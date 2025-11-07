BursaDEX+
Harga live The Unfettered Souls hari ini adalah 0.000257 USD. Lacak informasi harga aktual SOULS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOULS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga The Unfettered Souls(SOULS)

Harga Live 1 SOULS ke USD:

$0.000257
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live The Unfettered Souls (SOULS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:58:56 (UTC+8)

Informasi Harga The Unfettered Souls (SOULS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000253
Low 24 Jam
$ 0.000259
High 24 Jam

$ 0.000253
$ 0.000259
$ 0.01715161352679461
$ 0.000203386685716643
+0.39%

0.00%

-4.47%

-4.47%

Harga aktual The Unfettered Souls (SOULS) adalah $ 0.000257. Selama 24 jam terakhir, SOULS diperdagangkan antara low $ 0.000253 dan high $ 0.000259, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOULS adalah $ 0.01715161352679461, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000203386685716643.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOULS telah berubah sebesar +0.39% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -4.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Unfettered Souls (SOULS)

No.2700

$ 294.16K
$ 11.81K
$ 578.25K
1.14B
2,250,000,000
2,250,000,000
50.87%

MATIC

Kapitalisasi Pasar The Unfettered Souls saat ini adalah $ 294.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 11.81K. Suplai beredar SOULS adalah 1.14B, dan total suplainya sebesar 2250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 578.25K.

Riwayat Harga The Unfettered Souls (SOULS) USD

Pantau perubahan harga The Unfettered Souls untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.000073-22.13%
60 Hari$ -0.000143-35.75%
90 Hari$ -0.000179-41.06%
Perubahan Harga The Unfettered Souls Hari Ini

Hari ini, SOULS tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga The Unfettered Souls 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000073 (-22.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga The Unfettered Souls 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOULS terlihat mengalami perubahan $ -0.000143 (-35.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga The Unfettered Souls 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000179 (-41.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari The Unfettered Souls (SOULS)?

Lihat halaman Riwayat Harga The Unfettered Souls sekarang.

Apa yang dimaksud dengan The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi The Unfettered Souls Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SOULS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang The Unfettered Souls di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli The Unfettered Souls dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga The Unfettered Souls (USD)

Berapa nilai The Unfettered Souls (SOULS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Unfettered Souls (SOULS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Unfettered Souls.

Cek prediksi harga The Unfettered Souls sekarang!

Tokenomi The Unfettered Souls (SOULS)

Memahami tokenomi The Unfettered Souls (SOULS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOULS sekarang!

Cara membeli The Unfettered Souls (SOULS)

Ingin mengetahui cara membeli The Unfettered Souls? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli The Unfettered Souls di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SOULS ke Mata Uang Lokal

1 The Unfettered Souls(SOULS) ke VND
6.762955
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke AUD
A$0.00039578
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke GBP
0.00019532
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke EUR
0.00022102
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke USD
$0.000257
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MYR
RM0.00107426
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke TRY
0.01084283
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke JPY
¥0.039064
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke ARS
ARS$0.37300209
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke RUB
0.02087611
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke INR
0.02278819
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke IDR
Rp4.28333162
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke PHP
0.01516814
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke EGP
￡E.0.01215353
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BRL
R$0.00137238
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke CAD
C$0.00036237
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BDT
0.03135657
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke NGN
0.36978188
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke COP
$0.98467237
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke ZAR
R.0.00446409
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke UAH
0.01080942
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke TZS
T.Sh.0.631449
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke VES
Bs0.058339
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke CLP
$0.242351
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke PKR
Rs0.07263848
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke KZT
0.13518971
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke THB
฿0.0083268
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke TWD
NT$0.00796443
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke AED
د.إ0.00094319
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke CHF
Fr0.0002056
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke HKD
HK$0.00199689
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke AMD
֏0.0982768
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MAD
.د.م0.0023901
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MXN
$0.00477249
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke SAR
ريال0.00096375
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke ETB
Br0.03954973
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke KES
KSh0.03319412
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke JOD
د.أ0.000182213
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke PLN
0.00094319
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke RON
лв0.0011308
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke SEK
kr0.00245692
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BGN
лв0.00043433
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke HUF
Ft0.08592281
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke CZK
0.00541499
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke KWD
د.ك0.000078642
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke ILS
0.00084039
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BOB
Bs0.0017733
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke AZN
0.0004369
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke TJS
SM0.00236954
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke GEL
0.00069647
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke AOA
Kz0.23556363
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BHD
.د.ب0.000096632
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BMD
$0.000257
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke DKK
kr0.00166022
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke HNL
L0.00676938
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MUR
0.011822
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke NAD
$0.00446409
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke NOK
kr0.00261883
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke NZD
$0.00045489
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke PAB
B/.0.000257
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke PGK
K0.0010794
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke QAR
ر.ق0.00093548
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke RSD
дин.0.02608293
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke UZS
soʻm3.09638483
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke ALL
L0.02154945
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke ANG
ƒ0.00046003
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke AWG
ƒ0.0004626
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BBD
$0.000514
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BAM
KM0.00043433
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BIF
Fr0.757893
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BND
$0.0003341
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BSD
$0.000257
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke JMD
$0.04120995
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke KHR
1.03212742
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke KMF
Fr0.10794
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke LAK
5.58695641
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke LKR
රු0.07835159
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MDL
L0.004369
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MGA
Ar1.1576565
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MOP
P0.002056
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MVR
0.0039578
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MWK
MK0.44618027
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke MZN
MT0.01643515
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke NPR
रु0.0364169
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke PYG
1.822644
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke RWF
Fr0.372907
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke SBD
$0.00211511
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke SCR
0.00386785
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke SRD
$0.0098945
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke SVC
$0.00224618
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke SZL
L0.00446152
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke TMT
m0.0008995
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke TND
د.ت0.000760463
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke TTD
$0.00173989
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke UGX
Sh0.898472
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke XAF
Fr0.145719
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke XCD
$0.0006939
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke XOF
Fr0.145719
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke XPF
Fr0.026471
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BWP
P0.00345665
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke BZD
$0.00051657
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke CVE
$0.02463088
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke DJF
Fr0.045489
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke DOP
$0.01652767
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke DZD
د.ج0.03355392
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke FJD
$0.00058596
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke GNF
Fr2.234615
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke GTQ
Q0.00196862
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke GYD
$0.05375412
1 The Unfettered Souls(SOULS) ke ISK
kr0.032382

Sumber Daya The Unfettered Souls

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai The Unfettered Souls, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi The Unfettered Souls
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Unfettered Souls

Berapa nilai The Unfettered Souls (SOULS) hari ini?
Harga live SOULS dalam USD adalah 0.000257 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOULS ke USD saat ini?
Harga SOULS ke USD saat ini adalah $ 0.000257. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Unfettered Souls?
Kapitalisasi pasar SOULS adalah $ 294.16K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOULS?
Suplai beredar SOULS adalah 1.14B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOULS?
SOULS mencapai harga ATH sebesar 0.01715161352679461 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOULS?
SOULS mencapai harga ATL 0.000203386685716643 USD.
Berapa volume perdagangan SOULS?
Volume perdagangan 24 jam live SOULS adalah $ 11.81K USD.
Akankah harga SOULS naik lebih tinggi tahun ini?
SOULS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOULS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:58:56 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

