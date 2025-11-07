Apa yang dimaksud dengan Whiterock (WHITE)

WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance. WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.

Whiterock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Whiterock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa WHITE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Whiterock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Whiterock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Whiterock (USD)

Berapa nilai Whiterock (WHITE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Whiterock (WHITE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Whiterock.

Cek prediksi harga Whiterock sekarang!

Tokenomi Whiterock (WHITE)

Memahami tokenomi Whiterock (WHITE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WHITE sekarang!

Cara membeli Whiterock (WHITE)

Ingin mengetahui cara membeli Whiterock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Whiterock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WHITE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Whiterock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Whiterock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Whiterock Berapa nilai Whiterock (WHITE) hari ini? Harga live WHITE dalam USD adalah 0.0001811 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WHITE ke USD saat ini? $ 0.0001811 . Cobalah Harga WHITE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Whiterock? Kapitalisasi pasar WHITE adalah $ 117.72M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WHITE? Suplai beredar WHITE adalah 650.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WHITE? WHITE mencapai harga ATH sebesar 0.002454836077443205 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WHITE? WHITE mencapai harga ATL 0.000000247894022727 USD . Berapa volume perdagangan WHITE? Volume perdagangan 24 jam live WHITE adalah $ 58.81K USD . Akankah harga WHITE naik lebih tinggi tahun ini? WHITE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WHITE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Whiterock (WHITE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi