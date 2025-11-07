BursaDEX+
Harga live American Coin hari ini adalah 0.0000002979 USD. Lacak informasi harga aktual USA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live American Coin hari ini adalah 0.0000002979 USD. Lacak informasi harga aktual USA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga American Coin(USA)

Harga Live 1 USA ke USD:

$0.0000002979
-3.71%1D
USD
Grafik Harga Live American Coin (USA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:14:42 (UTC+8)

Informasi Harga American Coin (USA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000002889
Low 24 Jam
$ 0.0000003497
High 24 Jam

$ 0.0000002889
$ 0.0000003497
$ 0.000026769175373344
$ 0.000000221529654332
+0.10%

-3.71%

-29.51%

-29.51%

Harga aktual American Coin (USA) adalah $ 0.0000002979. Selama 24 jam terakhir, USA diperdagangkan antara low $ 0.0000002889 dan high $ 0.0000003497, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSA adalah $ 0.000026769175373344, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000221529654332.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USA telah berubah sebesar +0.10% selama 1 jam terakhir, -3.71% selama 24 jam, dan -29.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar American Coin (USA)

No.1486

$ 3.44M
$ 63.40K
$ 3.46M
11.56T
11,627,052,161,940.7
11,627,052,161,940.7
99.44%

SOL

Kapitalisasi Pasar American Coin saat ini adalah $ 3.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.40K. Suplai beredar USA adalah 11.56T, dan total suplainya sebesar 11627052161940.7. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.46M.

Riwayat Harga American Coin (USA) USD

Pantau perubahan harga American Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000011478-3.71%
30 Days$ -0.0000002651-47.09%
60 Hari$ -0.0000004282-58.98%
90 Hari$ -0.0000006027-66.93%
Perubahan Harga American Coin Hari Ini

Hari ini, USA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000011478 (-3.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga American Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000002651 (-47.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga American Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USA terlihat mengalami perubahan $ -0.0000004282 (-58.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga American Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000006027 (-66.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari American Coin (USA)?

Lihat halaman Riwayat Harga American Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan American Coin (USA)

The meme coin created in honor of the USA.

American Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi American Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa USA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang American Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli American Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga American Coin (USD)

Berapa nilai American Coin (USA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda American Coin (USA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk American Coin.

Cek prediksi harga American Coin sekarang!

Tokenomi American Coin (USA)

Memahami tokenomi American Coin (USA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USA sekarang!

Cara membeli American Coin (USA)

Ingin mengetahui cara membeli American Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli American Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

USA ke Mata Uang Lokal

1 American Coin(USA) ke VND
0.0078392385
1 American Coin(USA) ke AUD
A$0.000000458766
1 American Coin(USA) ke GBP
0.000000226404
1 American Coin(USA) ke EUR
0.000000256194
1 American Coin(USA) ke USD
$0.0000002979
1 American Coin(USA) ke MYR
RM0.000001245222
1 American Coin(USA) ke TRY
0.000012568401
1 American Coin(USA) ke JPY
¥0.0000455787
1 American Coin(USA) ke ARS
ARS$0.000432363123
1 American Coin(USA) ke RUB
0.000024204375
1 American Coin(USA) ke INR
0.000026414793
1 American Coin(USA) ke IDR
Rp0.004964998014
1 American Coin(USA) ke PHP
0.000017558226
1 American Coin(USA) ke EGP
￡E.0.000014087691
1 American Coin(USA) ke BRL
R$0.000001590786
1 American Coin(USA) ke CAD
C$0.000000420039
1 American Coin(USA) ke BDT
0.000036346779
1 American Coin(USA) ke NGN
0.000428630436
1 American Coin(USA) ke COP
$0.001141377039
1 American Coin(USA) ke ZAR
R.0.000005174523
1 American Coin(USA) ke UAH
0.000012529674
1 American Coin(USA) ke TZS
T.Sh.0.0007319403
1 American Coin(USA) ke VES
Bs0.0000676233
1 American Coin(USA) ke CLP
$0.0002809197
1 American Coin(USA) ke PKR
Rs0.000084198456
1 American Coin(USA) ke KZT
0.000156704337
1 American Coin(USA) ke THB
฿0.000009646002
1 American Coin(USA) ke TWD
NT$0.000009228942
1 American Coin(USA) ke AED
د.إ0.000001093293
1 American Coin(USA) ke CHF
Fr0.00000023832
1 American Coin(USA) ke HKD
HK$0.000002314683
1 American Coin(USA) ke AMD
֏0.00011391696
1 American Coin(USA) ke MAD
.د.م0.00000277047
1 American Coin(USA) ke MXN
$0.000005532003
1 American Coin(USA) ke SAR
ريال0.000001117125
1 American Coin(USA) ke ETB
Br0.000045843831
1 American Coin(USA) ke KES
KSh0.000038470806
1 American Coin(USA) ke JOD
د.أ0.0000002112111
1 American Coin(USA) ke PLN
0.000001096272
1 American Coin(USA) ke RON
лв0.00000131076
1 American Coin(USA) ke SEK
kr0.000002850903
1 American Coin(USA) ke BGN
лв0.000000503451
1 American Coin(USA) ke HUF
Ft0.000099730962
1 American Coin(USA) ke CZK
0.000006282711
1 American Coin(USA) ke KWD
د.ك0.0000000911574
1 American Coin(USA) ke ILS
0.000000974133
1 American Coin(USA) ke BOB
Bs0.00000205551
1 American Coin(USA) ke AZN
0.00000050643
1 American Coin(USA) ke TJS
SM0.000002746638
1 American Coin(USA) ke GEL
0.000000807309
1 American Coin(USA) ke AOA
Kz0.000273052161
1 American Coin(USA) ke BHD
.د.ب0.0000001123083
1 American Coin(USA) ke BMD
$0.0000002979
1 American Coin(USA) ke DKK
kr0.000001927413
1 American Coin(USA) ke HNL
L0.000007846686
1 American Coin(USA) ke MUR
0.000013685526
1 American Coin(USA) ke NAD
$0.000005174523
1 American Coin(USA) ke NOK
kr0.000003035601
1 American Coin(USA) ke NZD
$0.000000527283
1 American Coin(USA) ke PAB
B/.0.0000002979
1 American Coin(USA) ke PGK
K0.00000125118
1 American Coin(USA) ke QAR
ر.ق0.000001084356
1 American Coin(USA) ke RSD
дин.0.000030260682
1 American Coin(USA) ke UZS
soʻm0.003589155801
1 American Coin(USA) ke ALL
L0.000024978915
1 American Coin(USA) ke ANG
ƒ0.000000533241
1 American Coin(USA) ke AWG
ƒ0.00000053622
1 American Coin(USA) ke BBD
$0.0000005958
1 American Coin(USA) ke BAM
KM0.000000503451
1 American Coin(USA) ke BIF
Fr0.0008785071
1 American Coin(USA) ke BND
$0.00000038727
1 American Coin(USA) ke BSD
$0.0000002979
1 American Coin(USA) ke JMD
$0.000047768265
1 American Coin(USA) ke KHR
0.001196384274
1 American Coin(USA) ke KMF
Fr0.000125118
1 American Coin(USA) ke LAK
0.006476086827
1 American Coin(USA) ke LKR
රු0.000090820773
1 American Coin(USA) ke MDL
L0.0000050643
1 American Coin(USA) ke MGA
Ar0.00134189055
1 American Coin(USA) ke MOP
P0.0000023832
1 American Coin(USA) ke MVR
0.00000458766
1 American Coin(USA) ke MWK
MK0.000517187169
1 American Coin(USA) ke MZN
MT0.000019050705
1 American Coin(USA) ke NPR
रु0.00004221243
1 American Coin(USA) ke PYG
0.0021127068
1 American Coin(USA) ke RWF
Fr0.0004322529
1 American Coin(USA) ke SBD
$0.000002451717
1 American Coin(USA) ke SCR
0.0000041706
1 American Coin(USA) ke SRD
$0.00001146915
1 American Coin(USA) ke SVC
$0.000002603646
1 American Coin(USA) ke SZL
L0.000005171544
1 American Coin(USA) ke TMT
m0.00000104265
1 American Coin(USA) ke TND
د.ت0.0000008814861
1 American Coin(USA) ke TTD
$0.000002016783
1 American Coin(USA) ke UGX
Sh0.0010414584
1 American Coin(USA) ke XAF
Fr0.0001692072
1 American Coin(USA) ke XCD
$0.00000080433
1 American Coin(USA) ke XOF
Fr0.0001692072
1 American Coin(USA) ke XPF
Fr0.0000306837
1 American Coin(USA) ke BWP
P0.000004006755
1 American Coin(USA) ke BZD
$0.000000598779
1 American Coin(USA) ke CVE
$0.000028550736
1 American Coin(USA) ke DJF
Fr0.0000527283
1 American Coin(USA) ke DOP
$0.000019157949
1 American Coin(USA) ke DZD
د.ج0.000038864034
1 American Coin(USA) ke FJD
$0.000000679212
1 American Coin(USA) ke GNF
Fr0.0025902405
1 American Coin(USA) ke GTQ
Q0.000002281914
1 American Coin(USA) ke GYD
$0.000062308764
1 American Coin(USA) ke ISK
kr0.0000375354

Sumber Daya American Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai American Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi American Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang American Coin

Berapa nilai American Coin (USA) hari ini?
Harga live USA dalam USD adalah 0.0000002979 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USA ke USD saat ini?
Harga USA ke USD saat ini adalah $ 0.0000002979. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar American Coin?
Kapitalisasi pasar USA adalah $ 3.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USA?
Suplai beredar USA adalah 11.56T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USA?
USA mencapai harga ATH sebesar 0.000026769175373344 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USA?
USA mencapai harga ATL 0.000000221529654332 USD.
Berapa volume perdagangan USA?
Volume perdagangan 24 jam live USA adalah $ 63.40K USD.
Akankah harga USA naik lebih tinggi tahun ini?
USA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:14:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting American Coin (USA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

