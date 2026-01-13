BursaDEX+
Harga live HumidiFi hari ini adalah 0.1381 USD. Kapitalisasi pasar WET adalah 31,763,000 USD. Lacak informasi harga aktual WET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo HumidiFi

Harga HumidiFi(WET)

Harga Live 1 WET ke USD:

$0.1381
$0.1381
-2.12%1D
USD
Grafik Harga Live HumidiFi (WET)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:06:59 (UTC+8)

Harga HumidiFi Hari Ini

Harga live HumidiFi (WET) hari ini adalah $ 0.1381, dengan perubahan 2.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WET ke USD saat ini adalah $ 0.1381 per WET.

HumidiFi saat ini berada di peringkat #564 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31.76M, dengan suplai yang beredar 230.00M WET. Selama 24 jam terakhir, WET diperdagangkan antara $ 0.1365 (low) dan $ 0.1486 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.33599245765997376, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.11197689577448172.

Dalam kinerja jangka pendek, WET bergerak +0.58% dalam satu jam terakhir dan -26.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 117.64K.

Informasi Pasar HumidiFi (WET)

No.564

$ 31.76M
$ 31.76M

$ 117.64K
$ 117.64K

$ 138.10M
$ 138.10M

230.00M
230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

23.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar HumidiFi saat ini adalah $ 31.76M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 117.64K. Suplai beredar WET adalah 230.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 138.10M.

Riwayat Harga HumidiFi USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1365
$ 0.1365
Low 24 Jam
$ 0.1486
$ 0.1486
High 24 Jam

$ 0.1365
$ 0.1365

$ 0.1486
$ 0.1486

$ 0.33599245765997376
$ 0.33599245765997376

$ 0.11197689577448172
$ 0.11197689577448172

+0.58%

-2.12%

-26.74%

-26.74%

Riwayat Harga HumidiFi (WET) USD

Pantau perubahan harga HumidiFi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002991-2.12%
30 Days$ -0.0519-27.32%
60 Hari$ +0.1081+360.33%
90 Hari$ +0.1081+360.33%
Perubahan Harga HumidiFi Hari Ini

Hari ini, WET tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.002991 (-2.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HumidiFi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0519 (-27.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HumidiFi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WET terlihat mengalami perubahan $ +0.1081 (+360.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HumidiFi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1081 (+360.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HumidiFi (WET)?

Lihat halaman Riwayat Harga HumidiFi sekarang.

Analisis AI untuk HumidiFi

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk HumidiFi, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga HumidiFi?

Harga token HumidiFi (WET) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

Penawaran & Permintaan: Peredaran token, imbalan staking, dan adopsi pengguna memengaruhi keseimbangan harga.

Utilitas: Kasus penggunaan nyata dalam protokol DeFi, pemungutan suara tata kelola, dan fungsi platform mendorong permintaan.

Sentimen Pasar: Tren pasar kripto secara keseluruhan, kinerja Bitcoin, dan kepercayaan investor berdampak pada harga WET.

Kemitraan: Aliansi strategis dan integrasi dengan platform lain dapat meningkatkan nilai.

Progres Pengembangan: Pembaruan, fitur baru, dan pencapaian roadmap memengaruhi persepsi investor.

Mengapa orang ingin tahu harga HumidiFi hari ini?

Orang ingin mengetahui harga HumidiFi (WET) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengidentifikasi peluang pembelian/penjualan, menilai tren pasar, dan mengelola risiko investasi. Data harga real-time membantu para pedagang menentukan waktu masuk dan keluar pasar.

Prediksi Harga untuk HumidiFi

Prediksi Harga HumidiFi (WET) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WET pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga HumidiFi (WET) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga HumidiFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga HumidiFi yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WET pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga HumidiFi.

Siap untuk memulai kripto dengan HumidiFi? Pembelian WET dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli HumidiFi. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian HumidiFi (WET) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan HumidiFi akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan HumidiFi

Apa yang dimaksud dengan HumidiFi (WET)

Visi HumidiFi adalah menjadikan Solana pusat pasar paling efisien, responsif, dan transparan di dunia: pasar modal internet sejati. Protokol ini mendefinisikan ulang perdagangan terdesentralisasi dengan menggabungkan eksekusi on-chain dengan logika pembentukan pasar tingkat institusional, menciptakan sistem di mana likuiditas selalu aktif, adaptif, dan dioptimalkan untuk kinerja.

Sumber Daya HumidiFi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HumidiFi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi HumidiFi
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HumidiFi

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:06:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting HumidiFi (WET)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

HumidiFi Berita Populer

Token WET HumidiFi berlipat ganda pada debut setelah reset presale yang disniping bot

Token WET HumidiFi berlipat ganda pada debut setelah reset presale yang disniping bot

December 10, 2025
Dampak HumidiFi Diklaim, Namun Kurang Bukti Pendukung

Dampak HumidiFi Diklaim, Namun Kurang Bukti Pendukung

December 13, 2025
Upbit akan meluncurkan pasangan trading untuk WET (Won Korea), BTC, dan USDT.

Upbit akan meluncurkan pasangan trading untuk WET (Won Korea), BTC, dan USDT.

December 15, 2025
Jelajahi HumidiFi Selengkapnya

WET USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada WET dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures WET USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar HumidiFi (WET) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume HumidiFi secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WET/USDC
$0.1378
$0.1378
-2.19%
0.00% (USDT)
WET/USDT
$0.1381
$0.1381
-1.98%
0.00% (USDT)

$0.9995

$0.01886

$0.8151

$0.7484

$0.08094

$2.0000

$0.01886

$942.03

$0.07082

$0.000000004339

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

