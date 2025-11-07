BursaDEX+
Harga live USD Mapped Token hari ini adalah 0.9877 USD. Lacak informasi harga aktual USDM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 USDM ke USD:

$0.9877
$0.9877
+0.72%1D
USD
Grafik Harga Live USD Mapped Token (USDM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:13 (UTC+8)

Informasi Harga USD Mapped Token (USDM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9796
$ 0.9796
Low 24 Jam
$ 0.9879
$ 0.9879
High 24 Jam

$ 0.9796
$ 0.9796

$ 0.9879
$ 0.9879

$ 1.0473995736000812
$ 1.0473995736000812

$ 0.5961661527854328
$ 0.5961661527854328

+0.15%

+0.72%

-0.65%

-0.65%

Harga aktual USD Mapped Token (USDM) adalah $ 0.9877. Selama 24 jam terakhir, USDM diperdagangkan antara low $ 0.9796 dan high $ 0.9879, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDM adalah $ 1.0473995736000812, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5961661527854328.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDM telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, +0.72% selama 24 jam, dan -0.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar USD Mapped Token (USDM)

No.4476

$ 0.00
$ 0.00

$ 104.00K
$ 104.00K

$ 150.24M
$ 150.24M

0.00
0.00

--
--

152,107,153
152,107,153

ETH

Kapitalisasi Pasar USD Mapped Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.00K. Suplai beredar USDM adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 152107153. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 150.24M.

Riwayat Harga USD Mapped Token (USDM) USD

Pantau perubahan harga USD Mapped Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.007061+0.72%
30 Days$ -0.0046-0.47%
60 Hari$ -0.0076-0.77%
90 Hari$ -0.0101-1.02%
Perubahan Harga USD Mapped Token Hari Ini

Hari ini, USDM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.007061 (+0.72%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga USD Mapped Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0046 (-0.47%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga USD Mapped Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USDM terlihat mengalami perubahan $ -0.0076 (-0.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga USD Mapped Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0101 (-1.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari USD Mapped Token (USDM)?

Lihat halaman Riwayat Harga USD Mapped Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan USD Mapped Token (USDM)

In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.

USD Mapped Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi USD Mapped Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa USDM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang USD Mapped Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli USD Mapped Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga USD Mapped Token (USD)

Berapa nilai USD Mapped Token (USDM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda USD Mapped Token (USDM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk USD Mapped Token.

Cek prediksi harga USD Mapped Token sekarang!

Tokenomi USD Mapped Token (USDM)

Memahami tokenomi USD Mapped Token (USDM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDM sekarang!

Cara membeli USD Mapped Token (USDM)

Ingin mengetahui cara membeli USD Mapped Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli USD Mapped Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

USDM ke Mata Uang Lokal

1 USD Mapped Token(USDM) ke VND
25,991.3255
1 USD Mapped Token(USDM) ke AUD
A$1.521058
1 USD Mapped Token(USDM) ke GBP
0.750652
1 USD Mapped Token(USDM) ke EUR
0.849422
1 USD Mapped Token(USDM) ke USD
$0.9877
1 USD Mapped Token(USDM) ke MYR
RM4.128586
1 USD Mapped Token(USDM) ke TRY
41.671063
1 USD Mapped Token(USDM) ke JPY
¥150.1304
1 USD Mapped Token(USDM) ke ARS
ARS$1,433.518149
1 USD Mapped Token(USDM) ke RUB
80.230871
1 USD Mapped Token(USDM) ke INR
87.579359
1 USD Mapped Token(USDM) ke IDR
Rp16,461.660082
1 USD Mapped Token(USDM) ke PHP
58.294054
1 USD Mapped Token(USDM) ke EGP
￡E.46.708333
1 USD Mapped Token(USDM) ke BRL
R$5.274318
1 USD Mapped Token(USDM) ke CAD
C$1.392657
1 USD Mapped Token(USDM) ke BDT
120.509277
1 USD Mapped Token(USDM) ke NGN
1,421.142268
1 USD Mapped Token(USDM) ke COP
$3,784.283657
1 USD Mapped Token(USDM) ke ZAR
R.17.156349
1 USD Mapped Token(USDM) ke UAH
41.542662
1 USD Mapped Token(USDM) ke TZS
T.Sh.2,426.7789
1 USD Mapped Token(USDM) ke VES
Bs224.2079
1 USD Mapped Token(USDM) ke CLP
$931.4011
1 USD Mapped Token(USDM) ke PKR
Rs279.163528
1 USD Mapped Token(USDM) ke KZT
519.559831
1 USD Mapped Token(USDM) ke THB
฿32.00148
1 USD Mapped Token(USDM) ke TWD
NT$30.608823
1 USD Mapped Token(USDM) ke AED
د.إ3.624859
1 USD Mapped Token(USDM) ke CHF
Fr0.79016
1 USD Mapped Token(USDM) ke HKD
HK$7.674429
1 USD Mapped Token(USDM) ke AMD
֏377.69648
1 USD Mapped Token(USDM) ke MAD
.د.م9.18561
1 USD Mapped Token(USDM) ke MXN
$18.341589
1 USD Mapped Token(USDM) ke SAR
ريال3.703875
1 USD Mapped Token(USDM) ke ETB
Br151.997153
1 USD Mapped Token(USDM) ke KES
KSh127.571332
1 USD Mapped Token(USDM) ke JOD
د.أ0.7002793
1 USD Mapped Token(USDM) ke PLN
3.624859
1 USD Mapped Token(USDM) ke RON
лв4.34588
1 USD Mapped Token(USDM) ke SEK
kr9.442412
1 USD Mapped Token(USDM) ke BGN
лв1.669213
1 USD Mapped Token(USDM) ke HUF
Ft330.217741
1 USD Mapped Token(USDM) ke CZK
20.810839
1 USD Mapped Token(USDM) ke KWD
د.ك0.3022362
1 USD Mapped Token(USDM) ke ILS
3.229779
1 USD Mapped Token(USDM) ke BOB
Bs6.81513
1 USD Mapped Token(USDM) ke AZN
1.67909
1 USD Mapped Token(USDM) ke TJS
SM9.106594
1 USD Mapped Token(USDM) ke GEL
2.676667
1 USD Mapped Token(USDM) ke AOA
Kz905.315943
1 USD Mapped Token(USDM) ke BHD
.د.ب0.3713752
1 USD Mapped Token(USDM) ke BMD
$0.9877
1 USD Mapped Token(USDM) ke DKK
kr6.380542
1 USD Mapped Token(USDM) ke HNL
L26.016018
1 USD Mapped Token(USDM) ke MUR
45.4342
1 USD Mapped Token(USDM) ke NAD
$17.156349
1 USD Mapped Token(USDM) ke NOK
kr10.064663
1 USD Mapped Token(USDM) ke NZD
$1.748229
1 USD Mapped Token(USDM) ke PAB
B/.0.9877
1 USD Mapped Token(USDM) ke PGK
K4.14834
1 USD Mapped Token(USDM) ke QAR
ر.ق3.595228
1 USD Mapped Token(USDM) ke RSD
дин.100.241673
1 USD Mapped Token(USDM) ke UZS
soʻm11,899.997263
1 USD Mapped Token(USDM) ke ALL
L82.818645
1 USD Mapped Token(USDM) ke ANG
ƒ1.767983
1 USD Mapped Token(USDM) ke AWG
ƒ1.77786
1 USD Mapped Token(USDM) ke BBD
$1.9754
1 USD Mapped Token(USDM) ke BAM
KM1.669213
1 USD Mapped Token(USDM) ke BIF
Fr2,912.7273
1 USD Mapped Token(USDM) ke BND
$1.28401
1 USD Mapped Token(USDM) ke BSD
$0.9877
1 USD Mapped Token(USDM) ke JMD
$158.377695
1 USD Mapped Token(USDM) ke KHR
3,966.662462
1 USD Mapped Token(USDM) ke KMF
Fr414.834
1 USD Mapped Token(USDM) ke LAK
21,471.738701
1 USD Mapped Token(USDM) ke LKR
රු301.120099
1 USD Mapped Token(USDM) ke MDL
L16.7909
1 USD Mapped Token(USDM) ke MGA
Ar4,449.09465
1 USD Mapped Token(USDM) ke MOP
P7.9016
1 USD Mapped Token(USDM) ke MVR
15.21058
1 USD Mapped Token(USDM) ke MWK
MK1,714.755847
1 USD Mapped Token(USDM) ke MZN
MT63.163415
1 USD Mapped Token(USDM) ke NPR
रु139.95709
1 USD Mapped Token(USDM) ke PYG
7,004.7684
1 USD Mapped Token(USDM) ke RWF
Fr1,433.1527
1 USD Mapped Token(USDM) ke SBD
$8.128771
1 USD Mapped Token(USDM) ke SCR
14.864885
1 USD Mapped Token(USDM) ke SRD
$38.02645
1 USD Mapped Token(USDM) ke SVC
$8.632498
1 USD Mapped Token(USDM) ke SZL
L17.146472
1 USD Mapped Token(USDM) ke TMT
m3.45695
1 USD Mapped Token(USDM) ke TND
د.ت2.9226043
1 USD Mapped Token(USDM) ke TTD
$6.686729
1 USD Mapped Token(USDM) ke UGX
Sh3,452.9992
1 USD Mapped Token(USDM) ke XAF
Fr560.0259
1 USD Mapped Token(USDM) ke XCD
$2.66679
1 USD Mapped Token(USDM) ke XOF
Fr560.0259
1 USD Mapped Token(USDM) ke XPF
Fr101.7331
1 USD Mapped Token(USDM) ke BWP
P13.284565
1 USD Mapped Token(USDM) ke BZD
$1.985277
1 USD Mapped Token(USDM) ke CVE
$94.661168
1 USD Mapped Token(USDM) ke DJF
Fr174.8229
1 USD Mapped Token(USDM) ke DOP
$63.518987
1 USD Mapped Token(USDM) ke DZD
د.ج128.954112
1 USD Mapped Token(USDM) ke FJD
$2.251956
1 USD Mapped Token(USDM) ke GNF
Fr8,588.0515
1 USD Mapped Token(USDM) ke GTQ
Q7.565782
1 USD Mapped Token(USDM) ke GYD
$206.587332
1 USD Mapped Token(USDM) ke ISK
kr124.4502

Sumber Daya USD Mapped Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai USD Mapped Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi USD Mapped Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang USD Mapped Token

Berapa nilai USD Mapped Token (USDM) hari ini?
Harga live USDM dalam USD adalah 0.9877 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDM ke USD saat ini?
Harga USDM ke USD saat ini adalah $ 0.9877. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar USD Mapped Token?
Kapitalisasi pasar USDM adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDM?
Suplai beredar USDM adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDM?
USDM mencapai harga ATH sebesar 1.0473995736000812 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDM?
USDM mencapai harga ATL 0.5961661527854328 USD.
Berapa volume perdagangan USDM?
Volume perdagangan 24 jam live USDM adalah $ 104.00K USD.
Akankah harga USDM naik lebih tinggi tahun ini?
USDM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator USDM ke USD

Jumlah

USDM
USDM
USD
USD

1 USDM = 0.9877 USD

Perdagangkan USDM

USDM/USDT
$0.9877
$0.9877
+0.75%

$101,585.20

$3,327.56

$156.10

$1.0674

$1.0003

$101,585.20

$3,327.56

$156.10

$2.2162

$1.0233

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.0810

$0.015576

$4.131

$0.008658

$0.0000002492

$0.0810

