Harga live TerraClassicUSD hari ini adalah 0.00656 USD. Lacak informasi harga aktual USTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live TerraClassicUSD (USTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:54:33 (UTC+8)

Informasi Harga TerraClassicUSD (USTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006496
$ 0.006496$ 0.006496
Low 24 Jam
$ 0.006934
$ 0.006934$ 0.006934
High 24 Jam

$ 0.006496
$ 0.006496$ 0.006496

$ 0.006934
$ 0.006934$ 0.006934

$ 1.04679
$ 1.04679$ 1.04679

$ 0.004101727929953005
$ 0.004101727929953005$ 0.004101727929953005

-2.44%

-0.71%

-11.09%

-11.09%

Harga aktual TerraClassicUSD (USTC) adalah $ 0.00656. Selama 24 jam terakhir, USTC diperdagangkan antara low $ 0.006496 dan high $ 0.006934, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSTC adalah $ 1.04679, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004101727929953005.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USTC telah berubah sebesar -2.44% selama 1 jam terakhir, -0.71% selama 24 jam, dan -11.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TerraClassicUSD (USTC)

No.573

$ 36.65M
$ 36.65M$ 36.65M

$ 685.42K
$ 685.42K$ 685.42K

$ 39.94M
$ 39.94M$ 39.94M

5.59B
5.59B 5.59B

--
----

6,089,011,485.083452
6,089,011,485.083452 6,089,011,485.083452

ETH

Kapitalisasi Pasar TerraClassicUSD saat ini adalah $ 36.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 685.42K. Suplai beredar USTC adalah 5.59B, dan total suplainya sebesar 6089011485.083452. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.94M.

Riwayat Harga TerraClassicUSD (USTC) USD

Pantau perubahan harga TerraClassicUSD untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004693-0.71%
30 Days$ -0.00418-38.92%
60 Hari$ -0.00675-50.72%
90 Hari$ -0.00728-52.61%
Perubahan Harga TerraClassicUSD Hari Ini

Hari ini, USTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00004693 (-0.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TerraClassicUSD 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00418 (-38.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TerraClassicUSD 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USTC terlihat mengalami perubahan $ -0.00675 (-50.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TerraClassicUSD 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00728 (-52.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TerraClassicUSD (USTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga TerraClassicUSD sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TerraClassicUSD (USTC)

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TerraClassicUSD Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa USTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TerraClassicUSD di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TerraClassicUSD dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TerraClassicUSD (USD)

Berapa nilai TerraClassicUSD (USTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TerraClassicUSD (USTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TerraClassicUSD.

Cek prediksi harga TerraClassicUSD sekarang!

Tokenomi TerraClassicUSD (USTC)

Memahami tokenomi TerraClassicUSD (USTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USTC sekarang!

Cara membeli TerraClassicUSD (USTC)

Ingin mengetahui cara membeli TerraClassicUSD? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TerraClassicUSD di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

USTC ke Mata Uang Lokal

1 TerraClassicUSD(USTC) ke VND
172.6264
1 TerraClassicUSD(USTC) ke AUD
A$0.0101024
1 TerraClassicUSD(USTC) ke GBP
0.0049856
1 TerraClassicUSD(USTC) ke EUR
0.0056416
1 TerraClassicUSD(USTC) ke USD
$0.00656
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MYR
RM0.0274208
1 TerraClassicUSD(USTC) ke TRY
0.2764384
1 TerraClassicUSD(USTC) ke JPY
¥1.00368
1 TerraClassicUSD(USTC) ke ARS
ARS$9.5209872
1 TerraClassicUSD(USTC) ke RUB
0.533
1 TerraClassicUSD(USTC) ke INR
0.5816752
1 TerraClassicUSD(USTC) ke IDR
Rp109.3332896
1 TerraClassicUSD(USTC) ke PHP
0.3871712
1 TerraClassicUSD(USTC) ke EGP
￡E.0.3102224
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BRL
R$0.035096
1 TerraClassicUSD(USTC) ke CAD
C$0.0092496
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BDT
0.8003856
1 TerraClassicUSD(USTC) ke NGN
9.4387904
1 TerraClassicUSD(USTC) ke COP
$25.1340496
1 TerraClassicUSD(USTC) ke ZAR
R.0.1140128
1 TerraClassicUSD(USTC) ke UAH
0.2759136
1 TerraClassicUSD(USTC) ke TZS
T.Sh.16.11792
1 TerraClassicUSD(USTC) ke VES
Bs1.48912
1 TerraClassicUSD(USTC) ke CLP
$6.18608
1 TerraClassicUSD(USTC) ke PKR
Rs1.8541184
1 TerraClassicUSD(USTC) ke KZT
3.4507568
1 TerraClassicUSD(USTC) ke THB
฿0.212544
1 TerraClassicUSD(USTC) ke TWD
NT$0.2032944
1 TerraClassicUSD(USTC) ke AED
د.إ0.0240752
1 TerraClassicUSD(USTC) ke CHF
Fr0.005248
1 TerraClassicUSD(USTC) ke HKD
HK$0.0509712
1 TerraClassicUSD(USTC) ke AMD
֏2.508544
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MAD
.د.م0.061008
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MXN
$0.1218848
1 TerraClassicUSD(USTC) ke SAR
ريال0.0246
1 TerraClassicUSD(USTC) ke ETB
Br1.0095184
1 TerraClassicUSD(USTC) ke KES
KSh0.8472896
1 TerraClassicUSD(USTC) ke JOD
د.أ0.00465104
1 TerraClassicUSD(USTC) ke PLN
0.0241408
1 TerraClassicUSD(USTC) ke RON
лв0.028864
1 TerraClassicUSD(USTC) ke SEK
kr0.0627792
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BGN
лв0.0110864
1 TerraClassicUSD(USTC) ke HUF
Ft2.1924832
1 TerraClassicUSD(USTC) ke CZK
0.1382192
1 TerraClassicUSD(USTC) ke KWD
د.ك0.00200736
1 TerraClassicUSD(USTC) ke ILS
0.0214512
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BOB
Bs0.045264
1 TerraClassicUSD(USTC) ke AZN
0.011152
1 TerraClassicUSD(USTC) ke TJS
SM0.0604832
1 TerraClassicUSD(USTC) ke GEL
0.0177776
1 TerraClassicUSD(USTC) ke AOA
Kz6.0128304
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BHD
.د.ب0.00246656
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BMD
$0.00656
1 TerraClassicUSD(USTC) ke DKK
kr0.0423776
1 TerraClassicUSD(USTC) ke HNL
L0.1727904
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MUR
0.30176
1 TerraClassicUSD(USTC) ke NAD
$0.1139472
1 TerraClassicUSD(USTC) ke NOK
kr0.066912
1 TerraClassicUSD(USTC) ke NZD
$0.0116112
1 TerraClassicUSD(USTC) ke PAB
B/.0.00656
1 TerraClassicUSD(USTC) ke PGK
K0.027552
1 TerraClassicUSD(USTC) ke QAR
ر.ق0.0238784
1 TerraClassicUSD(USTC) ke RSD
дин.0.66584
1 TerraClassicUSD(USTC) ke UZS
soʻm79.0361264
1 TerraClassicUSD(USTC) ke ALL
L0.550056
1 TerraClassicUSD(USTC) ke ANG
ƒ0.0117424
1 TerraClassicUSD(USTC) ke AWG
ƒ0.011808
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BBD
$0.01312
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BAM
KM0.0110864
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BIF
Fr19.34544
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BND
$0.008528
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BSD
$0.00656
1 TerraClassicUSD(USTC) ke JMD
$1.051896
1 TerraClassicUSD(USTC) ke KHR
26.3453536
1 TerraClassicUSD(USTC) ke KMF
Fr2.7552
1 TerraClassicUSD(USTC) ke LAK
142.6086928
1 TerraClassicUSD(USTC) ke LKR
රු1.9999472
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MDL
L0.1122416
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MGA
Ar29.54952
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MOP
P0.05248
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MVR
0.101024
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MWK
MK11.3888816
1 TerraClassicUSD(USTC) ke MZN
MT0.419512
1 TerraClassicUSD(USTC) ke NPR
रु0.929552
1 TerraClassicUSD(USTC) ke PYG
46.52352
1 TerraClassicUSD(USTC) ke RWF
Fr9.51856
1 TerraClassicUSD(USTC) ke SBD
$0.0539888
1 TerraClassicUSD(USTC) ke SCR
0.098728
1 TerraClassicUSD(USTC) ke SRD
$0.25256
1 TerraClassicUSD(USTC) ke SVC
$0.0573344
1 TerraClassicUSD(USTC) ke SZL
L0.1138816
1 TerraClassicUSD(USTC) ke TMT
m0.02296
1 TerraClassicUSD(USTC) ke TND
د.ت0.01941104
1 TerraClassicUSD(USTC) ke TTD
$0.0444112
1 TerraClassicUSD(USTC) ke UGX
Sh22.93376
1 TerraClassicUSD(USTC) ke XAF
Fr3.72608
1 TerraClassicUSD(USTC) ke XCD
$0.017712
1 TerraClassicUSD(USTC) ke XOF
Fr3.72608
1 TerraClassicUSD(USTC) ke XPF
Fr0.67568
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BWP
P0.088232
1 TerraClassicUSD(USTC) ke BZD
$0.0131856
1 TerraClassicUSD(USTC) ke CVE
$0.6287104
1 TerraClassicUSD(USTC) ke DJF
Fr1.16112
1 TerraClassicUSD(USTC) ke DOP
$0.4218736
1 TerraClassicUSD(USTC) ke DZD
د.ج0.8564736
1 TerraClassicUSD(USTC) ke FJD
$0.0149568
1 TerraClassicUSD(USTC) ke GNF
Fr57.0392
1 TerraClassicUSD(USTC) ke GTQ
Q0.0502496
1 TerraClassicUSD(USTC) ke GYD
$1.3720896
1 TerraClassicUSD(USTC) ke ISK
kr0.82656

Sumber Daya TerraClassicUSD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TerraClassicUSD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TerraClassicUSD
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TerraClassicUSD

Berapa nilai TerraClassicUSD (USTC) hari ini?
Harga live USTC dalam USD adalah 0.00656 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USTC ke USD saat ini?
Harga USTC ke USD saat ini adalah $ 0.00656. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TerraClassicUSD?
Kapitalisasi pasar USTC adalah $ 36.65M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USTC?
Suplai beredar USTC adalah 5.59B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USTC?
USTC mencapai harga ATH sebesar 1.04679 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USTC?
USTC mencapai harga ATL 0.004101727929953005 USD.
Berapa volume perdagangan USTC?
Volume perdagangan 24 jam live USTC adalah $ 685.42K USD.
Akankah harga USTC naik lebih tinggi tahun ini?
USTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting TerraClassicUSD (USTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

