BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live TXC hari ini adalah 4.706 USD. Lacak informasi harga aktual TXC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TXC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live TXC hari ini adalah 4.706 USD. Lacak informasi harga aktual TXC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TXC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TXC

Info Harga TXC

Penjelasan TXC

Whitepaper TXC

Situs Web Resmi TXC

Tokenomi TXC

Prakiraan Harga TXC

Riwayat TXC

Panduan Membeli TXC

Konverter TXC ke Mata Uang Fiat

Spot TXC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo TXC

Harga TXC(TXC)

Harga Live 1 TXC ke USD:

$4.706
$4.706$4.706
-1.87%1D
USD
Grafik Harga Live TXC (TXC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:52:17 (UTC+8)

Informasi Harga TXC (TXC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 4.6
$ 4.6$ 4.6
Low 24 Jam
$ 4.869
$ 4.869$ 4.869
High 24 Jam

$ 4.6
$ 4.6$ 4.6

$ 4.869
$ 4.869$ 4.869

--
----

--
----

-1.88%

-1.87%

-11.70%

-11.70%

Harga aktual TXC (TXC) adalah $ 4.706. Selama 24 jam terakhir, TXC diperdagangkan antara low $ 4.6 dan high $ 4.869, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTXC adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TXC telah berubah sebesar -1.88% selama 1 jam terakhir, -1.87% selama 24 jam, dan -11.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TXC (TXC)

--
----

$ 51.24K
$ 51.24K$ 51.24K

$ 1.66B
$ 1.66B$ 1.66B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Kapitalisasi Pasar TXC saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 51.24K. Suplai beredar TXC adalah --, dan total suplainya sebesar 353396296. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.66B.

Riwayat Harga TXC (TXC) USD

Pantau perubahan harga TXC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.08968-1.87%
30 Days$ +0.428+10.00%
60 Hari$ +2.706+135.30%
90 Hari$ +2.706+135.30%
Perubahan Harga TXC Hari Ini

Hari ini, TXC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.08968 (-1.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TXC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.428 (+10.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TXC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TXC terlihat mengalami perubahan $ +2.706 (+135.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TXC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +2.706 (+135.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TXC (TXC)?

Lihat halaman Riwayat Harga TXC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TXC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TXC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TXC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TXC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TXC (USD)

Berapa nilai TXC (TXC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TXC (TXC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TXC.

Cek prediksi harga TXC sekarang!

Tokenomi TXC (TXC)

Memahami tokenomi TXC (TXC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TXC sekarang!

Cara membeli TXC (TXC)

Ingin mengetahui cara membeli TXC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TXC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TXC ke Mata Uang Lokal

1 TXC(TXC) ke VND
123,838.39
1 TXC(TXC) ke AUD
A$7.24724
1 TXC(TXC) ke GBP
3.57656
1 TXC(TXC) ke EUR
4.04716
1 TXC(TXC) ke USD
$4.706
1 TXC(TXC) ke MYR
RM19.67108
1 TXC(TXC) ke TRY
198.31084
1 TXC(TXC) ke JPY
¥720.018
1 TXC(TXC) ke ARS
ARS$6,830.14722
1 TXC(TXC) ke RUB
382.3625
1 TXC(TXC) ke INR
417.28102
1 TXC(TXC) ke IDR
Rp78,433.30196
1 TXC(TXC) ke PHP
277.74812
1 TXC(TXC) ke EGP
￡E.222.54674
1 TXC(TXC) ke BRL
R$25.1771
1 TXC(TXC) ke CAD
C$6.63546
1 TXC(TXC) ke BDT
574.17906
1 TXC(TXC) ke NGN
6,771.18104
1 TXC(TXC) ke COP
$18,030.61546
1 TXC(TXC) ke ZAR
R.81.79028
1 TXC(TXC) ke UAH
197.93436
1 TXC(TXC) ke TZS
T.Sh.11,562.642
1 TXC(TXC) ke VES
Bs1,068.262
1 TXC(TXC) ke CLP
$4,437.758
1 TXC(TXC) ke PKR
Rs1,330.10384
1 TXC(TXC) ke KZT
2,475.49718
1 TXC(TXC) ke THB
฿152.4744
1 TXC(TXC) ke TWD
NT$145.83894
1 TXC(TXC) ke AED
د.إ17.27102
1 TXC(TXC) ke CHF
Fr3.7648
1 TXC(TXC) ke HKD
HK$36.56562
1 TXC(TXC) ke AMD
֏1,799.5744
1 TXC(TXC) ke MAD
.د.م43.7658
1 TXC(TXC) ke MXN
$87.43748
1 TXC(TXC) ke SAR
ريال17.6475
1 TXC(TXC) ke ETB
Br724.20634
1 TXC(TXC) ke KES
KSh607.82696
1 TXC(TXC) ke JOD
د.أ3.336554
1 TXC(TXC) ke PLN
17.31808
1 TXC(TXC) ke RON
лв20.7064
1 TXC(TXC) ke SEK
kr45.03642
1 TXC(TXC) ke BGN
лв7.95314
1 TXC(TXC) ke HUF
Ft1,572.83932
1 TXC(TXC) ke CZK
99.15542
1 TXC(TXC) ke KWD
د.ك1.440036
1 TXC(TXC) ke ILS
15.38862
1 TXC(TXC) ke BOB
Bs32.4714
1 TXC(TXC) ke AZN
8.0002
1 TXC(TXC) ke TJS
SM43.38932
1 TXC(TXC) ke GEL
12.75326
1 TXC(TXC) ke AOA
Kz4,313.47254
1 TXC(TXC) ke BHD
.د.ب1.769456
1 TXC(TXC) ke BMD
$4.706
1 TXC(TXC) ke DKK
kr30.40076
1 TXC(TXC) ke HNL
L123.95604
1 TXC(TXC) ke MUR
216.476
1 TXC(TXC) ke NAD
$81.74322
1 TXC(TXC) ke NOK
kr48.0012
1 TXC(TXC) ke NZD
$8.32962
1 TXC(TXC) ke PAB
B/.4.706
1 TXC(TXC) ke PGK
K19.7652
1 TXC(TXC) ke QAR
ر.ق17.12984
1 TXC(TXC) ke RSD
дин.477.659
1 TXC(TXC) ke UZS
soʻm56,698.78214
1 TXC(TXC) ke ALL
L394.5981
1 TXC(TXC) ke ANG
ƒ8.42374
1 TXC(TXC) ke AWG
ƒ8.4708
1 TXC(TXC) ke BBD
$9.412
1 TXC(TXC) ke BAM
KM7.95314
1 TXC(TXC) ke BIF
Fr13,877.994
1 TXC(TXC) ke BND
$6.1178
1 TXC(TXC) ke BSD
$4.706
1 TXC(TXC) ke JMD
$754.6071
1 TXC(TXC) ke KHR
18,899.57836
1 TXC(TXC) ke KMF
Fr1,976.52
1 TXC(TXC) ke LAK
102,304.34578
1 TXC(TXC) ke LKR
රු1,434.71822
1 TXC(TXC) ke MDL
L80.51966
1 TXC(TXC) ke MGA
Ar21,198.177
1 TXC(TXC) ke MOP
P37.648
1 TXC(TXC) ke MVR
72.4724
1 TXC(TXC) ke MWK
MK8,170.13366
1 TXC(TXC) ke MZN
MT300.9487
1 TXC(TXC) ke NPR
रु666.8402
1 TXC(TXC) ke PYG
33,374.952
1 TXC(TXC) ke RWF
Fr6,828.406
1 TXC(TXC) ke SBD
$38.73038
1 TXC(TXC) ke SCR
70.8253
1 TXC(TXC) ke SRD
$181.181
1 TXC(TXC) ke SVC
$41.13044
1 TXC(TXC) ke SZL
L81.69616
1 TXC(TXC) ke TMT
m16.471
1 TXC(TXC) ke TND
د.ت13.925054
1 TXC(TXC) ke TTD
$31.85962
1 TXC(TXC) ke UGX
Sh16,452.176
1 TXC(TXC) ke XAF
Fr2,673.008
1 TXC(TXC) ke XCD
$12.7062
1 TXC(TXC) ke XOF
Fr2,673.008
1 TXC(TXC) ke XPF
Fr484.718
1 TXC(TXC) ke BWP
P63.2957
1 TXC(TXC) ke BZD
$9.45906
1 TXC(TXC) ke CVE
$451.02304
1 TXC(TXC) ke DJF
Fr832.962
1 TXC(TXC) ke DOP
$302.64286
1 TXC(TXC) ke DZD
د.ج614.41536
1 TXC(TXC) ke FJD
$10.72968
1 TXC(TXC) ke GNF
Fr40,918.67
1 TXC(TXC) ke GTQ
Q36.04796
1 TXC(TXC) ke GYD
$984.30696
1 TXC(TXC) ke ISK
kr592.956

Sumber Daya TXC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TXC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TXC
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TXC

Berapa nilai TXC (TXC) hari ini?
Harga live TXC dalam USD adalah 4.706 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TXC ke USD saat ini?
Harga TXC ke USD saat ini adalah $ 4.706. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TXC?
Kapitalisasi pasar TXC adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TXC?
Suplai beredar TXC adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TXC?
TXC mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TXC?
TXC mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TXC?
Volume perdagangan 24 jam live TXC adalah $ 51.24K USD.
Akankah harga TXC naik lebih tinggi tahun ini?
TXC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TXC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:52:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TXC (TXC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TXC ke USD

Jumlah

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 4.706 USD

Perdagangkan TXC

TXC/USDT
$4.706
$4.706$4.706
-1.75%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,301.67
$101,301.67$101,301.67

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.40
$3,310.40$3,310.40

+0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.26
$155.26$155.26

-0.42%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1054
$1.1054$1.1054

+28.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,301.67
$101,301.67$101,301.67

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.40
$3,310.40$3,310.40

+0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.26
$155.26$155.26

-0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2159
$2.2159$2.2159

-0.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0142
$1.0142$1.0142

-0.18%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1082
$0.1082$0.1082

+116.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003716
$0.0003716$0.0003716

+147.73%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013500
$0.013500$0.013500

+1,250.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.154
$4.154$4.154

+315.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007224
$0.007224$0.007224

+238.51%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1082
$0.1082$0.1082

+116.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001934
$0.001934$0.001934

+77.75%