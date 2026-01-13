Harga HumidiFi Hari Ini

Harga live HumidiFi (WET) hari ini adalah $ 0.1381, dengan perubahan 2.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WET ke USD saat ini adalah $ 0.1381 per WET.

HumidiFi saat ini berada di peringkat #564 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31.76M, dengan suplai yang beredar 230.00M WET. Selama 24 jam terakhir, WET diperdagangkan antara $ 0.1365 (low) dan $ 0.1486 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.33599245765997376, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.11197689577448172.

Dalam kinerja jangka pendek, WET bergerak +0.58% dalam satu jam terakhir dan -26.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 117.64K.

Informasi Pasar HumidiFi (WET)

Peringkat No.564 Kapitalisasi Pasar $ 31.76M$ 31.76M $ 31.76M Volume (24 Jam) $ 117.64K$ 117.64K $ 117.64K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 138.10M$ 138.10M $ 138.10M Suplai Peredaran 230.00M 230.00M 230.00M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 23.00% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar HumidiFi saat ini adalah $ 31.76M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 117.64K. Suplai beredar WET adalah 230.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 138.10M.