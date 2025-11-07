BursaDEX+
Harga live StrikeX hari ini adalah 0.036 USD. Lacak informasi harga aktual STRX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STRX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo StrikeX

Harga StrikeX(STRX)

Harga Live 1 STRX ke USD:

$0.036
$0.036$0.036
+2.30%1D
USD
Grafik Harga Live StrikeX (STRX)
Informasi Harga StrikeX (STRX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03063
$ 0.03063$ 0.03063
Low 24 Jam
$ 0.036
$ 0.036$ 0.036
High 24 Jam

$ 0.03063
$ 0.03063$ 0.03063

$ 0.036
$ 0.036$ 0.036

$ 0.20890681411348228
$ 0.20890681411348228$ 0.20890681411348228

$ 0.00110327
$ 0.00110327$ 0.00110327

0.00%

+2.30%

-3.93%

-3.93%

Harga aktual StrikeX (STRX) adalah $ 0.036. Selama 24 jam terakhir, STRX diperdagangkan antara low $ 0.03063 dan high $ 0.036, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTRX adalah $ 0.20890681411348228, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00110327.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STRX telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.30% selama 24 jam, dan -3.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar StrikeX (STRX)

No.639

$ 31.42M
$ 31.42M$ 31.42M

$ 292.64
$ 292.64$ 292.64

$ 36.00M
$ 36.00M$ 36.00M

872.68M
872.68M 872.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

880,456,959.285762
880,456,959.285762 880,456,959.285762

87.26%

BSC

Kapitalisasi Pasar StrikeX saat ini adalah $ 31.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 292.64. Suplai beredar STRX adalah 872.68M, dan total suplainya sebesar 880456959.285762. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.00M.

Riwayat Harga StrikeX (STRX) USD

Pantau perubahan harga StrikeX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008094+2.30%
30 Days$ -0.01116-23.67%
60 Hari$ +0.00075+2.12%
90 Hari$ -0.01101-23.43%
Perubahan Harga StrikeX Hari Ini

Hari ini, STRX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008094 (+2.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga StrikeX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01116 (-23.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga StrikeX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STRX terlihat mengalami perubahan $ +0.00075 (+2.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga StrikeX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01101 (-23.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari StrikeX (STRX)?

Lihat halaman Riwayat Harga StrikeX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan StrikeX (STRX)

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

StrikeX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi StrikeX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STRX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang StrikeX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli StrikeX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga StrikeX (USD)

Berapa nilai StrikeX (STRX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda StrikeX (STRX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk StrikeX.

Cek prediksi harga StrikeX sekarang!

Tokenomi StrikeX (STRX)

Memahami tokenomi StrikeX (STRX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STRX sekarang!

Cara membeli StrikeX (STRX)

Ingin mengetahui cara membeli StrikeX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli StrikeX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STRX ke Mata Uang Lokal

1 StrikeX(STRX) ke VND
947.34
1 StrikeX(STRX) ke AUD
A$0.05544
1 StrikeX(STRX) ke GBP
0.02736
1 StrikeX(STRX) ke EUR
0.03096
1 StrikeX(STRX) ke USD
$0.036
1 StrikeX(STRX) ke MYR
RM0.15012
1 StrikeX(STRX) ke TRY
1.51884
1 StrikeX(STRX) ke JPY
¥5.508
1 StrikeX(STRX) ke ARS
ARS$52.24932
1 StrikeX(STRX) ke RUB
2.92464
1 StrikeX(STRX) ke INR
3.19104
1 StrikeX(STRX) ke IDR
Rp599.99976
1 StrikeX(STRX) ke PHP
2.12832
1 StrikeX(STRX) ke EGP
￡E.1.70244
1 StrikeX(STRX) ke BRL
R$0.1926
1 StrikeX(STRX) ke CAD
C$0.05076
1 StrikeX(STRX) ke BDT
4.38624
1 StrikeX(STRX) ke NGN
51.72408
1 StrikeX(STRX) ke COP
$137.93076
1 StrikeX(STRX) ke ZAR
R.0.62532
1 StrikeX(STRX) ke UAH
1.51236
1 StrikeX(STRX) ke TZS
T.Sh.88.452
1 StrikeX(STRX) ke VES
Bs8.172
1 StrikeX(STRX) ke CLP
$33.948
1 StrikeX(STRX) ke PKR
Rs10.16352
1 StrikeX(STRX) ke KZT
18.91728
1 StrikeX(STRX) ke THB
฿1.16532
1 StrikeX(STRX) ke TWD
NT$1.11456
1 StrikeX(STRX) ke AED
د.إ0.13212
1 StrikeX(STRX) ke CHF
Fr0.0288
1 StrikeX(STRX) ke HKD
HK$0.27972
1 StrikeX(STRX) ke AMD
֏13.7664
1 StrikeX(STRX) ke MAD
.د.م0.3348
1 StrikeX(STRX) ke MXN
$0.66852
1 StrikeX(STRX) ke SAR
ريال0.135
1 StrikeX(STRX) ke ETB
Br5.54004
1 StrikeX(STRX) ke KES
KSh4.64328
1 StrikeX(STRX) ke JOD
د.أ0.025524
1 StrikeX(STRX) ke PLN
0.13248
1 StrikeX(STRX) ke RON
лв0.1584
1 StrikeX(STRX) ke SEK
kr0.34452
1 StrikeX(STRX) ke BGN
лв0.06084
1 StrikeX(STRX) ke HUF
Ft12.04812
1 StrikeX(STRX) ke CZK
0.75924
1 StrikeX(STRX) ke KWD
د.ك0.011016
1 StrikeX(STRX) ke ILS
0.11772
1 StrikeX(STRX) ke BOB
Bs0.2484
1 StrikeX(STRX) ke AZN
0.0612
1 StrikeX(STRX) ke TJS
SM0.33192
1 StrikeX(STRX) ke GEL
0.09756
1 StrikeX(STRX) ke AOA
Kz32.99724
1 StrikeX(STRX) ke BHD
.د.ب0.013536
1 StrikeX(STRX) ke BMD
$0.036
1 StrikeX(STRX) ke DKK
kr0.23256
1 StrikeX(STRX) ke HNL
L0.94824
1 StrikeX(STRX) ke MUR
1.65384
1 StrikeX(STRX) ke NAD
$0.6246
1 StrikeX(STRX) ke NOK
kr0.3672
1 StrikeX(STRX) ke NZD
$0.06372
1 StrikeX(STRX) ke PAB
B/.0.036
1 StrikeX(STRX) ke PGK
K0.1512
1 StrikeX(STRX) ke QAR
ر.ق0.13104
1 StrikeX(STRX) ke RSD
дин.3.65616
1 StrikeX(STRX) ke UZS
soʻm428.57136
1 StrikeX(STRX) ke ALL
L3.015
1 StrikeX(STRX) ke ANG
ƒ0.06444
1 StrikeX(STRX) ke AWG
ƒ0.0648
1 StrikeX(STRX) ke BBD
$0.072
1 StrikeX(STRX) ke BAM
KM0.06084
1 StrikeX(STRX) ke BIF
Fr105.876
1 StrikeX(STRX) ke BND
$0.0468
1 StrikeX(STRX) ke BSD
$0.036
1 StrikeX(STRX) ke JMD
$5.7654
1 StrikeX(STRX) ke KHR
144
1 StrikeX(STRX) ke KMF
Fr15.12
1 StrikeX(STRX) ke LAK
782.60868
1 StrikeX(STRX) ke LKR
රු10.962
1 StrikeX(STRX) ke MDL
L0.61524
1 StrikeX(STRX) ke MGA
Ar162.162
1 StrikeX(STRX) ke MOP
P0.28764
1 StrikeX(STRX) ke MVR
0.5544
1 StrikeX(STRX) ke MWK
MK62.2836
1 StrikeX(STRX) ke MZN
MT2.3022
1 StrikeX(STRX) ke NPR
रु5.1012
1 StrikeX(STRX) ke PYG
255.312
1 StrikeX(STRX) ke RWF
Fr52.236
1 StrikeX(STRX) ke SBD
$0.29628
1 StrikeX(STRX) ke SCR
0.504
1 StrikeX(STRX) ke SRD
$1.386
1 StrikeX(STRX) ke SVC
$0.31428
1 StrikeX(STRX) ke SZL
L0.62388
1 StrikeX(STRX) ke TMT
m0.126
1 StrikeX(STRX) ke TND
د.ت0.106524
1 StrikeX(STRX) ke TTD
$0.24336
1 StrikeX(STRX) ke UGX
Sh125.856
1 StrikeX(STRX) ke XAF
Fr20.448
1 StrikeX(STRX) ke XCD
$0.0972
1 StrikeX(STRX) ke XOF
Fr20.448
1 StrikeX(STRX) ke XPF
Fr3.708
1 StrikeX(STRX) ke BWP
P0.48348
1 StrikeX(STRX) ke BZD
$0.072
1 StrikeX(STRX) ke CVE
$3.45024
1 StrikeX(STRX) ke DJF
Fr6.372
1 StrikeX(STRX) ke DOP
$2.31516
1 StrikeX(STRX) ke DZD
د.ج4.69728
1 StrikeX(STRX) ke FJD
$0.08208
1 StrikeX(STRX) ke GNF
Fr313.02
1 StrikeX(STRX) ke GTQ
Q0.27576
1 StrikeX(STRX) ke GYD
$7.52976
1 StrikeX(STRX) ke ISK
kr4.536

Sumber Daya StrikeX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StrikeX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi StrikeX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StrikeX

Berapa nilai StrikeX (STRX) hari ini?
Harga live STRX dalam USD adalah 0.036 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STRX ke USD saat ini?
Harga STRX ke USD saat ini adalah $ 0.036. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar StrikeX?
Kapitalisasi pasar STRX adalah $ 31.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STRX?
Suplai beredar STRX adalah 872.68M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STRX?
STRX mencapai harga ATH sebesar 0.20890681411348228 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STRX?
STRX mencapai harga ATL 0.00110327 USD.
Berapa volume perdagangan STRX?
Volume perdagangan 24 jam live STRX adalah $ 292.64 USD.
Akankah harga STRX naik lebih tinggi tahun ini?
STRX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STRX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting StrikeX (STRX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

