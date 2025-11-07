Apa yang dimaksud dengan The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Prediksi Harga The Unfettered Souls (USD)

Berapa nilai The Unfettered Souls (SOULS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Unfettered Souls (SOULS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Unfettered Souls.

Tokenomi The Unfettered Souls (SOULS)

Memahami tokenomi The Unfettered Souls (SOULS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOULS sekarang!

Cara membeli The Unfettered Souls (SOULS)

SOULS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya The Unfettered Souls

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai The Unfettered Souls, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Unfettered Souls Berapa nilai The Unfettered Souls (SOULS) hari ini? Harga live SOULS dalam USD adalah 0.000257 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SOULS ke USD saat ini? $ 0.000257 . Cobalah Harga SOULS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar The Unfettered Souls? Kapitalisasi pasar SOULS adalah $ 294.16K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SOULS? Suplai beredar SOULS adalah 1.14B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SOULS? SOULS mencapai harga ATH sebesar 0.01715161352679461 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SOULS? SOULS mencapai harga ATL 0.000203386685716643 USD . Berapa volume perdagangan SOULS? Volume perdagangan 24 jam live SOULS adalah $ 11.81K USD . Akankah harga SOULS naik lebih tinggi tahun ini? SOULS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOULS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

