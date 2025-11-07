Apa yang dimaksud dengan Storm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Prediksi Harga Storm Trade (USD)

Tokenomi Storm Trade (STORM)

Memahami tokenomi Storm Trade (STORM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STORM sekarang!

Sumber Daya Storm Trade

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Storm Trade, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Storm Trade Berapa nilai Storm Trade (STORM) hari ini? Harga live STORM dalam USD adalah 0.01136 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga STORM ke USD saat ini? $ 0.01136 . Cobalah Harga STORM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Storm Trade? Kapitalisasi pasar STORM adalah $ 2.93M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar STORM? Suplai beredar STORM adalah 258.23M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) STORM? STORM mencapai harga ATH sebesar 0.04709112881488389 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) STORM? STORM mencapai harga ATL 0.008715161485873667 USD . Berapa volume perdagangan STORM? Volume perdagangan 24 jam live STORM adalah $ 64.14K USD . Akankah harga STORM naik lebih tinggi tahun ini? STORM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STORM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Storm Trade (STORM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

