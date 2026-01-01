Harga UltraPro QQQ Hari Ini

Harga live UltraPro QQQ (TQQQON) hari ini adalah $ 54.29, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TQQQON ke USD saat ini adalah $ 54.29 per TQQQON.

UltraPro QQQ saat ini berada di peringkat #3467 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16.42K, dengan suplai yang beredar 302.45 TQQQON. Selama 24 jam terakhir, TQQQON diperdagangkan antara $ 53.64 (low) dan $ 55.44 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 56.409411346525104, sementara all-time low aset ini adalah $ 52.62760901839643.

Dalam kinerja jangka pendek, TQQQON bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan +35.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.47M.

Informasi Pasar UltraPro QQQ (TQQQON)

Peringkat No.3467 Kapitalisasi Pasar $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K Volume (24 Jam) $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 130.27K$ 130.27K $ 130.27K Suplai Peredaran 302.45 302.45 302.45 Total Suplai 2,399.44287906 2,399.44287906 2,399.44287906 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar UltraPro QQQ saat ini adalah $ 16.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.47M. Suplai beredar TQQQON adalah 302.45, dan total suplainya sebesar 2399.44287906. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 130.27K.