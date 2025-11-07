BursaDEX+
Harga live Viction hari ini adalah 0.1224 USD. Lacak informasi harga aktual VIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VIC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VIC

Info Harga VIC

Penjelasan VIC

Whitepaper VIC

Situs Web Resmi VIC

Tokenomi VIC

Prakiraan Harga VIC

Riwayat VIC

Panduan Membeli VIC

Konverter VIC ke Mata Uang Fiat

Spot VIC

Futures USDT-M VIC

Logo Viction

Harga Viction(VIC)

Harga Live 1 VIC ke USD:

$0.1219
$0.1219$0.1219
+4.81%1D
USD
Grafik Harga Live Viction (VIC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:15:45 (UTC+8)

Informasi Harga Viction (VIC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1155
$ 0.1155$ 0.1155
Low 24 Jam
$ 0.1279
$ 0.1279$ 0.1279
High 24 Jam

$ 0.1155
$ 0.1155$ 0.1155

$ 0.1279
$ 0.1279$ 0.1279

$ 3.9177215
$ 3.9177215$ 3.9177215

$ 0.07647942247316347
$ 0.07647942247316347$ 0.07647942247316347

+0.49%

+4.81%

-6.93%

-6.93%

Harga aktual Viction (VIC) adalah $ 0.1224. Selama 24 jam terakhir, VIC diperdagangkan antara low $ 0.1155 dan high $ 0.1279, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVIC adalah $ 3.9177215, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07647942247316347.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VIC telah berubah sebesar +0.49% selama 1 jam terakhir, +4.81% selama 24 jam, dan -6.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Viction (VIC)

No.936

$ 15.08M
$ 15.08M$ 15.08M

$ 497.42K
$ 497.42K$ 497.42K

$ 25.70M
$ 25.70M$ 25.70M

123.18M
123.18M 123.18M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

58.65%

TOMO

Kapitalisasi Pasar Viction saat ini adalah $ 15.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 497.42K. Suplai beredar VIC adalah 123.18M, dan total suplainya sebesar 210000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.70M.

Riwayat Harga Viction (VIC) USD

Pantau perubahan harga Viction untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005594+4.81%
30 Days$ -0.0885-41.97%
60 Hari$ -0.1073-46.72%
90 Hari$ -0.1623-57.01%
Perubahan Harga Viction Hari Ini

Hari ini, VIC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.005594 (+4.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Viction 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0885 (-41.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Viction 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VIC terlihat mengalami perubahan $ -0.1073 (-46.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Viction 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1623 (-57.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Viction (VIC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Viction sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone.

VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Viction Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VIC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Viction di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Viction dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Viction (USD)

Berapa nilai Viction (VIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Viction (VIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Viction.

Cek prediksi harga Viction sekarang!

Tokenomi Viction (VIC)

Memahami tokenomi Viction (VIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VIC sekarang!

Cara membeli Viction (VIC)

Ingin mengetahui cara membeli Viction? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Viction di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VIC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Viction

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Viction, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Viction
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Viction

Berapa nilai Viction (VIC) hari ini?
Harga live VIC dalam USD adalah 0.1224 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VIC ke USD saat ini?
Harga VIC ke USD saat ini adalah $ 0.1224. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Viction?
Kapitalisasi pasar VIC adalah $ 15.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VIC?
Suplai beredar VIC adalah 123.18M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VIC?
VIC mencapai harga ATH sebesar 3.9177215 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VIC?
VIC mencapai harga ATL 0.07647942247316347 USD.
Berapa volume perdagangan VIC?
Volume perdagangan 24 jam live VIC adalah $ 497.42K USD.
Akankah harga VIC naik lebih tinggi tahun ini?
VIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Viction (VIC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

