Apa yang dimaksud dengan WAX (WAXP)

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Prediksi Harga WAX (USD)

Berapa nilai WAX (WAXP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WAX (WAXP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WAX.

Tokenomi WAX (WAXP)

Memahami tokenomi WAX (WAXP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAXP sekarang!

Cara membeli WAX (WAXP)

Sumber Daya WAX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WAX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WAX Berapa nilai WAX (WAXP) hari ini? Harga live WAXP dalam USD adalah 0.01096 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WAXP ke USD saat ini? $ 0.01096 . Cobalah Harga WAXP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar WAX? Kapitalisasi pasar WAXP adalah $ 49.16M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WAXP? Suplai beredar WAXP adalah 4.49B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WAXP? WAXP mencapai harga ATH sebesar 5.012209892272949 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WAXP? WAXP mencapai harga ATL 0.008271580642471781 USD . Berapa volume perdagangan WAXP? Volume perdagangan 24 jam live WAXP adalah $ 307.31K USD . Akankah harga WAXP naik lebih tinggi tahun ini? WAXP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAXP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

