Harga live Wrapped BTC hari ini adalah 101316.73 USD. Lacak informasi harga aktual WBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Wrapped BTC(WBTC)

Grafik Harga Live Wrapped BTC (WBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:58:00 (UTC+8)

Informasi Harga Wrapped BTC (WBTC) (USD)

Harga aktual Wrapped BTC (WBTC) adalah $ 101,316.73. Selama 24 jam terakhir, WBTC diperdagangkan antara low $ 100,273.63 dan high $ 104,109.68, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWBTC adalah $ 125,777.44813789013, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3,330.11634888.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WBTC telah berubah sebesar +0.26% selama 1 jam terakhir, -0.62% selama 24 jam, dan -6.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wrapped BTC (WBTC)

$ 12.88B
$ 12.88B$ 12.88B

ETH

Kapitalisasi Pasar Wrapped BTC saat ini adalah $ 12.88B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.30M. Suplai beredar WBTC adalah 127.13K, dan total suplainya sebesar 127130.50572962. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.88B.

Riwayat Harga Wrapped BTC (WBTC) USD

Pantau perubahan harga Wrapped BTC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -632.0826-0.62%
30 Days$ -20,668.55-16.95%
60 Hari$ -9,837.01-8.85%
90 Hari$ -15,281.47-13.11%
Perubahan Harga Wrapped BTC Hari Ini

Hari ini, WBTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -632.0826 (-0.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wrapped BTC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -20,668.55 (-16.95%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wrapped BTC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WBTC terlihat mengalami perubahan $ -9,837.01 (-8.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wrapped BTC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -15,281.47 (-13.11%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wrapped BTC (WBTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wrapped BTC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wrapped BTC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wrapped BTC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wrapped BTC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wrapped BTC (USD)

Berapa nilai Wrapped BTC (WBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wrapped BTC (WBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped BTC.

Cek prediksi harga Wrapped BTC sekarang!

Tokenomi Wrapped BTC (WBTC)

Memahami tokenomi Wrapped BTC (WBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WBTC sekarang!

Cara membeli Wrapped BTC (WBTC)

Ingin mengetahui cara membeli Wrapped BTC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wrapped BTC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WBTC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Wrapped BTC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wrapped BTC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Wrapped BTC
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped BTC

Berapa nilai Wrapped BTC (WBTC) hari ini?
Harga live WBTC dalam USD adalah 101,316.73 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WBTC ke USD saat ini?
Harga WBTC ke USD saat ini adalah $ 101,316.73. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wrapped BTC?
Kapitalisasi pasar WBTC adalah $ 12.88B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WBTC?
Suplai beredar WBTC adalah 127.13K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WBTC?
WBTC mencapai harga ATH sebesar 125,777.44813789013 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WBTC?
WBTC mencapai harga ATL 3,330.11634888 USD.
Berapa volume perdagangan WBTC?
Volume perdagangan 24 jam live WBTC adalah $ 5.30M USD.
Akankah harga WBTC naik lebih tinggi tahun ini?
WBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:58:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

