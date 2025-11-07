Apa yang dimaksud dengan Vestate (VES)

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vestate Berapa nilai Vestate (VES) hari ini? Harga live VES dalam USD adalah 0.000861 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VES ke USD saat ini? $ 0.000861 . Cobalah Harga VES ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Vestate? Kapitalisasi pasar VES adalah $ 123.73K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VES? Suplai beredar VES adalah 143.70M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VES? VES mencapai harga ATH sebesar 0.04738161160792102 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VES? VES mencapai harga ATL 0.00007999949078854 USD . Berapa volume perdagangan VES? Volume perdagangan 24 jam live VES adalah $ 104.60K USD . Akankah harga VES naik lebih tinggi tahun ini? VES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

