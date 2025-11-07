BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Stacks hari ini adalah 0.3492 USD. Lacak informasi harga aktual STX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Stacks hari ini adalah 0.3492 USD. Lacak informasi harga aktual STX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STX

Info Harga STX

Penjelasan STX

Whitepaper STX

Situs Web Resmi STX

Tokenomi STX

Prakiraan Harga STX

Riwayat STX

Panduan Membeli STX

Konverter STX ke Mata Uang Fiat

Spot STX

Futures USDT-M STX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Stacks

Harga Stacks(STX)

Harga Live 1 STX ke USD:

$0.3493
$0.3493$0.3493
+0.28%1D
USD
Grafik Harga Live Stacks (STX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:43:00 (UTC+8)

Informasi Harga Stacks (STX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3422
$ 0.3422$ 0.3422
Low 24 Jam
$ 0.3636
$ 0.3636$ 0.3636
High 24 Jam

$ 0.3422
$ 0.3422$ 0.3422

$ 0.3636
$ 0.3636$ 0.3636

$ 3.840638956084225
$ 3.840638956084225$ 3.840638956084225

$ 0.0450080485668
$ 0.0450080485668$ 0.0450080485668

-1.05%

+0.28%

-13.07%

-13.07%

Harga aktual Stacks (STX) adalah $ 0.3492. Selama 24 jam terakhir, STX diperdagangkan antara low $ 0.3422 dan high $ 0.3636, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTX adalah $ 3.840638956084225, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0450080485668.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STX telah berubah sebesar -1.05% selama 1 jam terakhir, +0.28% selama 24 jam, dan -13.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stacks (STX)

No.84

$ 631.77M
$ 631.77M$ 631.77M

$ 494.90K
$ 494.90K$ 494.90K

$ 634.85M
$ 634.85M$ 634.85M

1.81B
1.81B 1.81B

1,818,000,000
1,818,000,000 1,818,000,000

1,809,197,488.3426
1,809,197,488.3426 1,809,197,488.3426

99.51%

0.01%

STACKS

Kapitalisasi Pasar Stacks saat ini adalah $ 631.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 494.90K. Suplai beredar STX adalah 1.81B, dan total suplainya sebesar 1809197488.3426. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 634.85M.

Riwayat Harga Stacks (STX) USD

Pantau perubahan harga Stacks untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000975+0.28%
30 Days$ -0.2498-41.71%
60 Hari$ -0.2788-44.40%
90 Hari$ -0.3878-52.62%
Perubahan Harga Stacks Hari Ini

Hari ini, STX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000975 (+0.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Stacks 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2498 (-41.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Stacks 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STX terlihat mengalami perubahan $ -0.2788 (-44.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Stacks 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3878 (-52.62%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Stacks (STX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Stacks sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stacks Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Stacks di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stacks dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stacks (USD)

Berapa nilai Stacks (STX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stacks (STX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stacks.

Cek prediksi harga Stacks sekarang!

Tokenomi Stacks (STX)

Memahami tokenomi Stacks (STX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STX sekarang!

Cara membeli Stacks (STX)

Ingin mengetahui cara membeli Stacks? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stacks di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STX ke Mata Uang Lokal

1 Stacks(STX) ke VND
9,189.198
1 Stacks(STX) ke AUD
A$0.537768
1 Stacks(STX) ke GBP
0.265392
1 Stacks(STX) ke EUR
0.300312
1 Stacks(STX) ke USD
$0.3492
1 Stacks(STX) ke MYR
RM1.459656
1 Stacks(STX) ke TRY
14.729256
1 Stacks(STX) ke JPY
¥53.4276
1 Stacks(STX) ke ARS
ARS$506.818404
1 Stacks(STX) ke RUB
28.369008
1 Stacks(STX) ke INR
30.963564
1 Stacks(STX) ke IDR
Rp5,819.997672
1 Stacks(STX) ke PHP
20.609784
1 Stacks(STX) ke EGP
￡E.16.513668
1 Stacks(STX) ke BRL
R$1.86822
1 Stacks(STX) ke CAD
C$0.492372
1 Stacks(STX) ke BDT
42.605892
1 Stacks(STX) ke NGN
502.442928
1 Stacks(STX) ke COP
$1,337.928372
1 Stacks(STX) ke ZAR
R.6.069096
1 Stacks(STX) ke UAH
14.687352
1 Stacks(STX) ke TZS
T.Sh.857.9844
1 Stacks(STX) ke VES
Bs79.2684
1 Stacks(STX) ke CLP
$329.2956
1 Stacks(STX) ke PKR
Rs98.697888
1 Stacks(STX) ke KZT
183.689676
1 Stacks(STX) ke THB
฿11.31408
1 Stacks(STX) ke TWD
NT$10.821708
1 Stacks(STX) ke AED
د.إ1.281564
1 Stacks(STX) ke CHF
Fr0.27936
1 Stacks(STX) ke HKD
HK$2.713284
1 Stacks(STX) ke AMD
֏133.53408
1 Stacks(STX) ke MAD
.د.م3.24756
1 Stacks(STX) ke MXN
$6.488136
1 Stacks(STX) ke SAR
ريال1.3095
1 Stacks(STX) ke ETB
Br53.738388
1 Stacks(STX) ke KES
KSh45.102672
1 Stacks(STX) ke JOD
د.أ0.2475828
1 Stacks(STX) ke PLN
1.285056
1 Stacks(STX) ke RON
лв1.53648
1 Stacks(STX) ke SEK
kr3.338352
1 Stacks(STX) ke BGN
лв0.590148
1 Stacks(STX) ke HUF
Ft116.748036
1 Stacks(STX) ke CZK
7.361136
1 Stacks(STX) ke KWD
د.ك0.1068552
1 Stacks(STX) ke ILS
1.141884
1 Stacks(STX) ke BOB
Bs2.40948
1 Stacks(STX) ke AZN
0.59364
1 Stacks(STX) ke TJS
SM3.219624
1 Stacks(STX) ke GEL
0.946332
1 Stacks(STX) ke AOA
Kz318.61008
1 Stacks(STX) ke BHD
.د.ب0.1312992
1 Stacks(STX) ke BMD
$0.3492
1 Stacks(STX) ke DKK
kr2.255832
1 Stacks(STX) ke HNL
L9.176976
1 Stacks(STX) ke MUR
16.0632
1 Stacks(STX) ke NAD
$6.065604
1 Stacks(STX) ke NOK
kr3.56184
1 Stacks(STX) ke NZD
$0.618084
1 Stacks(STX) ke PAB
B/.0.3492
1 Stacks(STX) ke PGK
K1.491084
1 Stacks(STX) ke QAR
ر.ق1.271088
1 Stacks(STX) ke RSD
дин.35.454276
1 Stacks(STX) ke UZS
soʻm4,157.142192
1 Stacks(STX) ke ALL
L29.287404
1 Stacks(STX) ke ANG
ƒ0.625068
1 Stacks(STX) ke AWG
ƒ0.62856
1 Stacks(STX) ke BBD
$0.6984
1 Stacks(STX) ke BAM
KM0.590148
1 Stacks(STX) ke BIF
Fr1,029.7908
1 Stacks(STX) ke BND
$0.45396
1 Stacks(STX) ke BSD
$0.3492
1 Stacks(STX) ke JMD
$55.99422
1 Stacks(STX) ke KHR
1,402.408152
1 Stacks(STX) ke KMF
Fr146.664
1 Stacks(STX) ke LAK
7,591.304196
1 Stacks(STX) ke LKR
රු106.460604
1 Stacks(STX) ke MDL
L5.974812
1 Stacks(STX) ke MGA
Ar1,572.9714
1 Stacks(STX) ke MOP
P2.7936
1 Stacks(STX) ke MVR
5.37768
1 Stacks(STX) ke MWK
MK605.19852
1 Stacks(STX) ke MZN
MT22.33134
1 Stacks(STX) ke NPR
रु49.48164
1 Stacks(STX) ke PYG
2,476.5264
1 Stacks(STX) ke RWF
Fr506.6892
1 Stacks(STX) ke SBD
$2.870424
1 Stacks(STX) ke SCR
5.25546
1 Stacks(STX) ke SRD
$13.4442
1 Stacks(STX) ke SVC
$3.052008
1 Stacks(STX) ke SZL
L6.062112
1 Stacks(STX) ke TMT
m1.2222
1 Stacks(STX) ke TND
د.ت1.0332828
1 Stacks(STX) ke TTD
$2.364084
1 Stacks(STX) ke UGX
Sh1,220.8032
1 Stacks(STX) ke XAF
Fr198.3456
1 Stacks(STX) ke XCD
$0.94284
1 Stacks(STX) ke XOF
Fr198.3456
1 Stacks(STX) ke XPF
Fr35.9676
1 Stacks(STX) ke BWP
P4.69674
1 Stacks(STX) ke BZD
$0.701892
1 Stacks(STX) ke CVE
$33.467328
1 Stacks(STX) ke DJF
Fr61.8084
1 Stacks(STX) ke DOP
$22.457052
1 Stacks(STX) ke DZD
د.ج45.591552
1 Stacks(STX) ke FJD
$0.796176
1 Stacks(STX) ke GNF
Fr3,036.294
1 Stacks(STX) ke GTQ
Q2.674872
1 Stacks(STX) ke GYD
$73.038672
1 Stacks(STX) ke ISK
kr43.9992

Sumber Daya Stacks

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stacks, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Stacks
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stacks

Berapa nilai Stacks (STX) hari ini?
Harga live STX dalam USD adalah 0.3492 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STX ke USD saat ini?
Harga STX ke USD saat ini adalah $ 0.3492. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stacks?
Kapitalisasi pasar STX adalah $ 631.77M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STX?
Suplai beredar STX adalah 1.81B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STX?
STX mencapai harga ATH sebesar 3.840638956084225 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STX?
STX mencapai harga ATL 0.0450080485668 USD.
Berapa volume perdagangan STX?
Volume perdagangan 24 jam live STX adalah $ 494.90K USD.
Akankah harga STX naik lebih tinggi tahun ini?
STX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:43:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Stacks (STX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator STX ke USD

Jumlah

STX
STX
USD
USD

1 STX = 0.3492 USD

Perdagangkan STX

STX/USDT
$0.3493
$0.3493$0.3493
+0.25%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,159.41
$101,159.41$101,159.41

-0.83%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.41
$3,302.41$3,302.41

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.65
$154.65$154.65

-0.81%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0765
$1.0765$1.0765

+25.46%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,159.41
$101,159.41$101,159.41

-0.83%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.41
$3,302.41$3,302.41

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.65
$154.65$154.65

-0.81%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2094
$2.2094$2.2094

-1.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0090
$1.0090$1.0090

-0.69%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1105
$0.1105$0.1105

+121.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003441
$0.0003441$0.0003441

+129.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013995
$0.013995$0.013995

+1,299.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.238
$4.238$4.238

+323.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007406
$0.007406$0.007406

+247.04%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1105
$0.1105$0.1105

+121.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002349
$0.0000002349$0.0000002349

+56.60%