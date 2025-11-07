BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SUNDOG hari ini adalah 0.01495 USD. Lacak informasi harga aktual SUNDOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUNDOG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SUNDOG hari ini adalah 0.01495 USD. Lacak informasi harga aktual SUNDOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUNDOG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUNDOG

Info Harga SUNDOG

Penjelasan SUNDOG

Whitepaper SUNDOG

Situs Web Resmi SUNDOG

Tokenomi SUNDOG

Prakiraan Harga SUNDOG

Riwayat SUNDOG

Panduan Membeli SUNDOG

Konverter SUNDOG ke Mata Uang Fiat

Spot SUNDOG

Futures USDT-M SUNDOG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SUNDOG

Harga SUNDOG(SUNDOG)

Harga Live 1 SUNDOG ke USD:

$0.01495
$0.01495$0.01495
+2.81%1D
USD
Grafik Harga Live SUNDOG (SUNDOG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:17:22 (UTC+8)

Informasi Harga SUNDOG (SUNDOG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01426
$ 0.01426$ 0.01426
Low 24 Jam
$ 0.01577
$ 0.01577$ 0.01577
High 24 Jam

$ 0.01426
$ 0.01426$ 0.01426

$ 0.01577
$ 0.01577$ 0.01577

$ 0.37780649048689074
$ 0.37780649048689074$ 0.37780649048689074

$ 0.01345793987069902
$ 0.01345793987069902$ 0.01345793987069902

-2.10%

+2.81%

-10.96%

-10.96%

Harga aktual SUNDOG (SUNDOG) adalah $ 0.01495. Selama 24 jam terakhir, SUNDOG diperdagangkan antara low $ 0.01426 dan high $ 0.01577, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUNDOG adalah $ 0.37780649048689074, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01345793987069902.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUNDOG telah berubah sebesar -2.10% selama 1 jam terakhir, +2.81% selama 24 jam, dan -10.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SUNDOG (SUNDOG)

No.921

$ 14.91M
$ 14.91M$ 14.91M

$ 85.90K
$ 85.90K$ 85.90K

$ 14.95M
$ 14.95M$ 14.95M

997.42M
997.42M 997.42M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.74%

2024-08-15 00:00:00

TRX

Kapitalisasi Pasar SUNDOG saat ini adalah $ 14.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 85.90K. Suplai beredar SUNDOG adalah 997.42M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.95M.

Riwayat Harga SUNDOG (SUNDOG) USD

Pantau perubahan harga SUNDOG untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004086+2.81%
30 Days$ -0.01635-52.24%
60 Hari$ -0.01907-56.06%
90 Hari$ -0.03216-68.27%
Perubahan Harga SUNDOG Hari Ini

Hari ini, SUNDOG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0004086 (+2.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SUNDOG 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01635 (-52.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SUNDOG 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUNDOG terlihat mengalami perubahan $ -0.01907 (-56.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SUNDOG 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03216 (-68.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SUNDOG (SUNDOG)?

Lihat halaman Riwayat Harga SUNDOG sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SUNDOG (SUNDOG)

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

SUNDOG tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SUNDOG Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SUNDOG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SUNDOG di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SUNDOG dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SUNDOG (USD)

Berapa nilai SUNDOG (SUNDOG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SUNDOG (SUNDOG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SUNDOG.

Cek prediksi harga SUNDOG sekarang!

Tokenomi SUNDOG (SUNDOG)

Memahami tokenomi SUNDOG (SUNDOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUNDOG sekarang!

Cara membeli SUNDOG (SUNDOG)

Ingin mengetahui cara membeli SUNDOG? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SUNDOG di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SUNDOG ke Mata Uang Lokal

1 SUNDOG(SUNDOG) ke VND
393.40925
1 SUNDOG(SUNDOG) ke AUD
A$0.023023
1 SUNDOG(SUNDOG) ke GBP
0.011362
1 SUNDOG(SUNDOG) ke EUR
0.012857
1 SUNDOG(SUNDOG) ke USD
$0.01495
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MYR
RM0.0623415
1 SUNDOG(SUNDOG) ke TRY
0.6307405
1 SUNDOG(SUNDOG) ke JPY
¥2.28735
1 SUNDOG(SUNDOG) ke ARS
ARS$21.6979815
1 SUNDOG(SUNDOG) ke RUB
1.214538
1 SUNDOG(SUNDOG) ke INR
1.325168
1 SUNDOG(SUNDOG) ke IDR
Rp249.166567
1 SUNDOG(SUNDOG) ke PHP
0.883844
1 SUNDOG(SUNDOG) ke EGP
￡E.0.7069855
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BRL
R$0.0799825
1 SUNDOG(SUNDOG) ke CAD
C$0.0210795
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BDT
1.821508
1 SUNDOG(SUNDOG) ke NGN
21.479861
1 SUNDOG(SUNDOG) ke COP
$57.2795795
1 SUNDOG(SUNDOG) ke ZAR
R.0.2596815
1 SUNDOG(SUNDOG) ke UAH
0.6280495
1 SUNDOG(SUNDOG) ke TZS
T.Sh.36.73215
1 SUNDOG(SUNDOG) ke VES
Bs3.39365
1 SUNDOG(SUNDOG) ke CLP
$14.09785
1 SUNDOG(SUNDOG) ke PKR
Rs4.220684
1 SUNDOG(SUNDOG) ke KZT
7.855926
1 SUNDOG(SUNDOG) ke THB
฿0.4839315
1 SUNDOG(SUNDOG) ke TWD
NT$0.462852
1 SUNDOG(SUNDOG) ke AED
د.إ0.0548665
1 SUNDOG(SUNDOG) ke CHF
Fr0.01196
1 SUNDOG(SUNDOG) ke HKD
HK$0.1161615
1 SUNDOG(SUNDOG) ke AMD
֏5.71688
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MAD
.د.م0.139035
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MXN
$0.2776215
1 SUNDOG(SUNDOG) ke SAR
ريال0.0560625
1 SUNDOG(SUNDOG) ke ETB
Br2.3006555
1 SUNDOG(SUNDOG) ke KES
KSh1.928251
1 SUNDOG(SUNDOG) ke JOD
د.أ0.01059955
1 SUNDOG(SUNDOG) ke PLN
0.055016
1 SUNDOG(SUNDOG) ke RON
лв0.06578
1 SUNDOG(SUNDOG) ke SEK
kr0.1430715
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BGN
лв0.0252655
1 SUNDOG(SUNDOG) ke HUF
Ft5.0033165
1 SUNDOG(SUNDOG) ke CZK
0.3152955
1 SUNDOG(SUNDOG) ke KWD
د.ك0.0045747
1 SUNDOG(SUNDOG) ke ILS
0.0488865
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BOB
Bs0.103155
1 SUNDOG(SUNDOG) ke AZN
0.025415
1 SUNDOG(SUNDOG) ke TJS
SM0.137839
1 SUNDOG(SUNDOG) ke GEL
0.0405145
1 SUNDOG(SUNDOG) ke AOA
Kz13.7030205
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BHD
.د.ب0.0056212
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BMD
$0.01495
1 SUNDOG(SUNDOG) ke DKK
kr0.096577
1 SUNDOG(SUNDOG) ke HNL
L0.393783
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MUR
0.686803
1 SUNDOG(SUNDOG) ke NAD
$0.2593825
1 SUNDOG(SUNDOG) ke NOK
kr0.15249
1 SUNDOG(SUNDOG) ke NZD
$0.0264615
1 SUNDOG(SUNDOG) ke PAB
B/.0.01495
1 SUNDOG(SUNDOG) ke PGK
K0.06279
1 SUNDOG(SUNDOG) ke QAR
ر.ق0.054418
1 SUNDOG(SUNDOG) ke RSD
дин.1.518322
1 SUNDOG(SUNDOG) ke UZS
soʻm177.976162
1 SUNDOG(SUNDOG) ke ALL
L1.2520625
1 SUNDOG(SUNDOG) ke ANG
ƒ0.0267605
1 SUNDOG(SUNDOG) ke AWG
ƒ0.02691
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BBD
$0.0299
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BAM
KM0.0252655
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BIF
Fr43.96795
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BND
$0.019435
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BSD
$0.01495
1 SUNDOG(SUNDOG) ke JMD
$2.3942425
1 SUNDOG(SUNDOG) ke KHR
59.8
1 SUNDOG(SUNDOG) ke KMF
Fr6.279
1 SUNDOG(SUNDOG) ke LAK
324.9999935
1 SUNDOG(SUNDOG) ke LKR
රු4.552275
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MDL
L0.2554955
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MGA
Ar67.342275
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MOP
P0.1194505
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MVR
0.23023
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MWK
MK25.864995
1 SUNDOG(SUNDOG) ke MZN
MT0.9560525
1 SUNDOG(SUNDOG) ke NPR
रु2.118415
1 SUNDOG(SUNDOG) ke PYG
106.0254
1 SUNDOG(SUNDOG) ke RWF
Fr21.69245
1 SUNDOG(SUNDOG) ke SBD
$0.1230385
1 SUNDOG(SUNDOG) ke SCR
0.2093
1 SUNDOG(SUNDOG) ke SRD
$0.575575
1 SUNDOG(SUNDOG) ke SVC
$0.1305135
1 SUNDOG(SUNDOG) ke SZL
L0.2590835
1 SUNDOG(SUNDOG) ke TMT
m0.052325
1 SUNDOG(SUNDOG) ke TND
د.ت0.04423705
1 SUNDOG(SUNDOG) ke TTD
$0.101062
1 SUNDOG(SUNDOG) ke UGX
Sh52.2652
1 SUNDOG(SUNDOG) ke XAF
Fr8.4916
1 SUNDOG(SUNDOG) ke XCD
$0.040365
1 SUNDOG(SUNDOG) ke XOF
Fr8.4916
1 SUNDOG(SUNDOG) ke XPF
Fr1.53985
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BWP
P0.2007785
1 SUNDOG(SUNDOG) ke BZD
$0.0299
1 SUNDOG(SUNDOG) ke CVE
$1.432808
1 SUNDOG(SUNDOG) ke DJF
Fr2.64615
1 SUNDOG(SUNDOG) ke DOP
$0.9614345
1 SUNDOG(SUNDOG) ke DZD
د.ج1.950676
1 SUNDOG(SUNDOG) ke FJD
$0.034086
1 SUNDOG(SUNDOG) ke GNF
Fr129.99025
1 SUNDOG(SUNDOG) ke GTQ
Q0.114517
1 SUNDOG(SUNDOG) ke GYD
$3.126942
1 SUNDOG(SUNDOG) ke ISK
kr1.8837

Sumber Daya SUNDOG

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SUNDOG, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SUNDOG
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SUNDOG

Berapa nilai SUNDOG (SUNDOG) hari ini?
Harga live SUNDOG dalam USD adalah 0.01495 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUNDOG ke USD saat ini?
Harga SUNDOG ke USD saat ini adalah $ 0.01495. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SUNDOG?
Kapitalisasi pasar SUNDOG adalah $ 14.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUNDOG?
Suplai beredar SUNDOG adalah 997.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUNDOG?
SUNDOG mencapai harga ATH sebesar 0.37780649048689074 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUNDOG?
SUNDOG mencapai harga ATL 0.01345793987069902 USD.
Berapa volume perdagangan SUNDOG?
Volume perdagangan 24 jam live SUNDOG adalah $ 85.90K USD.
Akankah harga SUNDOG naik lebih tinggi tahun ini?
SUNDOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUNDOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:17:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SUNDOG (SUNDOG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SUNDOG ke USD

Jumlah

SUNDOG
SUNDOG
USD
USD

1 SUNDOG = 0.01495 USD

Perdagangkan SUNDOG

SUNDOG/USDT
$0.01495
$0.01495$0.01495
+2.74%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,500.00
$101,500.00$101,500.00

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.13
$3,314.13$3,314.13

+0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.76
$156.76$156.76

+0.53%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9923
$0.9923$0.9923

+15.65%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,500.00
$101,500.00$101,500.00

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.13
$3,314.13$3,314.13

+0.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2100
$2.2100$2.2100

-1.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.76
$156.76$156.76

+0.53%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0061
$1.0061$1.0061

-0.98%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010361
$0.010361$0.010361

+159.02%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012900
$0.012900$0.012900

+1,190.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.337
$4.337$4.337

+333.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008593
$0.008593$0.008593

+302.67%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0939
$0.0939$0.0939

+87.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001730
$0.001730$0.001730

+59.00%