Harga live World of Dypians hari ini adalah 0.03903 USD. Lacak informasi harga aktual WOD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WOD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WOD

Info Harga WOD

Penjelasan WOD

Whitepaper WOD

Situs Web Resmi WOD

Tokenomi WOD

Prakiraan Harga WOD

Riwayat WOD

Panduan Membeli WOD

Konverter WOD ke Mata Uang Fiat

Spot WOD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo World of Dypians

Harga World of Dypians(WOD)

Harga Live 1 WOD ke USD:

$0.03903
+5.74%1D
USD
Grafik Harga Live World of Dypians (WOD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:10:14 (UTC+8)

Informasi Harga World of Dypians (WOD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03633
Low 24 Jam
$ 0.0391
High 24 Jam

$ 0.03633
$ 0.0391
$ 0.26994772677802015
$ 0.029178928216350233
+0.41%

+5.74%

0.00%

0.00%

Harga aktual World of Dypians (WOD) adalah $ 0.03903. Selama 24 jam terakhir, WOD diperdagangkan antara low $ 0.03633 dan high $ 0.0391, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWOD adalah $ 0.26994772677802015, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.029178928216350233.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WOD telah berubah sebesar +0.41% selama 1 jam terakhir, +5.74% selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar World of Dypians (WOD)

No.1027

$ 12.52M
$ 272.38K
$ 39.03M
320.72M
1,000,000,000
1,000,000,000
32.07%

BSC

Kapitalisasi Pasar World of Dypians saat ini adalah $ 12.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 272.38K. Suplai beredar WOD adalah 320.72M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.03M.

Riwayat Harga World of Dypians (WOD) USD

Pantau perubahan harga World of Dypians untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0021187+5.74%
30 Days$ -0.00803-17.07%
60 Hari$ -0.02572-39.73%
90 Hari$ -0.02091-34.89%
Perubahan Harga World of Dypians Hari Ini

Hari ini, WOD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0021187 (+5.74%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga World of Dypians 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00803 (-17.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga World of Dypians 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WOD terlihat mengalami perubahan $ -0.02572 (-39.73%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga World of Dypians 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02091 (-34.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari World of Dypians (WOD)?

Lihat halaman Riwayat Harga World of Dypians sekarang.

Apa yang dimaksud dengan World of Dypians (WOD)

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

World of Dypians tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi World of Dypians Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WOD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang World of Dypians di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli World of Dypians dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga World of Dypians (USD)

Berapa nilai World of Dypians (WOD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda World of Dypians (WOD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk World of Dypians.

Cek prediksi harga World of Dypians sekarang!

Tokenomi World of Dypians (WOD)

Memahami tokenomi World of Dypians (WOD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WOD sekarang!

Cara membeli World of Dypians (WOD)

Ingin mengetahui cara membeli World of Dypians? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli World of Dypians di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WOD ke Mata Uang Lokal

1 World of Dypians(WOD) ke VND
1,027.07445
1 World of Dypians(WOD) ke AUD
A$0.0601062
1 World of Dypians(WOD) ke GBP
0.0296628
1 World of Dypians(WOD) ke EUR
0.0335658
1 World of Dypians(WOD) ke USD
$0.03903
1 World of Dypians(WOD) ke MYR
RM0.1631454
1 World of Dypians(WOD) ke TRY
1.6466757
1 World of Dypians(WOD) ke JPY
¥5.93256
1 World of Dypians(WOD) ke ARS
ARS$56.6469711
1 World of Dypians(WOD) ke RUB
3.1707972
1 World of Dypians(WOD) ke INR
3.4607901
1 World of Dypians(WOD) ke IDR
Rp650.4997398
1 World of Dypians(WOD) ke PHP
2.3000379
1 World of Dypians(WOD) ke EGP
￡E.1.846119
1 World of Dypians(WOD) ke BRL
R$0.2088105
1 World of Dypians(WOD) ke CAD
C$0.0550323
1 World of Dypians(WOD) ke BDT
4.7620503
1 World of Dypians(WOD) ke NGN
56.1579252
1 World of Dypians(WOD) ke COP
$149.5399323
1 World of Dypians(WOD) ke ZAR
R.0.6779511
1 World of Dypians(WOD) ke UAH
1.6416018
1 World of Dypians(WOD) ke TZS
T.Sh.95.89671
1 World of Dypians(WOD) ke VES
Bs8.85981
1 World of Dypians(WOD) ke CLP
$36.80529
1 World of Dypians(WOD) ke PKR
Rs11.0314392
1 World of Dypians(WOD) ke KZT
20.5309509
1 World of Dypians(WOD) ke THB
฿1.264572
1 World of Dypians(WOD) ke TWD
NT$1.2095397
1 World of Dypians(WOD) ke AED
د.إ0.1432401
1 World of Dypians(WOD) ke CHF
Fr0.031224
1 World of Dypians(WOD) ke HKD
HK$0.3032631
1 World of Dypians(WOD) ke AMD
֏14.925072
1 World of Dypians(WOD) ke MAD
.د.م0.362979
1 World of Dypians(WOD) ke MXN
$0.7247871
1 World of Dypians(WOD) ke SAR
ريال0.1463625
1 World of Dypians(WOD) ke ETB
Br6.0063267
1 World of Dypians(WOD) ke KES
KSh5.0411148
1 World of Dypians(WOD) ke JOD
د.أ0.02767227
1 World of Dypians(WOD) ke PLN
0.1436304
1 World of Dypians(WOD) ke RON
лв0.171732
1 World of Dypians(WOD) ke SEK
kr0.3731268
1 World of Dypians(WOD) ke BGN
лв0.0659607
1 World of Dypians(WOD) ke HUF
Ft13.0488999
1 World of Dypians(WOD) ke CZK
0.8223621
1 World of Dypians(WOD) ke KWD
د.ك0.01194318
1 World of Dypians(WOD) ke ILS
0.1276281
1 World of Dypians(WOD) ke BOB
Bs0.269307
1 World of Dypians(WOD) ke AZN
0.066351
1 World of Dypians(WOD) ke TJS
SM0.3598566
1 World of Dypians(WOD) ke GEL
0.1057713
1 World of Dypians(WOD) ke AOA
Kz35.7745077
1 World of Dypians(WOD) ke BHD
.د.ب0.01467528
1 World of Dypians(WOD) ke BMD
$0.03903
1 World of Dypians(WOD) ke DKK
kr0.2521338
1 World of Dypians(WOD) ke HNL
L1.0280502
1 World of Dypians(WOD) ke MUR
1.79538
1 World of Dypians(WOD) ke NAD
$0.6779511
1 World of Dypians(WOD) ke NOK
kr0.3977157
1 World of Dypians(WOD) ke NZD
$0.0690831
1 World of Dypians(WOD) ke PAB
B/.0.03903
1 World of Dypians(WOD) ke PGK
K0.163926
1 World of Dypians(WOD) ke QAR
ر.ق0.1420692
1 World of Dypians(WOD) ke RSD
дин.3.9611547
1 World of Dypians(WOD) ke UZS
soʻm470.2408557
1 World of Dypians(WOD) ke ALL
L3.2726655
1 World of Dypians(WOD) ke ANG
ƒ0.0698637
1 World of Dypians(WOD) ke AWG
ƒ0.070254
1 World of Dypians(WOD) ke BBD
$0.07806
1 World of Dypians(WOD) ke BAM
KM0.0659607
1 World of Dypians(WOD) ke BIF
Fr115.09947
1 World of Dypians(WOD) ke BND
$0.050739
1 World of Dypians(WOD) ke BSD
$0.03903
1 World of Dypians(WOD) ke JMD
$6.2584605
1 World of Dypians(WOD) ke KHR
156.7468218
1 World of Dypians(WOD) ke KMF
Fr16.3926
1 World of Dypians(WOD) ke LAK
848.4782439
1 World of Dypians(WOD) ke LKR
රු11.8990761
1 World of Dypians(WOD) ke MDL
L0.66351
1 World of Dypians(WOD) ke MGA
Ar175.810635
1 World of Dypians(WOD) ke MOP
P0.31224
1 World of Dypians(WOD) ke MVR
0.601062
1 World of Dypians(WOD) ke MWK
MK67.7603733
1 World of Dypians(WOD) ke MZN
MT2.4959685
1 World of Dypians(WOD) ke NPR
रु5.530551
1 World of Dypians(WOD) ke PYG
276.80076
1 World of Dypians(WOD) ke RWF
Fr56.63253
1 World of Dypians(WOD) ke SBD
$0.3212169
1 World of Dypians(WOD) ke SCR
0.5874015
1 World of Dypians(WOD) ke SRD
$1.502655
1 World of Dypians(WOD) ke SVC
$0.3411222
1 World of Dypians(WOD) ke SZL
L0.6775608
1 World of Dypians(WOD) ke TMT
m0.136605
1 World of Dypians(WOD) ke TND
د.ت0.11548977
1 World of Dypians(WOD) ke TTD
$0.2642331
1 World of Dypians(WOD) ke UGX
Sh136.44888
1 World of Dypians(WOD) ke XAF
Fr22.13001
1 World of Dypians(WOD) ke XCD
$0.105381
1 World of Dypians(WOD) ke XOF
Fr22.13001
1 World of Dypians(WOD) ke XPF
Fr4.02009
1 World of Dypians(WOD) ke BWP
P0.5249535
1 World of Dypians(WOD) ke BZD
$0.0784503
1 World of Dypians(WOD) ke CVE
$3.7406352
1 World of Dypians(WOD) ke DJF
Fr6.90831
1 World of Dypians(WOD) ke DOP
$2.5100193
1 World of Dypians(WOD) ke DZD
د.ج5.0957568
1 World of Dypians(WOD) ke FJD
$0.0889884
1 World of Dypians(WOD) ke GNF
Fr339.36585
1 World of Dypians(WOD) ke GTQ
Q0.2989698
1 World of Dypians(WOD) ke GYD
$8.1635148
1 World of Dypians(WOD) ke ISK
kr4.91778

Sumber Daya World of Dypians

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai World of Dypians, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi World of Dypians
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang World of Dypians

Berapa nilai World of Dypians (WOD) hari ini?
Harga live WOD dalam USD adalah 0.03903 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WOD ke USD saat ini?
Harga WOD ke USD saat ini adalah $ 0.03903. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar World of Dypians?
Kapitalisasi pasar WOD adalah $ 12.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WOD?
Suplai beredar WOD adalah 320.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WOD?
WOD mencapai harga ATH sebesar 0.26994772677802015 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WOD?
WOD mencapai harga ATL 0.029178928216350233 USD.
Berapa volume perdagangan WOD?
Volume perdagangan 24 jam live WOD adalah $ 272.38K USD.
Akankah harga WOD naik lebih tinggi tahun ini?
WOD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WOD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:10:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting World of Dypians (WOD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WOD ke USD

Jumlah

WOD
WOD
USD
USD

1 WOD = 0.03903 USD

Perdagangkan WOD

WOD/USDT
$0.03903
$0.03903$0.03903
+5.57%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

