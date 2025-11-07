BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Storm Trade hari ini adalah 0.01136 USD. Lacak informasi harga aktual STORM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STORM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Storm Trade hari ini adalah 0.01136 USD. Lacak informasi harga aktual STORM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STORM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STORM

Info Harga STORM

Penjelasan STORM

Whitepaper STORM

Situs Web Resmi STORM

Tokenomi STORM

Prakiraan Harga STORM

Riwayat STORM

Panduan Membeli STORM

Konverter STORM ke Mata Uang Fiat

Spot STORM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Storm Trade

Harga Storm Trade(STORM)

Harga Live 1 STORM ke USD:

$0.01136
$0.01136$0.01136
+1.24%1D
USD
Grafik Harga Live Storm Trade (STORM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:42:18 (UTC+8)

Informasi Harga Storm Trade (STORM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01116
$ 0.01116$ 0.01116
Low 24 Jam
$ 0.01147
$ 0.01147$ 0.01147
High 24 Jam

$ 0.01116
$ 0.01116$ 0.01116

$ 0.01147
$ 0.01147$ 0.01147

$ 0.04709112881488389
$ 0.04709112881488389$ 0.04709112881488389

$ 0.008715161485873667
$ 0.008715161485873667$ 0.008715161485873667

+0.17%

+1.24%

-8.02%

-8.02%

Harga aktual Storm Trade (STORM) adalah $ 0.01136. Selama 24 jam terakhir, STORM diperdagangkan antara low $ 0.01116 dan high $ 0.01147, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTORM adalah $ 0.04709112881488389, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008715161485873667.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STORM telah berubah sebesar +0.17% selama 1 jam terakhir, +1.24% selama 24 jam, dan -8.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Storm Trade (STORM)

No.1615

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

$ 64.14K
$ 64.14K$ 64.14K

$ 11.36M
$ 11.36M$ 11.36M

258.23M
258.23M 258.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar Storm Trade saat ini adalah $ 2.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.14K. Suplai beredar STORM adalah 258.23M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.36M.

Riwayat Harga Storm Trade (STORM) USD

Pantau perubahan harga Storm Trade untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001391+1.24%
30 Days$ -0.0029-20.34%
60 Hari$ -0.0018-13.68%
90 Hari$ -0.00259-18.57%
Perubahan Harga Storm Trade Hari Ini

Hari ini, STORM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001391 (+1.24%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Storm Trade 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0029 (-20.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Storm Trade 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STORM terlihat mengalami perubahan $ -0.0018 (-13.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Storm Trade 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00259 (-18.57%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Storm Trade (STORM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Storm Trade sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Storm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Storm Trade tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Storm Trade Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STORM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Storm Trade di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Storm Trade dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Storm Trade (USD)

Berapa nilai Storm Trade (STORM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Storm Trade (STORM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Storm Trade.

Cek prediksi harga Storm Trade sekarang!

Tokenomi Storm Trade (STORM)

Memahami tokenomi Storm Trade (STORM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STORM sekarang!

Cara membeli Storm Trade (STORM)

Ingin mengetahui cara membeli Storm Trade? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Storm Trade di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STORM ke Mata Uang Lokal

1 Storm Trade(STORM) ke VND
298.9384
1 Storm Trade(STORM) ke AUD
A$0.0174944
1 Storm Trade(STORM) ke GBP
0.0086336
1 Storm Trade(STORM) ke EUR
0.0097696
1 Storm Trade(STORM) ke USD
$0.01136
1 Storm Trade(STORM) ke MYR
RM0.0474848
1 Storm Trade(STORM) ke TRY
0.4791648
1 Storm Trade(STORM) ke JPY
¥1.73808
1 Storm Trade(STORM) ke ARS
ARS$16.4875632
1 Storm Trade(STORM) ke RUB
0.9228864
1 Storm Trade(STORM) ke INR
1.0072912
1 Storm Trade(STORM) ke IDR
Rp189.3332576
1 Storm Trade(STORM) ke PHP
0.6704672
1 Storm Trade(STORM) ke EGP
￡E.0.5372144
1 Storm Trade(STORM) ke BRL
R$0.060776
1 Storm Trade(STORM) ke CAD
C$0.0160176
1 Storm Trade(STORM) ke BDT
1.3860336
1 Storm Trade(STORM) ke NGN
16.3452224
1 Storm Trade(STORM) ke COP
$43.5248176
1 Storm Trade(STORM) ke ZAR
R.0.1974368
1 Storm Trade(STORM) ke UAH
0.4778016
1 Storm Trade(STORM) ke TZS
T.Sh.27.91152
1 Storm Trade(STORM) ke VES
Bs2.57872
1 Storm Trade(STORM) ke CLP
$10.71248
1 Storm Trade(STORM) ke PKR
Rs3.2107904
1 Storm Trade(STORM) ke KZT
5.9757008
1 Storm Trade(STORM) ke THB
฿0.368064
1 Storm Trade(STORM) ke TWD
NT$0.3520464
1 Storm Trade(STORM) ke AED
د.إ0.0416912
1 Storm Trade(STORM) ke CHF
Fr0.009088
1 Storm Trade(STORM) ke HKD
HK$0.0882672
1 Storm Trade(STORM) ke AMD
֏4.344064
1 Storm Trade(STORM) ke MAD
.د.م0.105648
1 Storm Trade(STORM) ke MXN
$0.2110688
1 Storm Trade(STORM) ke SAR
ريال0.0426
1 Storm Trade(STORM) ke ETB
Br1.7481904
1 Storm Trade(STORM) ke KES
KSh1.4672576
1 Storm Trade(STORM) ke JOD
د.أ0.00805424
1 Storm Trade(STORM) ke PLN
0.0418048
1 Storm Trade(STORM) ke RON
лв0.049984
1 Storm Trade(STORM) ke SEK
kr0.1086016
1 Storm Trade(STORM) ke BGN
лв0.0191984
1 Storm Trade(STORM) ke HUF
Ft3.7979888
1 Storm Trade(STORM) ke CZK
0.2394688
1 Storm Trade(STORM) ke KWD
د.ك0.00347616
1 Storm Trade(STORM) ke ILS
0.0371472
1 Storm Trade(STORM) ke BOB
Bs0.078384
1 Storm Trade(STORM) ke AZN
0.019312
1 Storm Trade(STORM) ke TJS
SM0.1047392
1 Storm Trade(STORM) ke GEL
0.0307856
1 Storm Trade(STORM) ke AOA
Kz10.364864
1 Storm Trade(STORM) ke BHD
.د.ب0.00427136
1 Storm Trade(STORM) ke BMD
$0.01136
1 Storm Trade(STORM) ke DKK
kr0.0733856
1 Storm Trade(STORM) ke HNL
L0.2985408
1 Storm Trade(STORM) ke MUR
0.52256
1 Storm Trade(STORM) ke NAD
$0.1973232
1 Storm Trade(STORM) ke NOK
kr0.115872
1 Storm Trade(STORM) ke NZD
$0.0201072
1 Storm Trade(STORM) ke PAB
B/.0.01136
1 Storm Trade(STORM) ke PGK
K0.0485072
1 Storm Trade(STORM) ke QAR
ر.ق0.0413504
1 Storm Trade(STORM) ke RSD
дин.1.1533808
1 Storm Trade(STORM) ke UZS
soʻm135.2380736
1 Storm Trade(STORM) ke ALL
L0.9527632
1 Storm Trade(STORM) ke ANG
ƒ0.0203344
1 Storm Trade(STORM) ke AWG
ƒ0.020448
1 Storm Trade(STORM) ke BBD
$0.02272
1 Storm Trade(STORM) ke BAM
KM0.0191984
1 Storm Trade(STORM) ke BIF
Fr33.50064
1 Storm Trade(STORM) ke BND
$0.014768
1 Storm Trade(STORM) ke BSD
$0.01136
1 Storm Trade(STORM) ke JMD
$1.821576
1 Storm Trade(STORM) ke KHR
45.6224416
1 Storm Trade(STORM) ke KMF
Fr4.7712
1 Storm Trade(STORM) ke LAK
246.9565168
1 Storm Trade(STORM) ke LKR
රු3.4633232
1 Storm Trade(STORM) ke MDL
L0.1943696
1 Storm Trade(STORM) ke MGA
Ar51.17112
1 Storm Trade(STORM) ke MOP
P0.09088
1 Storm Trade(STORM) ke MVR
0.174944
1 Storm Trade(STORM) ke MWK
MK19.688016
1 Storm Trade(STORM) ke MZN
MT0.726472
1 Storm Trade(STORM) ke NPR
रु1.609712
1 Storm Trade(STORM) ke PYG
80.56512
1 Storm Trade(STORM) ke RWF
Fr16.48336
1 Storm Trade(STORM) ke SBD
$0.0933792
1 Storm Trade(STORM) ke SCR
0.170968
1 Storm Trade(STORM) ke SRD
$0.43736
1 Storm Trade(STORM) ke SVC
$0.0992864
1 Storm Trade(STORM) ke SZL
L0.1972096
1 Storm Trade(STORM) ke TMT
m0.03976
1 Storm Trade(STORM) ke TND
د.ت0.03361424
1 Storm Trade(STORM) ke TTD
$0.0769072
1 Storm Trade(STORM) ke UGX
Sh39.71456
1 Storm Trade(STORM) ke XAF
Fr6.45248
1 Storm Trade(STORM) ke XCD
$0.030672
1 Storm Trade(STORM) ke XOF
Fr6.45248
1 Storm Trade(STORM) ke XPF
Fr1.17008
1 Storm Trade(STORM) ke BWP
P0.152792
1 Storm Trade(STORM) ke BZD
$0.0228336
1 Storm Trade(STORM) ke CVE
$1.0887424
1 Storm Trade(STORM) ke DJF
Fr2.01072
1 Storm Trade(STORM) ke DOP
$0.7305616
1 Storm Trade(STORM) ke DZD
د.ج1.4831616
1 Storm Trade(STORM) ke FJD
$0.0259008
1 Storm Trade(STORM) ke GNF
Fr98.7752
1 Storm Trade(STORM) ke GTQ
Q0.0870176
1 Storm Trade(STORM) ke GYD
$2.3760576
1 Storm Trade(STORM) ke ISK
kr1.43136

Sumber Daya Storm Trade

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Storm Trade, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Storm Trade
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Storm Trade

Berapa nilai Storm Trade (STORM) hari ini?
Harga live STORM dalam USD adalah 0.01136 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STORM ke USD saat ini?
Harga STORM ke USD saat ini adalah $ 0.01136. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Storm Trade?
Kapitalisasi pasar STORM adalah $ 2.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STORM?
Suplai beredar STORM adalah 258.23M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STORM?
STORM mencapai harga ATH sebesar 0.04709112881488389 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STORM?
STORM mencapai harga ATL 0.008715161485873667 USD.
Berapa volume perdagangan STORM?
Volume perdagangan 24 jam live STORM adalah $ 64.14K USD.
Akankah harga STORM naik lebih tinggi tahun ini?
STORM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STORM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:42:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Storm Trade (STORM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator STORM ke USD

Jumlah

STORM
STORM
USD
USD

1 STORM = 0.01136 USD

Perdagangkan STORM

STORM/USDT
$0.01136
$0.01136$0.01136
+1.06%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,173.45
$101,173.45$101,173.45

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.15
$3,305.15$3,305.15

+0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-0.73%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0791
$1.0791$1.0791

+25.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,173.45
$101,173.45$101,173.45

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.15
$3,305.15$3,305.15

+0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-0.73%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2095
$2.2095$2.2095

-1.11%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0100
$1.0100$1.0100

-0.60%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1103
$0.1103$0.1103

+120.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003441
$0.0003441$0.0003441

+129.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013995
$0.013995$0.013995

+1,299.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.352
$4.352$4.352

+335.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007707
$0.007707$0.007707

+261.15%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1103
$0.1103$0.1103

+120.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002363
$0.0000002363$0.0000002363

+57.53%