Apa yang dimaksud dengan Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain. Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Tokenomi Stacks (STX)

Memahami tokenomi Stacks (STX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stacks Berapa nilai Stacks (STX) hari ini? Harga live STX dalam USD adalah 0.3492 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga STX ke USD saat ini? $ 0.3492 . Cobalah Harga STX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Stacks? Kapitalisasi pasar STX adalah $ 631.77M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar STX? Suplai beredar STX adalah 1.81B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) STX? STX mencapai harga ATH sebesar 3.840638956084225 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) STX? STX mencapai harga ATL 0.0450080485668 USD . Berapa volume perdagangan STX? Volume perdagangan 24 jam live STX adalah $ 494.90K USD . Akankah harga STX naik lebih tinggi tahun ini? STX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Stacks (STX)

