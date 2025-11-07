BursaDEX+
Harga live Waves hari ini adalah 0.661 USD. Lacak informasi harga aktual WAVES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WAVES dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WAVES

Info Harga WAVES

Penjelasan WAVES

Whitepaper WAVES

Situs Web Resmi WAVES

Tokenomi WAVES

Prakiraan Harga WAVES

Riwayat WAVES

Panduan Membeli WAVES

Konverter WAVES ke Mata Uang Fiat

Spot WAVES

Futures USDT-M WAVES

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Waves

Harga Waves(WAVES)

Harga Live 1 WAVES ke USD:

$0.661
$0.661$0.661
+2.16%1D
USD
Grafik Harga Live Waves (WAVES)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:17:11 (UTC+8)

Informasi Harga Waves (WAVES) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6386
$ 0.6386$ 0.6386
Low 24 Jam
$ 0.6673
$ 0.6673$ 0.6673
High 24 Jam

$ 0.6386
$ 0.6386$ 0.6386

$ 0.6673
$ 0.6673$ 0.6673

$ 62.35569555868911
$ 62.35569555868911$ 62.35569555868911

$ 0.12268400192260742
$ 0.12268400192260742$ 0.12268400192260742

+0.25%

+2.16%

-12.72%

-12.72%

Harga aktual Waves (WAVES) adalah $ 0.661. Selama 24 jam terakhir, WAVES diperdagangkan antara low $ 0.6386 dan high $ 0.6673, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWAVES adalah $ 62.35569555868911, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12268400192260742.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WAVES telah berubah sebesar +0.25% selama 1 jam terakhir, +2.16% selama 24 jam, dan -12.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Waves (WAVES)

No.341

$ 78.83M
$ 78.83M$ 78.83M

$ 76.04K
$ 76.04K$ 76.04K

$ 78.83M
$ 78.83M$ 78.83M

119.26M
119.26M 119.26M

--
----

119,264,194
119,264,194 119,264,194

WAVES

Kapitalisasi Pasar Waves saat ini adalah $ 78.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 76.04K. Suplai beredar WAVES adalah 119.26M, dan total suplainya sebesar 119264194. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.83M.

Riwayat Harga Waves (WAVES) USD

Pantau perubahan harga Waves untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.013976+2.16%
30 Days$ -0.3031-31.44%
60 Hari$ -0.4483-40.42%
90 Hari$ -0.573-46.44%
Perubahan Harga Waves Hari Ini

Hari ini, WAVES tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.013976 (+2.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Waves 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3031 (-31.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Waves 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WAVES terlihat mengalami perubahan $ -0.4483 (-40.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Waves 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.573 (-46.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Waves (WAVES)?

Lihat halaman Riwayat Harga Waves sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Waves Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WAVES ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Waves di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Waves dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Waves (USD)

Berapa nilai Waves (WAVES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Waves (WAVES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Waves.

Cek prediksi harga Waves sekarang!

Tokenomi Waves (WAVES)

Memahami tokenomi Waves (WAVES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAVES sekarang!

Cara membeli Waves (WAVES)

Ingin mengetahui cara membeli Waves? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Waves di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WAVES ke Mata Uang Lokal

1 Waves(WAVES) ke VND
17,394.215
1 Waves(WAVES) ke AUD
A$1.01794
1 Waves(WAVES) ke GBP
0.50236
1 Waves(WAVES) ke EUR
0.56846
1 Waves(WAVES) ke USD
$0.661
1 Waves(WAVES) ke MYR
RM2.76298
1 Waves(WAVES) ke TRY
27.88759
1 Waves(WAVES) ke JPY
¥101.133
1 Waves(WAVES) ke ARS
ARS$959.35557
1 Waves(WAVES) ke RUB
53.70625
1 Waves(WAVES) ke INR
58.61087
1 Waves(WAVES) ke IDR
Rp11,016.66226
1 Waves(WAVES) ke PHP
38.95934
1 Waves(WAVES) ke EGP
￡E.31.25869
1 Waves(WAVES) ke BRL
R$3.52974
1 Waves(WAVES) ke CAD
C$0.93201
1 Waves(WAVES) ke BDT
80.64861
1 Waves(WAVES) ke NGN
951.07324
1 Waves(WAVES) ke COP
$2,532.56201
1 Waves(WAVES) ke ZAR
R.11.48157
1 Waves(WAVES) ke UAH
27.80166
1 Waves(WAVES) ke TZS
T.Sh.1,624.077
1 Waves(WAVES) ke VES
Bs150.047
1 Waves(WAVES) ke CLP
$623.323
1 Waves(WAVES) ke PKR
Rs186.82504
1 Waves(WAVES) ke KZT
347.70583
1 Waves(WAVES) ke THB
฿21.40318
1 Waves(WAVES) ke TWD
NT$20.47778
1 Waves(WAVES) ke AED
د.إ2.42587
1 Waves(WAVES) ke CHF
Fr0.5288
1 Waves(WAVES) ke HKD
HK$5.13597
1 Waves(WAVES) ke AMD
֏252.7664
1 Waves(WAVES) ke MAD
.د.م6.1473
1 Waves(WAVES) ke MXN
$12.27477
1 Waves(WAVES) ke SAR
ريال2.47875
1 Waves(WAVES) ke ETB
Br101.72129
1 Waves(WAVES) ke KES
KSh85.36154
1 Waves(WAVES) ke JOD
د.أ0.468649
1 Waves(WAVES) ke PLN
2.43248
1 Waves(WAVES) ke RON
лв2.9084
1 Waves(WAVES) ke SEK
kr6.32577
1 Waves(WAVES) ke BGN
лв1.11709
1 Waves(WAVES) ke HUF
Ft221.28958
1 Waves(WAVES) ke CZK
13.94049
1 Waves(WAVES) ke KWD
د.ك0.202266
1 Waves(WAVES) ke ILS
2.16147
1 Waves(WAVES) ke BOB
Bs4.5609
1 Waves(WAVES) ke AZN
1.1237
1 Waves(WAVES) ke TJS
SM6.09442
1 Waves(WAVES) ke GEL
1.79131
1 Waves(WAVES) ke AOA
Kz605.86599
1 Waves(WAVES) ke BHD
.د.ب0.249197
1 Waves(WAVES) ke BMD
$0.661
1 Waves(WAVES) ke DKK
kr4.27667
1 Waves(WAVES) ke HNL
L17.41074
1 Waves(WAVES) ke MUR
30.36634
1 Waves(WAVES) ke NAD
$11.48157
1 Waves(WAVES) ke NOK
kr6.73559
1 Waves(WAVES) ke NZD
$1.16997
1 Waves(WAVES) ke PAB
B/.0.661
1 Waves(WAVES) ke PGK
K2.7762
1 Waves(WAVES) ke QAR
ر.ق2.40604
1 Waves(WAVES) ke RSD
дин.67.14438
1 Waves(WAVES) ke UZS
soʻm7,963.85359
1 Waves(WAVES) ke ALL
L55.42485
1 Waves(WAVES) ke ANG
ƒ1.18319
1 Waves(WAVES) ke AWG
ƒ1.1898
1 Waves(WAVES) ke BBD
$1.322
1 Waves(WAVES) ke BAM
KM1.11709
1 Waves(WAVES) ke BIF
Fr1,949.289
1 Waves(WAVES) ke BND
$0.8593
1 Waves(WAVES) ke BSD
$0.661
1 Waves(WAVES) ke JMD
$105.99135
1 Waves(WAVES) ke KHR
2,654.61566
1 Waves(WAVES) ke KMF
Fr277.62
1 Waves(WAVES) ke LAK
14,369.56493
1 Waves(WAVES) ke LKR
රු201.51907
1 Waves(WAVES) ke MDL
L11.237
1 Waves(WAVES) ke MGA
Ar2,977.4745
1 Waves(WAVES) ke MOP
P5.288
1 Waves(WAVES) ke MVR
10.1794
1 Waves(WAVES) ke MWK
MK1,147.56871
1 Waves(WAVES) ke MZN
MT42.27095
1 Waves(WAVES) ke NPR
रु93.6637
1 Waves(WAVES) ke PYG
4,687.812
1 Waves(WAVES) ke RWF
Fr959.111
1 Waves(WAVES) ke SBD
$5.44003
1 Waves(WAVES) ke SCR
9.254
1 Waves(WAVES) ke SRD
$25.4485
1 Waves(WAVES) ke SVC
$5.77714
1 Waves(WAVES) ke SZL
L11.47496
1 Waves(WAVES) ke TMT
m2.3135
1 Waves(WAVES) ke TND
د.ت1.955899
1 Waves(WAVES) ke TTD
$4.47497
1 Waves(WAVES) ke UGX
Sh2,310.856
1 Waves(WAVES) ke XAF
Fr375.448
1 Waves(WAVES) ke XCD
$1.7847
1 Waves(WAVES) ke XOF
Fr375.448
1 Waves(WAVES) ke XPF
Fr68.083
1 Waves(WAVES) ke BWP
P8.89045
1 Waves(WAVES) ke BZD
$1.32861
1 Waves(WAVES) ke CVE
$63.35024
1 Waves(WAVES) ke DJF
Fr116.997
1 Waves(WAVES) ke DOP
$42.50891
1 Waves(WAVES) ke DZD
د.ج86.23406
1 Waves(WAVES) ke FJD
$1.50708
1 Waves(WAVES) ke GNF
Fr5,747.395
1 Waves(WAVES) ke GTQ
Q5.06326
1 Waves(WAVES) ke GYD
$138.25476
1 Waves(WAVES) ke ISK
kr83.286

Sumber Daya Waves

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Waves, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Waves
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Waves

Berapa nilai Waves (WAVES) hari ini?
Harga live WAVES dalam USD adalah 0.661 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WAVES ke USD saat ini?
Harga WAVES ke USD saat ini adalah $ 0.661. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Waves?
Kapitalisasi pasar WAVES adalah $ 78.83M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WAVES?
Suplai beredar WAVES adalah 119.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WAVES?
WAVES mencapai harga ATH sebesar 62.35569555868911 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WAVES?
WAVES mencapai harga ATL 0.12268400192260742 USD.
Berapa volume perdagangan WAVES?
Volume perdagangan 24 jam live WAVES adalah $ 76.04K USD.
Akankah harga WAVES naik lebih tinggi tahun ini?
WAVES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAVES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:17:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Waves (WAVES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WAVES ke USD

Jumlah

WAVES
WAVES
USD
USD

1 WAVES = 0.661 USD

Perdagangkan WAVES

WAVES/USDT
$0.661
$0.661$0.661
+2.29%
WAVES/USDC
$0.6598
$0.6598$0.6598
+2.23%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,347.39
$3,310.47
$156.17
$1.0178
$1.0003
