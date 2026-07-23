Apakah itu WHALE?

WHALE adalah klub anggota serba bisa untuk generasi digital asli, yang berfokus pada memperkenalkan para Anggota WHALE kami kepada masa kebangkitan seni dan budaya digital. Didukung oleh token sosial asli klub, $WHALE, serta treasury klub, WHALE Vault, WHALE menyediakan konten fisik dan metaversal, informasi, serta pengalaman bagi generasi baru penggemar digital.

Apa yang membuat WHALE unik?

WHALE telah muncul sebagai komunitas token sosial terbesar di dunia, didanai oleh koleksi NFT paling berharga di dunia. Didirikan pada tahun 2020 oleh WhaleShark yang bersifat samaran, WHALE memiliki lebih dari 25.000 anggota di seluruh dunia, semuanya fokus pada diskusi jangka panjang dan pencelupan dalam Web 3 serta revolusi tentang kelangkaan, kepemilikan, dan pengelolaan aset digital sejati.

Bagaimana sejarah WHALE?

Dibentuk pada tahun 2020 oleh WhaleShark yang bersifat samaran, WHALE telah berkembang menjadi sebuah komunitas terkemuka di ruang digital, dengan menekankan pentingnya Web 3 dan inovasi aset digital.

Apa langkah selanjutnya untuk WHALE?

WHALE terus memimpin di ruang digital, dengan fokus pada masa depan seni digital, budaya, dan teknologi Web 3. Dengan komunitas yang kuat dan koleksi NFT yang bernilai tinggi, WHALE siap untuk terus tumbuh dan berinovasi.

Untuk apa WHALE dapat digunakan?

WHALE berfokus pada beberapa bidang utama termasuk Seni Digital, Fotografi Digital, Musik Digital, Gaming Desentralisasi, dan Metaverse. Para anggota dapat terlibat dalam bidang-bidang tersebut melalui berbagai pengalaman dan konten yang disediakan oleh klub.

Berapa harga saat ini dari WHALE?

Harga langsung dari WHALE (WHALE) adalah Rp3181.5630698979750000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi WHALE di pasar?

WHALE saat ini berada pada peringkat pasar #2286, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp31815630698.9797500000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari WHALE?

Jumlah token yang beredar dari WHALE adalah 10000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari WHALE?

Dalam 24 jam terakhir, WHALE diperdagangkan dalam kisaran Rp3162.2050538370375000 (terendah 24 jam) hingga Rp3226.7661882909375000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak WHALE dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

WHALE mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp901137.156543375000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan WHALE hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk WHALE?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.28% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.