Harga live TrueUSD hari ini adalah 0.9961 USD. Lacak informasi harga aktual TUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TrueUSD(TUSD)

Harga Live 1 TUSD ke USD:

$0.9961
-0.01%1D
USD
Grafik Harga Live TrueUSD (TUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:21:02 (UTC+8)

Informasi Harga TrueUSD (TUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9958
Low 24 Jam
$ 0.9967
High 24 Jam

$ 0.9958
$ 0.9967
$ 1.364490032196045
$ 0.917876956195
-0.02%

-0.01%

-0.05%

-0.05%

Harga aktual TrueUSD (TUSD) adalah $ 0.9961. Selama 24 jam terakhir, TUSD diperdagangkan antara low $ 0.9958 dan high $ 0.9967, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTUSD adalah $ 1.364490032196045, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.917876956195.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TUSD telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -0.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TrueUSD (TUSD)

No.100

$ 492.59M
$ 85.28K
$ 492.59M
494.52M
494,515,083
0.01%

2018-03-07 00:00:00

$ 1
ETH

Kapitalisasi Pasar TrueUSD saat ini adalah $ 492.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 85.28K. Suplai beredar TUSD adalah 494.52M, dan total suplainya sebesar 494515083. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 492.59M.

Riwayat Harga TrueUSD (TUSD) USD

Pantau perubahan harga TrueUSD untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001-0.01%
30 Days$ -0.0025-0.26%
60 Hari$ -0.001-0.11%
90 Hari$ -0.0012-0.13%
Perubahan Harga TrueUSD Hari Ini

Hari ini, TUSD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001 (-0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TrueUSD 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0025 (-0.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TrueUSD 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TUSD terlihat mengalami perubahan $ -0.001 (-0.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TrueUSD 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0012 (-0.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TrueUSD (TUSD)?

Lihat halaman Riwayat Harga TrueUSD sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TrueUSD (TUSD)

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

TrueUSD tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TrueUSD Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TUSD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TrueUSD di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TrueUSD dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TrueUSD (USD)

Berapa nilai TrueUSD (TUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TrueUSD (TUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TrueUSD.

Cek prediksi harga TrueUSD sekarang!

Tokenomi TrueUSD (TUSD)

Memahami tokenomi TrueUSD (TUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TUSD sekarang!

Cara membeli TrueUSD (TUSD)

Ingin mengetahui cara membeli TrueUSD? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TrueUSD di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TUSD ke Mata Uang Lokal

1 TrueUSD(TUSD) ke VND
26,212.3715
1 TrueUSD(TUSD) ke AUD
A$1.533994
1 TrueUSD(TUSD) ke GBP
0.757036
1 TrueUSD(TUSD) ke EUR
0.856646
1 TrueUSD(TUSD) ke USD
$0.9961
1 TrueUSD(TUSD) ke MYR
RM4.153737
1 TrueUSD(TUSD) ke TRY
42.025459
1 TrueUSD(TUSD) ke JPY
¥152.4033
1 TrueUSD(TUSD) ke ARS
ARS$1,445.709657
1 TrueUSD(TUSD) ke RUB
80.923164
1 TrueUSD(TUSD) ke INR
88.294304
1 TrueUSD(TUSD) ke IDR
Rp16,601.660026
1 TrueUSD(TUSD) ke PHP
58.889432
1 TrueUSD(TUSD) ke EGP
￡E.47.105569
1 TrueUSD(TUSD) ke BRL
R$5.329135
1 TrueUSD(TUSD) ke CAD
C$1.404501
1 TrueUSD(TUSD) ke BDT
121.364824
1 TrueUSD(TUSD) ke NGN
1,431.176558
1 TrueUSD(TUSD) ke COP
$3,816.467501
1 TrueUSD(TUSD) ke ZAR
R.17.302257
1 TrueUSD(TUSD) ke UAH
41.846161
1 TrueUSD(TUSD) ke TZS
T.Sh.2,447.4177
1 TrueUSD(TUSD) ke VES
Bs226.1147
1 TrueUSD(TUSD) ke CLP
$939.3223
1 TrueUSD(TUSD) ke PKR
Rs281.218952
1 TrueUSD(TUSD) ke KZT
523.430628
1 TrueUSD(TUSD) ke THB
฿32.243757
1 TrueUSD(TUSD) ke TWD
NT$30.839256
1 TrueUSD(TUSD) ke AED
د.إ3.655687
1 TrueUSD(TUSD) ke CHF
Fr0.79688
1 TrueUSD(TUSD) ke HKD
HK$7.739697
1 TrueUSD(TUSD) ke AMD
֏380.90864
1 TrueUSD(TUSD) ke MAD
.د.م9.26373
1 TrueUSD(TUSD) ke MXN
$18.497577
1 TrueUSD(TUSD) ke SAR
ريال3.735375
1 TrueUSD(TUSD) ke ETB
Br153.289829
1 TrueUSD(TUSD) ke KES
KSh128.476978
1 TrueUSD(TUSD) ke JOD
د.أ0.7062349
1 TrueUSD(TUSD) ke PLN
3.665648
1 TrueUSD(TUSD) ke RON
лв4.38284
1 TrueUSD(TUSD) ke SEK
kr9.532677
1 TrueUSD(TUSD) ke BGN
лв1.683409
1 TrueUSD(TUSD) ke HUF
Ft333.364787
1 TrueUSD(TUSD) ke CZK
21.007749
1 TrueUSD(TUSD) ke KWD
د.ك0.3048066
1 TrueUSD(TUSD) ke ILS
3.257247
1 TrueUSD(TUSD) ke BOB
Bs6.87309
1 TrueUSD(TUSD) ke AZN
1.69337
1 TrueUSD(TUSD) ke TJS
SM9.184042
1 TrueUSD(TUSD) ke GEL
2.699431
1 TrueUSD(TUSD) ke AOA
Kz913.015299
1 TrueUSD(TUSD) ke BHD
.د.ب0.3745336
1 TrueUSD(TUSD) ke BMD
$0.9961
1 TrueUSD(TUSD) ke DKK
kr6.434806
1 TrueUSD(TUSD) ke HNL
L26.237274
1 TrueUSD(TUSD) ke MUR
45.760834
1 TrueUSD(TUSD) ke NAD
$17.282335
1 TrueUSD(TUSD) ke NOK
kr10.16022
1 TrueUSD(TUSD) ke NZD
$1.763097
1 TrueUSD(TUSD) ke PAB
B/.0.9961
1 TrueUSD(TUSD) ke PGK
K4.18362
1 TrueUSD(TUSD) ke QAR
ر.ق3.625804
1 TrueUSD(TUSD) ke RSD
дин.101.163916
1 TrueUSD(TUSD) ke UZS
soʻm11,858.331436
1 TrueUSD(TUSD) ke ALL
L83.423375
1 TrueUSD(TUSD) ke ANG
ƒ1.783019
1 TrueUSD(TUSD) ke AWG
ƒ1.79298
1 TrueUSD(TUSD) ke BBD
$1.9922
1 TrueUSD(TUSD) ke BAM
KM1.683409
1 TrueUSD(TUSD) ke BIF
Fr2,929.5301
1 TrueUSD(TUSD) ke BND
$1.29493
1 TrueUSD(TUSD) ke BSD
$0.9961
1 TrueUSD(TUSD) ke JMD
$159.525415
1 TrueUSD(TUSD) ke KHR
3,984.4
1 TrueUSD(TUSD) ke KMF
Fr418.362
1 TrueUSD(TUSD) ke LAK
21,654.347393
1 TrueUSD(TUSD) ke LKR
රු303.31245
1 TrueUSD(TUSD) ke MDL
L17.023349
1 TrueUSD(TUSD) ke MGA
Ar4,486.93245
1 TrueUSD(TUSD) ke MOP
P7.958839
1 TrueUSD(TUSD) ke MVR
15.33994
1 TrueUSD(TUSD) ke MWK
MK1,723.35261
1 TrueUSD(TUSD) ke MZN
MT63.700595
1 TrueUSD(TUSD) ke NPR
रु141.14737
1 TrueUSD(TUSD) ke PYG
7,064.3412
1 TrueUSD(TUSD) ke RWF
Fr1,445.3411
1 TrueUSD(TUSD) ke SBD
$8.197903
1 TrueUSD(TUSD) ke SCR
13.9454
1 TrueUSD(TUSD) ke SRD
$38.34985
1 TrueUSD(TUSD) ke SVC
$8.695953
1 TrueUSD(TUSD) ke SZL
L17.262413
1 TrueUSD(TUSD) ke TMT
m3.48635
1 TrueUSD(TUSD) ke TND
د.ت2.9474599
1 TrueUSD(TUSD) ke TTD
$6.733636
1 TrueUSD(TUSD) ke UGX
Sh3,482.3656
1 TrueUSD(TUSD) ke XAF
Fr565.7848
1 TrueUSD(TUSD) ke XCD
$2.68947
1 TrueUSD(TUSD) ke XOF
Fr565.7848
1 TrueUSD(TUSD) ke XPF
Fr102.5983
1 TrueUSD(TUSD) ke BWP
P13.377623
1 TrueUSD(TUSD) ke BZD
$1.9922
1 TrueUSD(TUSD) ke CVE
$95.466224
1 TrueUSD(TUSD) ke DJF
Fr176.3097
1 TrueUSD(TUSD) ke DOP
$64.059191
1 TrueUSD(TUSD) ke DZD
د.ج129.971128
1 TrueUSD(TUSD) ke FJD
$2.271108
1 TrueUSD(TUSD) ke GNF
Fr8,661.0895
1 TrueUSD(TUSD) ke GTQ
Q7.630126
1 TrueUSD(TUSD) ke GYD
$208.344276
1 TrueUSD(TUSD) ke ISK
kr125.5086

Sumber Daya TrueUSD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TrueUSD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TrueUSD
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TrueUSD

Berapa nilai TrueUSD (TUSD) hari ini?
Harga live TUSD dalam USD adalah 0.9961 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TUSD ke USD saat ini?
Harga TUSD ke USD saat ini adalah $ 0.9961. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TrueUSD?
Kapitalisasi pasar TUSD adalah $ 492.59M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TUSD?
Suplai beredar TUSD adalah 494.52M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TUSD?
TUSD mencapai harga ATH sebesar 1.364490032196045 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TUSD?
TUSD mencapai harga ATL 0.917876956195 USD.
Berapa volume perdagangan TUSD?
Volume perdagangan 24 jam live TUSD adalah $ 85.28K USD.
Akankah harga TUSD naik lebih tinggi tahun ini?
TUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting TrueUSD (TUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

