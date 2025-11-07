Apa yang dimaksud dengan Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts. Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Sumber Daya Waves

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Waves, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Waves Berapa nilai Waves (WAVES) hari ini? Harga live WAVES dalam USD adalah 0.661 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WAVES ke USD saat ini? $ 0.661 . Cobalah Harga WAVES ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Waves? Kapitalisasi pasar WAVES adalah $ 78.83M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WAVES? Suplai beredar WAVES adalah 119.26M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WAVES? WAVES mencapai harga ATH sebesar 62.35569555868911 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WAVES? WAVES mencapai harga ATL 0.12268400192260742 USD . Berapa volume perdagangan WAVES? Volume perdagangan 24 jam live WAVES adalah $ 76.04K USD . Akankah harga WAVES naik lebih tinggi tahun ini? WAVES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAVES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Waves (WAVES)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

