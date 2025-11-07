BursaDEX+
Harga live UDAO hari ini adalah 0.101 USD. Lacak informasi harga aktual UDAO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UDAO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 UDAO ke USD:

$0.101
+0.49%1D
USD
Grafik Harga Live UDAO (UDAO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:06:01 (UTC+8)

Informasi Harga UDAO (UDAO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1003
Low 24 Jam
$ 0.103
High 24 Jam

$ 0.1003
$ 0.103
$ 5.499689964631387
$ 0.09039231915880885
+0.09%

+0.49%

-1.18%

-1.18%

Harga aktual UDAO (UDAO) adalah $ 0.101. Selama 24 jam terakhir, UDAO diperdagangkan antara low $ 0.1003 dan high $ 0.103, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUDAO adalah $ 5.499689964631387, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09039231915880885.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UDAO telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +0.49% selama 24 jam, dan -1.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UDAO (UDAO)

No.4216

$ 0.00
$ 88.13K
$ 20.20M
0.00
200,000,000
MATIC

Kapitalisasi Pasar UDAO saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 88.13K. Suplai beredar UDAO adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.20M.

Riwayat Harga UDAO (UDAO) USD

Pantau perubahan harga UDAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000492+0.49%
30 Days$ -0.0166-14.12%
60 Hari$ -0.0134-11.72%
90 Hari$ -0.0748-42.55%
Perubahan Harga UDAO Hari Ini

Hari ini, UDAO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000492 (+0.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UDAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0166 (-14.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UDAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UDAO terlihat mengalami perubahan $ -0.0134 (-11.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UDAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0748 (-42.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UDAO (UDAO)?

Lihat halaman Riwayat Harga UDAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UDAO (UDAO)

Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work.

UDAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UDAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UDAO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UDAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UDAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UDAO (USD)

Berapa nilai UDAO (UDAO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UDAO (UDAO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UDAO.

Cek prediksi harga UDAO sekarang!

Tokenomi UDAO (UDAO)

Memahami tokenomi UDAO (UDAO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UDAO sekarang!

Cara membeli UDAO (UDAO)

Ingin mengetahui cara membeli UDAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UDAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UDAO ke Mata Uang Lokal

1 UDAO(UDAO) ke VND
2,657.815
1 UDAO(UDAO) ke AUD
A$0.15554
1 UDAO(UDAO) ke GBP
0.07676
1 UDAO(UDAO) ke EUR
0.08686
1 UDAO(UDAO) ke USD
$0.101
1 UDAO(UDAO) ke MYR
RM0.42218
1 UDAO(UDAO) ke TRY
4.26119
1 UDAO(UDAO) ke JPY
¥15.352
1 UDAO(UDAO) ke ARS
ARS$146.58837
1 UDAO(UDAO) ke RUB
8.20423
1 UDAO(UDAO) ke INR
8.95567
1 UDAO(UDAO) ke IDR
Rp1,683.33266
1 UDAO(UDAO) ke PHP
5.96102
1 UDAO(UDAO) ke EGP
￡E.4.77629
1 UDAO(UDAO) ke BRL
R$0.53934
1 UDAO(UDAO) ke CAD
C$0.14241
1 UDAO(UDAO) ke BDT
12.32301
1 UDAO(UDAO) ke NGN
145.32284
1 UDAO(UDAO) ke COP
$386.97241
1 UDAO(UDAO) ke ZAR
R.1.75437
1 UDAO(UDAO) ke UAH
4.24806
1 UDAO(UDAO) ke TZS
T.Sh.248.157
1 UDAO(UDAO) ke VES
Bs22.927
1 UDAO(UDAO) ke CLP
$95.243
1 UDAO(UDAO) ke PKR
Rs28.54664
1 UDAO(UDAO) ke KZT
53.12903
1 UDAO(UDAO) ke THB
฿3.2724
1 UDAO(UDAO) ke TWD
NT$3.12999
1 UDAO(UDAO) ke AED
د.إ0.37067
1 UDAO(UDAO) ke CHF
Fr0.0808
1 UDAO(UDAO) ke HKD
HK$0.78477
1 UDAO(UDAO) ke AMD
֏38.6224
1 UDAO(UDAO) ke MAD
.د.م0.9393
1 UDAO(UDAO) ke MXN
$1.87557
1 UDAO(UDAO) ke SAR
ريال0.37875
1 UDAO(UDAO) ke ETB
Br15.54289
1 UDAO(UDAO) ke KES
KSh13.04516
1 UDAO(UDAO) ke JOD
د.أ0.071609
1 UDAO(UDAO) ke PLN
0.37067
1 UDAO(UDAO) ke RON
лв0.4444
1 UDAO(UDAO) ke SEK
kr0.96556
1 UDAO(UDAO) ke BGN
лв0.17069
1 UDAO(UDAO) ke HUF
Ft33.76733
1 UDAO(UDAO) ke CZK
2.12807
1 UDAO(UDAO) ke KWD
د.ك0.030906
1 UDAO(UDAO) ke ILS
0.33027
1 UDAO(UDAO) ke BOB
Bs0.6969
1 UDAO(UDAO) ke AZN
0.1717
1 UDAO(UDAO) ke TJS
SM0.93122
1 UDAO(UDAO) ke GEL
0.27371
1 UDAO(UDAO) ke AOA
Kz92.57559
1 UDAO(UDAO) ke BHD
.د.ب0.037976
1 UDAO(UDAO) ke BMD
$0.101
1 UDAO(UDAO) ke DKK
kr0.65246
1 UDAO(UDAO) ke HNL
L2.66034
1 UDAO(UDAO) ke MUR
4.646
1 UDAO(UDAO) ke NAD
$1.75437
1 UDAO(UDAO) ke NOK
kr1.02919
1 UDAO(UDAO) ke NZD
$0.17877
1 UDAO(UDAO) ke PAB
B/.0.101
1 UDAO(UDAO) ke PGK
K0.4242
1 UDAO(UDAO) ke QAR
ر.ق0.36764
1 UDAO(UDAO) ke RSD
дин.10.25049
1 UDAO(UDAO) ke UZS
soʻm1,216.86719
1 UDAO(UDAO) ke ALL
L8.46885
1 UDAO(UDAO) ke ANG
ƒ0.18079
1 UDAO(UDAO) ke AWG
ƒ0.1818
1 UDAO(UDAO) ke BBD
$0.202
1 UDAO(UDAO) ke BAM
KM0.17069
1 UDAO(UDAO) ke BIF
Fr297.849
1 UDAO(UDAO) ke BND
$0.1313
1 UDAO(UDAO) ke BSD
$0.101
1 UDAO(UDAO) ke JMD
$16.19535
1 UDAO(UDAO) ke KHR
405.62206
1 UDAO(UDAO) ke KMF
Fr42.42
1 UDAO(UDAO) ke LAK
2,195.65213
1 UDAO(UDAO) ke LKR
රු30.79187
1 UDAO(UDAO) ke MDL
L1.717
1 UDAO(UDAO) ke MGA
Ar454.9545
1 UDAO(UDAO) ke MOP
P0.808
1 UDAO(UDAO) ke MVR
1.5554
1 UDAO(UDAO) ke MWK
MK175.34711
1 UDAO(UDAO) ke MZN
MT6.45895
1 UDAO(UDAO) ke NPR
रु14.3117
1 UDAO(UDAO) ke PYG
716.292
1 UDAO(UDAO) ke RWF
Fr146.551
1 UDAO(UDAO) ke SBD
$0.83123
1 UDAO(UDAO) ke SCR
1.52005
1 UDAO(UDAO) ke SRD
$3.8885
1 UDAO(UDAO) ke SVC
$0.88274
1 UDAO(UDAO) ke SZL
L1.75336
1 UDAO(UDAO) ke TMT
m0.3535
1 UDAO(UDAO) ke TND
د.ت0.298859
1 UDAO(UDAO) ke TTD
$0.68377
1 UDAO(UDAO) ke UGX
Sh353.096
1 UDAO(UDAO) ke XAF
Fr57.267
1 UDAO(UDAO) ke XCD
$0.2727
1 UDAO(UDAO) ke XOF
Fr57.267
1 UDAO(UDAO) ke XPF
Fr10.403
1 UDAO(UDAO) ke BWP
P1.35845
1 UDAO(UDAO) ke BZD
$0.20301
1 UDAO(UDAO) ke CVE
$9.67984
1 UDAO(UDAO) ke DJF
Fr17.877
1 UDAO(UDAO) ke DOP
$6.49531
1 UDAO(UDAO) ke DZD
د.ج13.18656
1 UDAO(UDAO) ke FJD
$0.23028
1 UDAO(UDAO) ke GNF
Fr878.195
1 UDAO(UDAO) ke GTQ
Q0.77366
1 UDAO(UDAO) ke GYD
$21.12516
1 UDAO(UDAO) ke ISK
kr12.726

Sumber Daya UDAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UDAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi UDAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UDAO

Berapa nilai UDAO (UDAO) hari ini?
Harga live UDAO dalam USD adalah 0.101 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UDAO ke USD saat ini?
Harga UDAO ke USD saat ini adalah $ 0.101. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UDAO?
Kapitalisasi pasar UDAO adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UDAO?
Suplai beredar UDAO adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UDAO?
UDAO mencapai harga ATH sebesar 5.499689964631387 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UDAO?
UDAO mencapai harga ATL 0.09039231915880885 USD.
Berapa volume perdagangan UDAO?
Volume perdagangan 24 jam live UDAO adalah $ 88.13K USD.
Akankah harga UDAO naik lebih tinggi tahun ini?
UDAO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UDAO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

