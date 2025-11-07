BursaDEX+
Harga live SUSHI hari ini adalah 0.4347 USD. Lacak informasi harga aktual SUSHI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUSHI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUSHI

Info Harga SUSHI

Penjelasan SUSHI

Whitepaper SUSHI

Situs Web Resmi SUSHI

Tokenomi SUSHI

Prakiraan Harga SUSHI

Riwayat SUSHI

Panduan Membeli SUSHI

Konverter SUSHI ke Mata Uang Fiat

Spot SUSHI

Futures USDT-M SUSHI

Logo SUSHI

Harga SUSHI(SUSHI)

Harga Live 1 SUSHI ke USD:

+1.87%1D
USD
Grafik Harga Live SUSHI (SUSHI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:43:28 (UTC+8)

Informasi Harga SUSHI (SUSHI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.34%

+1.87%

-8.83%

-8.83%

Harga aktual SUSHI (SUSHI) adalah $ 0.4347. Selama 24 jam terakhir, SUSHI diperdagangkan antara low $ 0.4184 dan high $ 0.4462, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUSHI adalah $ 23.38225619, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.19189537250836333.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUSHI telah berubah sebesar -1.34% selama 1 jam terakhir, +1.87% selama 24 jam, dan -8.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SUSHI (SUSHI)

No.267

286.83M
286.83M 286.83M

287,676,365.3148028
287,676,365.3148028 287,676,365.3148028

ETH

Kapitalisasi Pasar SUSHI saat ini adalah $ 124.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 510.58K. Suplai beredar SUSHI adalah 286.83M, dan total suplainya sebesar 287676365.3148028. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.05M.

Riwayat Harga SUSHI (SUSHI) USD

Pantau perubahan harga SUSHI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.007976+1.87%
30 Days$ -0.2531-36.80%
60 Hari$ -0.3189-42.32%
90 Hari$ -0.4118-48.65%
Perubahan Harga SUSHI Hari Ini

Hari ini, SUSHI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.007976 (+1.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SUSHI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2531 (-36.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SUSHI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUSHI terlihat mengalami perubahan $ -0.3189 (-42.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SUSHI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4118 (-48.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SUSHI (SUSHI)?

Lihat halaman Riwayat Harga SUSHI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SUSHI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SUSHI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SUSHI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SUSHI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SUSHI (USD)

Berapa nilai SUSHI (SUSHI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SUSHI (SUSHI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SUSHI.

Cek prediksi harga SUSHI sekarang!

Tokenomi SUSHI (SUSHI)

Memahami tokenomi SUSHI (SUSHI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUSHI sekarang!

Cara membeli SUSHI (SUSHI)

Ingin mengetahui cara membeli SUSHI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SUSHI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SUSHI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SUSHI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SUSHI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SUSHI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SUSHI

Berapa nilai SUSHI (SUSHI) hari ini?
Harga live SUSHI dalam USD adalah 0.4347 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUSHI ke USD saat ini?
Harga SUSHI ke USD saat ini adalah $ 0.4347. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SUSHI?
Kapitalisasi pasar SUSHI adalah $ 124.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUSHI?
Suplai beredar SUSHI adalah 286.83M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUSHI?
SUSHI mencapai harga ATH sebesar 23.38225619 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUSHI?
SUSHI mencapai harga ATL 0.19189537250836333 USD.
Berapa volume perdagangan SUSHI?
Volume perdagangan 24 jam live SUSHI adalah $ 510.58K USD.
Akankah harga SUSHI naik lebih tinggi tahun ini?
SUSHI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUSHI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:43:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

