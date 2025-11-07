Apa yang dimaksud dengan Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Prediksi Harga Trac Network (USD)

Berapa nilai Trac Network (TNK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Trac Network (TNK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trac Network.

Tokenomi Trac Network (TNK)

Memahami tokenomi Trac Network (TNK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TNK sekarang!

Sumber Daya Trac Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Trac Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Trac Network Berapa nilai Trac Network (TNK) hari ini? Harga live TNK dalam USD adalah 0.3761 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TNK ke USD saat ini? $ 0.3761 . Cobalah Harga TNK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Trac Network? Kapitalisasi pasar TNK adalah $ 7.90M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TNK? Suplai beredar TNK adalah 21.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TNK? TNK mencapai harga ATH sebesar 7.911982442698248 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TNK? TNK mencapai harga ATL 0.002123294088625495 USD . Berapa volume perdagangan TNK? Volume perdagangan 24 jam live TNK adalah $ 0.00 USD . Akankah harga TNK naik lebih tinggi tahun ini? TNK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TNK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

