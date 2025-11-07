BursaDEX+
Harga live Stargate Finance hari ini adalah 0.1329 USD. Lacak informasi harga aktual STG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STG

Info Harga STG

Penjelasan STG

Whitepaper STG

Situs Web Resmi STG

Tokenomi STG

Prakiraan Harga STG

Riwayat STG

Panduan Membeli STG

Konverter STG ke Mata Uang Fiat

Spot STG

Futures USDT-M STG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Stargate Finance

Harga Stargate Finance(STG)

Harga Live 1 STG ke USD:

$0.1331
+6.82%1D
USD
Grafik Harga Live Stargate Finance (STG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:09:58 (UTC+8)

Informasi Harga Stargate Finance (STG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1232
Low 24 Jam
$ 0.1356
High 24 Jam

$ 0.1232
$ 0.1356
$ 4.283844483496619
$ 0.10162599944782422
-1.19%

+6.82%

-5.08%

-5.08%

Harga aktual Stargate Finance (STG) adalah $ 0.1329. Selama 24 jam terakhir, STG diperdagangkan antara low $ 0.1232 dan high $ 0.1356, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTG adalah $ 4.283844483496619, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10162599944782422.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STG telah berubah sebesar -1.19% selama 1 jam terakhir, +6.82% selama 24 jam, dan -5.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stargate Finance (STG)

No.330

$ 87.84M
$ 1.32M
$ 132.90M
660.95M
1,000,000,000
1,000,000,000
66.09%

BSC

Kapitalisasi Pasar Stargate Finance saat ini adalah $ 87.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.32M. Suplai beredar STG adalah 660.95M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.90M.

Riwayat Harga Stargate Finance (STG) USD

Pantau perubahan harga Stargate Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.008498+6.82%
30 Days$ -0.0821-38.19%
60 Hari$ -0.0335-20.14%
90 Hari$ -0.0291-17.97%
Perubahan Harga Stargate Finance Hari Ini

Hari ini, STG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.008498 (+6.82%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Stargate Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0821 (-38.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Stargate Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STG terlihat mengalami perubahan $ -0.0335 (-20.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Stargate Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0291 (-17.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Stargate Finance (STG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Stargate Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stargate Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Stargate Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stargate Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stargate Finance (USD)

Berapa nilai Stargate Finance (STG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stargate Finance (STG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stargate Finance.

Cek prediksi harga Stargate Finance sekarang!

Tokenomi Stargate Finance (STG)

Memahami tokenomi Stargate Finance (STG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STG sekarang!

Cara membeli Stargate Finance (STG)

Ingin mengetahui cara membeli Stargate Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stargate Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STG ke Mata Uang Lokal

1 Stargate Finance(STG) ke VND
3,497.2635
1 Stargate Finance(STG) ke AUD
A$0.204666
1 Stargate Finance(STG) ke GBP
0.101004
1 Stargate Finance(STG) ke EUR
0.114294
1 Stargate Finance(STG) ke USD
$0.1329
1 Stargate Finance(STG) ke MYR
RM0.555522
1 Stargate Finance(STG) ke TRY
5.607051
1 Stargate Finance(STG) ke JPY
¥20.3337
1 Stargate Finance(STG) ke ARS
ARS$192.887073
1 Stargate Finance(STG) ke RUB
10.796796
1 Stargate Finance(STG) ke INR
11.784243
1 Stargate Finance(STG) ke IDR
Rp2,214.999114
1 Stargate Finance(STG) ke PHP
7.838442
1 Stargate Finance(STG) ke EGP
￡E.6.28617
1 Stargate Finance(STG) ke BRL
R$0.711015
1 Stargate Finance(STG) ke CAD
C$0.187389
1 Stargate Finance(STG) ke BDT
16.215129
1 Stargate Finance(STG) ke NGN
191.221836
1 Stargate Finance(STG) ke COP
$509.194389
1 Stargate Finance(STG) ke ZAR
R.2.308473
1 Stargate Finance(STG) ke UAH
5.589774
1 Stargate Finance(STG) ke TZS
T.Sh.326.5353
1 Stargate Finance(STG) ke VES
Bs30.1683
1 Stargate Finance(STG) ke CLP
$125.3247
1 Stargate Finance(STG) ke PKR
Rs37.562856
1 Stargate Finance(STG) ke KZT
69.909387
1 Stargate Finance(STG) ke THB
฿4.303302
1 Stargate Finance(STG) ke TWD
NT$4.115913
1 Stargate Finance(STG) ke AED
د.إ0.487743
1 Stargate Finance(STG) ke CHF
Fr0.10632
1 Stargate Finance(STG) ke HKD
HK$1.032633
1 Stargate Finance(STG) ke AMD
֏50.82096
1 Stargate Finance(STG) ke MAD
.د.م1.23597
1 Stargate Finance(STG) ke MXN
$2.467953
1 Stargate Finance(STG) ke SAR
ريال0.498375
1 Stargate Finance(STG) ke ETB
Br20.451981
1 Stargate Finance(STG) ke KES
KSh17.162706
1 Stargate Finance(STG) ke JOD
د.أ0.0942261
1 Stargate Finance(STG) ke PLN
0.489072
1 Stargate Finance(STG) ke RON
лв0.58476
1 Stargate Finance(STG) ke SEK
kr1.271853
1 Stargate Finance(STG) ke BGN
лв0.224601
1 Stargate Finance(STG) ke HUF
Ft44.492262
1 Stargate Finance(STG) ke CZK
2.802861
1 Stargate Finance(STG) ke KWD
د.ك0.0406674
1 Stargate Finance(STG) ke ILS
0.434583
1 Stargate Finance(STG) ke BOB
Bs0.91701
1 Stargate Finance(STG) ke AZN
0.22593
1 Stargate Finance(STG) ke TJS
SM1.225338
1 Stargate Finance(STG) ke GEL
0.360159
1 Stargate Finance(STG) ke AOA
Kz121.814811
1 Stargate Finance(STG) ke BHD
.د.ب0.0501033
1 Stargate Finance(STG) ke BMD
$0.1329
1 Stargate Finance(STG) ke DKK
kr0.859863
1 Stargate Finance(STG) ke HNL
L3.500586
1 Stargate Finance(STG) ke MUR
6.109413
1 Stargate Finance(STG) ke NAD
$2.308473
1 Stargate Finance(STG) ke NOK
kr1.35558
1 Stargate Finance(STG) ke NZD
$0.235233
1 Stargate Finance(STG) ke PAB
B/.0.1329
1 Stargate Finance(STG) ke PGK
K0.55818
1 Stargate Finance(STG) ke QAR
ر.ق0.483756
1 Stargate Finance(STG) ke RSD
дин.13.499982
1 Stargate Finance(STG) ke UZS
soʻm1,601.204451
1 Stargate Finance(STG) ke ALL
L11.143665
1 Stargate Finance(STG) ke ANG
ƒ0.237891
1 Stargate Finance(STG) ke AWG
ƒ0.23922
1 Stargate Finance(STG) ke BBD
$0.2658
1 Stargate Finance(STG) ke BAM
KM0.224601
1 Stargate Finance(STG) ke BIF
Fr391.9221
1 Stargate Finance(STG) ke BND
$0.17277
1 Stargate Finance(STG) ke BSD
$0.1329
1 Stargate Finance(STG) ke JMD
$21.310515
1 Stargate Finance(STG) ke KHR
533.734374
1 Stargate Finance(STG) ke KMF
Fr55.818
1 Stargate Finance(STG) ke LAK
2,889.130377
1 Stargate Finance(STG) ke LKR
රු40.517223
1 Stargate Finance(STG) ke MDL
L2.2593
1 Stargate Finance(STG) ke MGA
Ar598.64805
1 Stargate Finance(STG) ke MOP
P1.0632
1 Stargate Finance(STG) ke MVR
2.04666
1 Stargate Finance(STG) ke MWK
MK230.729019
1 Stargate Finance(STG) ke MZN
MT8.498955
1 Stargate Finance(STG) ke NPR
रु18.83193
1 Stargate Finance(STG) ke PYG
942.5268
1 Stargate Finance(STG) ke RWF
Fr192.8379
1 Stargate Finance(STG) ke SBD
$1.093767
1 Stargate Finance(STG) ke SCR
1.917747
1 Stargate Finance(STG) ke SRD
$5.11665
1 Stargate Finance(STG) ke SVC
$1.161546
1 Stargate Finance(STG) ke SZL
L2.307144
1 Stargate Finance(STG) ke TMT
m0.46515
1 Stargate Finance(STG) ke TND
د.ت0.3932511
1 Stargate Finance(STG) ke TTD
$0.899733
1 Stargate Finance(STG) ke UGX
Sh464.6184
1 Stargate Finance(STG) ke XAF
Fr75.4872
1 Stargate Finance(STG) ke XCD
$0.35883
1 Stargate Finance(STG) ke XOF
Fr75.4872
1 Stargate Finance(STG) ke XPF
Fr13.6887
1 Stargate Finance(STG) ke BWP
P1.787505
1 Stargate Finance(STG) ke BZD
$0.267129
1 Stargate Finance(STG) ke CVE
$12.737136
1 Stargate Finance(STG) ke DJF
Fr23.5233
1 Stargate Finance(STG) ke DOP
$8.546799
1 Stargate Finance(STG) ke DZD
د.ج17.355411
1 Stargate Finance(STG) ke FJD
$0.303012
1 Stargate Finance(STG) ke GNF
Fr1,155.5655
1 Stargate Finance(STG) ke GTQ
Q1.018014
1 Stargate Finance(STG) ke GYD
$27.797364
1 Stargate Finance(STG) ke ISK
kr16.7454

Sumber Daya Stargate Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stargate Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Stargate Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stargate Finance

Berapa nilai Stargate Finance (STG) hari ini?
Harga live STG dalam USD adalah 0.1329 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STG ke USD saat ini?
Harga STG ke USD saat ini adalah $ 0.1329. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stargate Finance?
Kapitalisasi pasar STG adalah $ 87.84M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STG?
Suplai beredar STG adalah 660.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STG?
STG mencapai harga ATH sebesar 4.283844483496619 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STG?
STG mencapai harga ATL 0.10162599944782422 USD.
Berapa volume perdagangan STG?
Volume perdagangan 24 jam live STG adalah $ 1.32M USD.
Akankah harga STG naik lebih tinggi tahun ini?
STG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Stargate Finance (STG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator STG ke USD

Jumlah

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0.1329 USD

Perdagangkan STG

STG/USDT
$0.1331
+6.73%

