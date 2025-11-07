Apa yang dimaksud dengan VARA (VARA)

Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps.

Tokenomi VARA (VARA)

Memahami tokenomi VARA (VARA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VARA sekarang!

Sumber Daya VARA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VARA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VARA Berapa nilai VARA (VARA) hari ini? Harga live VARA dalam USD adalah 0.001694 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VARA ke USD saat ini? $ 0.001694 . Cobalah Harga VARA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar VARA? Kapitalisasi pasar VARA adalah $ 6.85M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VARA? Suplai beredar VARA adalah 4.05B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VARA? VARA mencapai harga ATH sebesar 0.19529 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VARA? VARA mencapai harga ATL 0.00159979321496171 USD . Berapa volume perdagangan VARA? Volume perdagangan 24 jam live VARA adalah $ 55.50K USD . Akankah harga VARA naik lebih tinggi tahun ini? VARA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VARA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

