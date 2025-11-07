BursaDEX+
Harga live WalletConnect hari ini adalah 0.1077 USD. Lacak informasi harga aktual WCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WCT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WCT

Info Harga WCT

Penjelasan WCT

Whitepaper WCT

Situs Web Resmi WCT

Tokenomi WCT

Prakiraan Harga WCT

Riwayat WCT

Panduan Membeli WCT

Konverter WCT ke Mata Uang Fiat

Spot WCT

Futures USDT-M WCT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo WalletConnect

Harga WalletConnect(WCT)

Harga Live 1 WCT ke USD:

$0.1077
$0.1077$0.1077
+2.37%1D
USD
Grafik Harga Live WalletConnect (WCT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:25:14 (UTC+8)

Informasi Harga WalletConnect (WCT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.103
$ 0.103$ 0.103
Low 24 Jam
$ 0.1142
$ 0.1142$ 0.1142
High 24 Jam

$ 0.103
$ 0.103$ 0.103

$ 0.1142
$ 0.1142$ 0.1142

$ 1.36665660868638
$ 1.36665660868638$ 1.36665660868638

$ 0.05426576779177611
$ 0.05426576779177611$ 0.05426576779177611

-0.65%

+2.37%

-24.64%

-24.64%

Harga aktual WalletConnect (WCT) adalah $ 0.1077. Selama 24 jam terakhir, WCT diperdagangkan antara low $ 0.103 dan high $ 0.1142, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWCT adalah $ 1.36665660868638, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05426576779177611.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WCT telah berubah sebesar -0.65% selama 1 jam terakhir, +2.37% selama 24 jam, dan -24.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WalletConnect (WCT)

No.794

$ 20.05M
$ 20.05M$ 20.05M

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 107.70M
$ 107.70M$ 107.70M

186.20M
186.20M 186.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.62%

OP

Kapitalisasi Pasar WalletConnect saat ini adalah $ 20.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.28M. Suplai beredar WCT adalah 186.20M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.70M.

Riwayat Harga WalletConnect (WCT) USD

Pantau perubahan harga WalletConnect untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002493+2.37%
30 Days$ -0.133-55.26%
60 Hari$ -0.189-63.71%
90 Hari$ -0.2125-66.37%
Perubahan Harga WalletConnect Hari Ini

Hari ini, WCT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002493 (+2.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WalletConnect 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.133 (-55.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WalletConnect 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WCT terlihat mengalami perubahan $ -0.189 (-63.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WalletConnect 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2125 (-66.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WalletConnect (WCT)?

Lihat halaman Riwayat Harga WalletConnect sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WalletConnect (WCT)

WalletConnect tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WalletConnect Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WCT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WalletConnect di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WalletConnect dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WalletConnect (USD)

Berapa nilai WalletConnect (WCT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WalletConnect (WCT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WalletConnect.

Cek prediksi harga WalletConnect sekarang!

Tokenomi WalletConnect (WCT)

Memahami tokenomi WalletConnect (WCT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WCT sekarang!

Cara membeli WalletConnect (WCT)

Ingin mengetahui cara membeli WalletConnect? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WalletConnect di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WCT ke Mata Uang Lokal

1 WalletConnect(WCT) ke VND
2,834.1255
1 WalletConnect(WCT) ke AUD
A$0.165858
1 WalletConnect(WCT) ke GBP
0.081852
1 WalletConnect(WCT) ke EUR
0.092622
1 WalletConnect(WCT) ke USD
$0.1077
1 WalletConnect(WCT) ke MYR
RM0.449109
1 WalletConnect(WCT) ke TRY
4.543863
1 WalletConnect(WCT) ke JPY
¥16.4781
1 WalletConnect(WCT) ke ARS
ARS$156.312549
1 WalletConnect(WCT) ke RUB
8.749548
1 WalletConnect(WCT) ke INR
9.546528
1 WalletConnect(WCT) ke IDR
Rp1,794.999282
1 WalletConnect(WCT) ke PHP
6.367224
1 WalletConnect(WCT) ke EGP
￡E.5.093133
1 WalletConnect(WCT) ke BRL
R$0.576195
1 WalletConnect(WCT) ke CAD
C$0.151857
1 WalletConnect(WCT) ke BDT
13.122168
1 WalletConnect(WCT) ke NGN
154.741206
1 WalletConnect(WCT) ke COP
$412.642857
1 WalletConnect(WCT) ke ZAR
R.1.870749
1 WalletConnect(WCT) ke UAH
4.524477
1 WalletConnect(WCT) ke TZS
T.Sh.264.6189
1 WalletConnect(WCT) ke VES
Bs24.4479
1 WalletConnect(WCT) ke CLP
$101.5611
1 WalletConnect(WCT) ke PKR
Rs30.405864
1 WalletConnect(WCT) ke KZT
56.594196
1 WalletConnect(WCT) ke THB
฿3.486249
1 WalletConnect(WCT) ke TWD
NT$3.334392
1 WalletConnect(WCT) ke AED
د.إ0.395259
1 WalletConnect(WCT) ke CHF
Fr0.08616
1 WalletConnect(WCT) ke HKD
HK$0.836829
1 WalletConnect(WCT) ke AMD
֏41.18448
1 WalletConnect(WCT) ke MAD
.د.م1.00161
1 WalletConnect(WCT) ke MXN
$1.999989
1 WalletConnect(WCT) ke SAR
ريال0.403875
1 WalletConnect(WCT) ke ETB
Br16.573953
1 WalletConnect(WCT) ke KES
KSh13.891146
1 WalletConnect(WCT) ke JOD
د.أ0.0763593
1 WalletConnect(WCT) ke PLN
0.396336
1 WalletConnect(WCT) ke RON
лв0.47388
1 WalletConnect(WCT) ke SEK
kr1.030689
1 WalletConnect(WCT) ke BGN
лв0.182013
1 WalletConnect(WCT) ke HUF
Ft36.043959
1 WalletConnect(WCT) ke CZK
2.271393
1 WalletConnect(WCT) ke KWD
د.ك0.0329562
1 WalletConnect(WCT) ke ILS
0.352179
1 WalletConnect(WCT) ke BOB
Bs0.74313
1 WalletConnect(WCT) ke AZN
0.18309
1 WalletConnect(WCT) ke TJS
SM0.992994
1 WalletConnect(WCT) ke GEL
0.291867
1 WalletConnect(WCT) ke AOA
Kz98.716743
1 WalletConnect(WCT) ke BHD
.د.ب0.0404952
1 WalletConnect(WCT) ke BMD
$0.1077
1 WalletConnect(WCT) ke DKK
kr0.695742
1 WalletConnect(WCT) ke HNL
L2.836818
1 WalletConnect(WCT) ke MUR
4.947738
1 WalletConnect(WCT) ke NAD
$1.868595
1 WalletConnect(WCT) ke NOK
kr1.09854
1 WalletConnect(WCT) ke NZD
$0.190629
1 WalletConnect(WCT) ke PAB
B/.0.1077
1 WalletConnect(WCT) ke PGK
K0.45234
1 WalletConnect(WCT) ke QAR
ر.ق0.392028
1 WalletConnect(WCT) ke RSD
дин.10.938012
1 WalletConnect(WCT) ke UZS
soʻm1,282.142652
1 WalletConnect(WCT) ke ALL
L9.019875
1 WalletConnect(WCT) ke ANG
ƒ0.192783
1 WalletConnect(WCT) ke AWG
ƒ0.19386
1 WalletConnect(WCT) ke BBD
$0.2154
1 WalletConnect(WCT) ke BAM
KM0.182013
1 WalletConnect(WCT) ke BIF
Fr316.7457
1 WalletConnect(WCT) ke BND
$0.14001
1 WalletConnect(WCT) ke BSD
$0.1077
1 WalletConnect(WCT) ke JMD
$17.248155
1 WalletConnect(WCT) ke KHR
430.8
1 WalletConnect(WCT) ke KMF
Fr45.234
1 WalletConnect(WCT) ke LAK
2,341.304301
1 WalletConnect(WCT) ke LKR
රු32.79465
1 WalletConnect(WCT) ke MDL
L1.840593
1 WalletConnect(WCT) ke MGA
Ar485.13465
1 WalletConnect(WCT) ke MOP
P0.860523
1 WalletConnect(WCT) ke MVR
1.65858
1 WalletConnect(WCT) ke MWK
MK186.33177
1 WalletConnect(WCT) ke MZN
MT6.887415
1 WalletConnect(WCT) ke NPR
रु15.26109
1 WalletConnect(WCT) ke PYG
763.8084
1 WalletConnect(WCT) ke RWF
Fr156.2727
1 WalletConnect(WCT) ke SBD
$0.886371
1 WalletConnect(WCT) ke SCR
1.5078
1 WalletConnect(WCT) ke SRD
$4.14645
1 WalletConnect(WCT) ke SVC
$0.940221
1 WalletConnect(WCT) ke SZL
L1.866441
1 WalletConnect(WCT) ke TMT
m0.37695
1 WalletConnect(WCT) ke TND
د.ت0.3186843
1 WalletConnect(WCT) ke TTD
$0.728052
1 WalletConnect(WCT) ke UGX
Sh376.5192
1 WalletConnect(WCT) ke XAF
Fr61.1736
1 WalletConnect(WCT) ke XCD
$0.29079
1 WalletConnect(WCT) ke XOF
Fr61.1736
1 WalletConnect(WCT) ke XPF
Fr11.0931
1 WalletConnect(WCT) ke BWP
P1.446411
1 WalletConnect(WCT) ke BZD
$0.2154
1 WalletConnect(WCT) ke CVE
$10.321968
1 WalletConnect(WCT) ke DJF
Fr19.0629
1 WalletConnect(WCT) ke DOP
$6.926187
1 WalletConnect(WCT) ke DZD
د.ج14.052696
1 WalletConnect(WCT) ke FJD
$0.245556
1 WalletConnect(WCT) ke GNF
Fr936.4515
1 WalletConnect(WCT) ke GTQ
Q0.824982
1 WalletConnect(WCT) ke GYD
$22.526532
1 WalletConnect(WCT) ke ISK
kr13.5702

Sumber Daya WalletConnect

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WalletConnect, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi WalletConnect
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WalletConnect

Berapa nilai WalletConnect (WCT) hari ini?
Harga live WCT dalam USD adalah 0.1077 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WCT ke USD saat ini?
Harga WCT ke USD saat ini adalah $ 0.1077. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WalletConnect?
Kapitalisasi pasar WCT adalah $ 20.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WCT?
Suplai beredar WCT adalah 186.20M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WCT?
WCT mencapai harga ATH sebesar 1.36665660868638 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WCT?
WCT mencapai harga ATL 0.05426576779177611 USD.
Berapa volume perdagangan WCT?
Volume perdagangan 24 jam live WCT adalah $ 1.28M USD.
Akankah harga WCT naik lebih tinggi tahun ini?
WCT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WCT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:25:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WCT ke USD

Jumlah

WCT
WCT
USD
USD

1 WCT = 0.1077 USD

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

