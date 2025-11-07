BursaDEX+
Harga live DefiTuna hari ini adalah 0.05826 USD. Lacak informasi harga aktual TUNA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TUNA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga DefiTuna(TUNA)

Harga Live 1 TUNA ke USD:

$0.05826
$0.05826
-2.96%1D
USD
Grafik Harga Live DefiTuna (TUNA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:51:49 (UTC+8)

Informasi Harga DefiTuna (TUNA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05825
$ 0.05825
Low 24 Jam
$ 0.06331
$ 0.06331
High 24 Jam

$ 0.05825
$ 0.05825

$ 0.06331
$ 0.06331

--
--

--
--

0.00%

-2.96%

-5.29%

-5.29%

Harga aktual DefiTuna (TUNA) adalah $ 0.05826. Selama 24 jam terakhir, TUNA diperdagangkan antara low $ 0.05825 dan high $ 0.06331, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTUNA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TUNA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.96% selama 24 jam, dan -5.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DefiTuna (TUNA)

--
--

$ 4.41K
$ 4.41K

$ 58.26M
$ 58.26M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar DefiTuna saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.41K. Suplai beredar TUNA adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.26M.

Riwayat Harga DefiTuna (TUNA) USD

Pantau perubahan harga DefiTuna untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0017771-2.96%
30 Days$ -0.04377-42.90%
60 Hari$ -0.07417-56.01%
90 Hari$ +0.02879+97.69%
Perubahan Harga DefiTuna Hari Ini

Hari ini, TUNA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0017771 (-2.96%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DefiTuna 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04377 (-42.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DefiTuna 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TUNA terlihat mengalami perubahan $ -0.07417 (-56.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DefiTuna 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02879 (+97.69%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DefiTuna (TUNA)?

Lihat halaman Riwayat Harga DefiTuna sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DefiTuna (TUNA)

DefiTuna adalah platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang menawarkan market-making likuiditas terkonsentrasi (CLMM) dengan posisi leverage. DefiTuna memungkinkan pengguna untuk membuka posisi dengan leverage.

DefiTuna tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DefiTuna Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TUNA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DefiTuna di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DefiTuna dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DefiTuna (USD)

Berapa nilai DefiTuna (TUNA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DefiTuna (TUNA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DefiTuna.

Cek prediksi harga DefiTuna sekarang!

Tokenomi DefiTuna (TUNA)

Memahami tokenomi DefiTuna (TUNA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TUNA sekarang!

Cara membeli DefiTuna (TUNA)

Ingin mengetahui cara membeli DefiTuna? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DefiTuna di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TUNA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DefiTuna

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DefiTuna, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DefiTuna
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DefiTuna

Berapa nilai DefiTuna (TUNA) hari ini?
Harga live TUNA dalam USD adalah 0.05826 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TUNA ke USD saat ini?
Harga TUNA ke USD saat ini adalah $ 0.05826. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DefiTuna?
Kapitalisasi pasar TUNA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TUNA?
Suplai beredar TUNA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TUNA?
TUNA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TUNA?
TUNA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TUNA?
Volume perdagangan 24 jam live TUNA adalah $ 4.41K USD.
Akankah harga TUNA naik lebih tinggi tahun ini?
TUNA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TUNA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:51:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DefiTuna (TUNA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

