريال991.0125
1 Snowflake(SNOWON) ke ETB
Br40,668.5103
1 Snowflake(SNOWON) ke KES
KSh34,127.8278
1 Snowflake(SNOWON) ke JOD
د.أ187.36743
1 Snowflake(SNOWON) ke PLN
972.5136
1 Snowflake(SNOWON) ke RON
лв1,162.788
1 Snowflake(SNOWON) ke SEK
kr2,529.0639
1 Snowflake(SNOWON) ke BGN
лв446.6163
1 Snowflake(SNOWON) ke HUF
Ft88,443.2409
1 Snowflake(SNOWON) ke CZK
5,573.4543
1 Snowflake(SNOWON) ke KWD
د.ك80.86662
1 Snowflake(SNOWON) ke ILS
864.1629
1 Snowflake(SNOWON) ke BOB
Bs1,823.463
1 Snowflake(SNOWON) ke AZN
449.259
1 Snowflake(SNOWON) ke TJS
SM2,436.5694
1 Snowflake(SNOWON) ke GEL
716.1717
1 Snowflake(SNOWON) ke AOA
Kz242,227.2393
1 Snowflake(SNOWON) ke BHD
.د.ب99.36552
1 Snowflake(SNOWON) ke BMD
$264.27
1 Snowflake(SNOWON) ke DKK
kr1,707.1842
1 Snowflake(SNOWON) ke HNL
L6,960.8718
1 Snowflake(SNOWON) ke MUR
12,140.5638
1 Snowflake(SNOWON) ke NAD
$4,590.3699
1 Snowflake(SNOWON) ke NOK
kr2,695.554
1 Snowflake(SNOWON) ke NZD
$467.7579
1 Snowflake(SNOWON) ke PAB
B/.264.27
1 Snowflake(SNOWON) ke PGK
K1,109.934
1 Snowflake(SNOWON) ke QAR
ر.ق961.9428
1 Snowflake(SNOWON) ke RSD
дин.26,847.1893
1 Snowflake(SNOWON) ke UZS
soʻm3,183,975.1713
1 Snowflake(SNOWON) ke ALL
L22,159.0395
1 Snowflake(SNOWON) ke ANG
ƒ473.0433
1 Snowflake(SNOWON) ke AWG
ƒ475.686
1 Snowflake(SNOWON) ke BBD
$528.54
1 Snowflake(SNOWON) ke BAM
KM446.6163
1 Snowflake(SNOWON) ke BIF
Fr779,332.23
1 Snowflake(SNOWON) ke BND
$343.551
1 Snowflake(SNOWON) ke BSD
$264.27
1 Snowflake(SNOWON) ke JMD
$42,375.6945
1 Snowflake(SNOWON) ke KHR
1,061,324.1762
1 Snowflake(SNOWON) ke KMF
Fr110,993.4
1 Snowflake(SNOWON) ke LAK
5,744,999.8851
1 Snowflake(SNOWON) ke LKR
රු80,567.9949
1 Snowflake(SNOWON) ke MDL
L4,492.59
1 Snowflake(SNOWON) ke MGA
Ar1,190,404.215
1 Snowflake(SNOWON) ke MOP
P2,114.16
1 Snowflake(SNOWON) ke MVR
4,069.758
1 Snowflake(SNOWON) ke MWK
MK458,801.7897
1 Snowflake(SNOWON) ke MZN
MT16,900.0665
1 Snowflake(SNOWON) ke NPR
रु37,447.059
1 Snowflake(SNOWON) ke PYG
1,874,202.84
1 Snowflake(SNOWON) ke RWF
Fr383,455.77
1 Snowflake(SNOWON) ke SBD
$2,174.9421
1 Snowflake(SNOWON) ke SCR
3,699.78
1 Snowflake(SNOWON) ke SRD
$10,174.395
1 Snowflake(SNOWON) ke SVC
$2,309.7198
1 Snowflake(SNOWON) ke SZL
L4,587.7272
1 Snowflake(SNOWON) ke TMT
m924.945
1 Snowflake(SNOWON) ke TND
د.ت781.97493
1 Snowflake(SNOWON) ke TTD
$1,789.1079
1 Snowflake(SNOWON) ke UGX
Sh923,887.92
1 Snowflake(SNOWON) ke XAF
Fr150,105.36
1 Snowflake(SNOWON) ke XCD
$713.529
1 Snowflake(SNOWON) ke XOF
Fr150,105.36
1 Snowflake(SNOWON) ke XPF
Fr27,219.81
1 Snowflake(SNOWON) ke BWP
P3,554.4315
1 Snowflake(SNOWON) ke BZD
$531.1827
1 Snowflake(SNOWON) ke CVE
$25,327.6368
1 Snowflake(SNOWON) ke DJF
Fr46,775.79
1 Snowflake(SNOWON) ke DOP
$16,995.2037
1 Snowflake(SNOWON) ke DZD
د.ج34,481.9496
1 Snowflake(SNOWON) ke FJD
$602.5356
1 Snowflake(SNOWON) ke GNF
Fr2,297,827.65
1 Snowflake(SNOWON) ke GTQ
Q2,024.3082
1 Snowflake(SNOWON) ke GYD
$55,274.7132
1 Snowflake(SNOWON) ke ISK
kr33,298.02

Sumber Daya Snowflake

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Snowflake, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Snowflake
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Snowflake

Berapa nilai Snowflake (SNOWON) hari ini?
Harga live SNOWON dalam USD adalah 264.27 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SNOWON ke USD saat ini?
Harga SNOWON ke USD saat ini adalah $ 264.27. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Snowflake?
Kapitalisasi pasar SNOWON adalah $ 870.45K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SNOWON?
Suplai beredar SNOWON adalah 3.29K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SNOWON?
SNOWON mencapai harga ATH sebesar 282.0801309185048 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SNOWON?
SNOWON mencapai harga ATL 214.69891424490774 USD.
Berapa volume perdagangan SNOWON?
Volume perdagangan 24 jam live SNOWON adalah $ 61.82K USD.
Akankah harga SNOWON naik lebih tinggi tahun ini?
SNOWON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SNOWON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:14:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

