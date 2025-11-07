BursaDEX+
Harga live UXLINK hari ini adalah 0.03594 USD. Lacak informasi harga aktual UXLINK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UXLINK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga UXLINK(UXLINK)

Harga Live 1 UXLINK ke USD:

$0.03594
-7.44%1D
USD
Grafik Harga Live UXLINK (UXLINK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:22:33 (UTC+8)

Informasi Harga UXLINK (UXLINK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03566
Low 24 Jam
$ 0.04094
High 24 Jam

$ 0.03566
$ 0.04094
$ 3.746370866618436
$ 0.000004079077369181
-1.40%

-7.43%

-29.26%

-29.26%

Harga aktual UXLINK (UXLINK) adalah $ 0.03594. Selama 24 jam terakhir, UXLINK diperdagangkan antara low $ 0.03566 dan high $ 0.04094, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUXLINK adalah $ 3.746370866618436, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000004079077369181.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UXLINK telah berubah sebesar -1.40% selama 1 jam terakhir, -7.43% selama 24 jam, dan -29.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UXLINK (UXLINK)

No.466

$ 17.24M
$ 59.95K
$ 35.94M
479.71M
1,000,000,000
1,000,000,000
47.97%

ETH

Kapitalisasi Pasar UXLINK saat ini adalah $ 17.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.95K. Suplai beredar UXLINK adalah 479.71M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.94M.

Riwayat Harga UXLINK (UXLINK) USD

Pantau perubahan harga UXLINK untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0028889-7.43%
30 Days$ -0.01406-28.12%
60 Hari$ -0.01406-28.12%
90 Hari$ -0.01406-28.12%
Perubahan Harga UXLINK Hari Ini

Hari ini, UXLINK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0028889 (-7.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UXLINK 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01406 (-28.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UXLINK 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UXLINK terlihat mengalami perubahan $ -0.01406 (-28.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UXLINK 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01406 (-28.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UXLINK (UXLINK)?

Lihat halaman Riwayat Harga UXLINK sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UXLINK (UXLINK)

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

UXLINK tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UXLINK Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UXLINK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UXLINK di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UXLINK dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UXLINK (USD)

Berapa nilai UXLINK (UXLINK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UXLINK (UXLINK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UXLINK.

Cek prediksi harga UXLINK sekarang!

Tokenomi UXLINK (UXLINK)

Memahami tokenomi UXLINK (UXLINK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UXLINK sekarang!

Cara membeli UXLINK (UXLINK)

Ingin mengetahui cara membeli UXLINK? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UXLINK di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UXLINK ke Mata Uang Lokal

1 UXLINK(UXLINK) ke VND
945.7611
1 UXLINK(UXLINK) ke AUD
A$0.0553476
1 UXLINK(UXLINK) ke GBP
0.0273144
1 UXLINK(UXLINK) ke EUR
0.0309084
1 UXLINK(UXLINK) ke USD
$0.03594
1 UXLINK(UXLINK) ke MYR
RM0.1498698
1 UXLINK(UXLINK) ke TRY
1.5163086
1 UXLINK(UXLINK) ke JPY
¥5.49882
1 UXLINK(UXLINK) ke ARS
ARS$52.1622378
1 UXLINK(UXLINK) ke RUB
2.9197656
1 UXLINK(UXLINK) ke INR
3.1857216
1 UXLINK(UXLINK) ke IDR
Rp598.9997604
1 UXLINK(UXLINK) ke PHP
2.1247728
1 UXLINK(UXLINK) ke EGP
￡E.1.6996026
1 UXLINK(UXLINK) ke BRL
R$0.192279
1 UXLINK(UXLINK) ke CAD
C$0.0506754
1 UXLINK(UXLINK) ke BDT
4.3789296
1 UXLINK(UXLINK) ke NGN
51.6378732
1 UXLINK(UXLINK) ke COP
$137.7008754
1 UXLINK(UXLINK) ke ZAR
R.0.6242778
1 UXLINK(UXLINK) ke UAH
1.5098394
1 UXLINK(UXLINK) ke TZS
T.Sh.88.30458
1 UXLINK(UXLINK) ke VES
Bs8.15838
1 UXLINK(UXLINK) ke CLP
$33.89142
1 UXLINK(UXLINK) ke PKR
Rs10.1465808
1 UXLINK(UXLINK) ke KZT
18.8857512
1 UXLINK(UXLINK) ke THB
฿1.1633778
1 UXLINK(UXLINK) ke TWD
NT$1.1127024
1 UXLINK(UXLINK) ke AED
د.إ0.1318998
1 UXLINK(UXLINK) ke CHF
Fr0.028752
1 UXLINK(UXLINK) ke HKD
HK$0.2792538
1 UXLINK(UXLINK) ke AMD
֏13.743456
1 UXLINK(UXLINK) ke MAD
.د.م0.334242
1 UXLINK(UXLINK) ke MXN
$0.6674058
1 UXLINK(UXLINK) ke SAR
ريال0.134775
1 UXLINK(UXLINK) ke ETB
Br5.5308066
1 UXLINK(UXLINK) ke KES
KSh4.6355412
1 UXLINK(UXLINK) ke JOD
د.أ0.02548146
1 UXLINK(UXLINK) ke PLN
0.1322592
1 UXLINK(UXLINK) ke RON
лв0.158136
1 UXLINK(UXLINK) ke SEK
kr0.3439458
1 UXLINK(UXLINK) ke BGN
лв0.0607386
1 UXLINK(UXLINK) ke HUF
Ft12.0280398
1 UXLINK(UXLINK) ke CZK
0.7579746
1 UXLINK(UXLINK) ke KWD
د.ك0.01099764
1 UXLINK(UXLINK) ke ILS
0.1175238
1 UXLINK(UXLINK) ke BOB
Bs0.247986
1 UXLINK(UXLINK) ke AZN
0.061098
1 UXLINK(UXLINK) ke TJS
SM0.3313668
1 UXLINK(UXLINK) ke GEL
0.0973974
1 UXLINK(UXLINK) ke AOA
Kz32.9422446
1 UXLINK(UXLINK) ke BHD
.د.ب0.01351344
1 UXLINK(UXLINK) ke BMD
$0.03594
1 UXLINK(UXLINK) ke DKK
kr0.2321724
1 UXLINK(UXLINK) ke HNL
L0.9466596
1 UXLINK(UXLINK) ke MUR
1.6510836
1 UXLINK(UXLINK) ke NAD
$0.623559
1 UXLINK(UXLINK) ke NOK
kr0.366588
1 UXLINK(UXLINK) ke NZD
$0.0636138
1 UXLINK(UXLINK) ke PAB
B/.0.03594
1 UXLINK(UXLINK) ke PGK
K0.150948
1 UXLINK(UXLINK) ke QAR
ر.ق0.1308216
1 UXLINK(UXLINK) ke RSD
дин.3.6500664
1 UXLINK(UXLINK) ke UZS
soʻm427.8570744
1 UXLINK(UXLINK) ke ALL
L3.009975
1 UXLINK(UXLINK) ke ANG
ƒ0.0643326
1 UXLINK(UXLINK) ke AWG
ƒ0.064692
1 UXLINK(UXLINK) ke BBD
$0.07188
1 UXLINK(UXLINK) ke BAM
KM0.0607386
1 UXLINK(UXLINK) ke BIF
Fr105.69954
1 UXLINK(UXLINK) ke BND
$0.046722
1 UXLINK(UXLINK) ke BSD
$0.03594
1 UXLINK(UXLINK) ke JMD
$5.755791
1 UXLINK(UXLINK) ke KHR
143.76
1 UXLINK(UXLINK) ke KMF
Fr15.0948
1 UXLINK(UXLINK) ke LAK
781.3043322
1 UXLINK(UXLINK) ke LKR
රු10.94373
1 UXLINK(UXLINK) ke MDL
L0.6142146
1 UXLINK(UXLINK) ke MGA
Ar161.89173
1 UXLINK(UXLINK) ke MOP
P0.2871606
1 UXLINK(UXLINK) ke MVR
0.553476
1 UXLINK(UXLINK) ke MWK
MK62.179794
1 UXLINK(UXLINK) ke MZN
MT2.298363
1 UXLINK(UXLINK) ke NPR
रु5.092698
1 UXLINK(UXLINK) ke PYG
254.88648
1 UXLINK(UXLINK) ke RWF
Fr52.14894
1 UXLINK(UXLINK) ke SBD
$0.2957862
1 UXLINK(UXLINK) ke SCR
0.50316
1 UXLINK(UXLINK) ke SRD
$1.38369
1 UXLINK(UXLINK) ke SVC
$0.3137562
1 UXLINK(UXLINK) ke SZL
L0.6228402
1 UXLINK(UXLINK) ke TMT
m0.12579
1 UXLINK(UXLINK) ke TND
د.ت0.10634646
1 UXLINK(UXLINK) ke TTD
$0.2429544
1 UXLINK(UXLINK) ke UGX
Sh125.64624
1 UXLINK(UXLINK) ke XAF
Fr20.41392
1 UXLINK(UXLINK) ke XCD
$0.097038
1 UXLINK(UXLINK) ke XOF
Fr20.41392
1 UXLINK(UXLINK) ke XPF
Fr3.70182
1 UXLINK(UXLINK) ke BWP
P0.4826742
1 UXLINK(UXLINK) ke BZD
$0.07188
1 UXLINK(UXLINK) ke CVE
$3.4444896
1 UXLINK(UXLINK) ke DJF
Fr6.36138
1 UXLINK(UXLINK) ke DOP
$2.3113014
1 UXLINK(UXLINK) ke DZD
د.ج4.6894512
1 UXLINK(UXLINK) ke FJD
$0.0819432
1 UXLINK(UXLINK) ke GNF
Fr312.4983
1 UXLINK(UXLINK) ke GTQ
Q0.2753004
1 UXLINK(UXLINK) ke GYD
$7.5172104
1 UXLINK(UXLINK) ke ISK
kr4.52844

Sumber Daya UXLINK

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UXLINK, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi UXLINK
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UXLINK

Berapa nilai UXLINK (UXLINK) hari ini?
Harga live UXLINK dalam USD adalah 0.03594 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UXLINK ke USD saat ini?
Harga UXLINK ke USD saat ini adalah $ 0.03594. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UXLINK?
Kapitalisasi pasar UXLINK adalah $ 17.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UXLINK?
Suplai beredar UXLINK adalah 479.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UXLINK?
UXLINK mencapai harga ATH sebesar 3.746370866618436 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UXLINK?
UXLINK mencapai harga ATL 0.000004079077369181 USD.
Berapa volume perdagangan UXLINK?
Volume perdagangan 24 jam live UXLINK adalah $ 59.95K USD.
Akankah harga UXLINK naik lebih tinggi tahun ini?
UXLINK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UXLINK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:22:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

